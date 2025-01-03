Conte annuncia: "Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un'opzione"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, annunciando le assenze di Matteo Politano e Kvicha Kvaratskhelia:...
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, annunciando le assenze di Matteo Politano e Kvicha Kvaratskhelia: "Politano? Non c'è tra i convocati, è stata una settimana con qualche intoppo, non è l'unico perché non c'è neanche Kvaratskhelia. Ti ho detto una cosa in più. Gli imprevisti, piccoli o grandi che siano, fanno parte della stagione, di ogni squadra di calcio. Finora siamo stati più che bravi a sopperire, da Lobotka, con Gilmour, ora lo stiamo facendo con Buongiorno, con Kvara dopo il problema al ginocchio che non è ancora del tutto guarito, ma ha avuto un affaticamento muscolare. A questo giro c'è anche l'assenza di Politano, cercheremo di fare come in passato di sopperire col lavoro di squadra".
Su Spinazzola: "Lui nasce ala, lui è molto bravo nella fase offensiva, ai tempi della Juventus era un'ala, poi si è trasformato in un quinto offensivo, qualità tecniche importanti, può essere un'opzione in questo momento".
PALLADINO: “VALENTINI HA GIÀ IMPARATO L’ITALIANO, BUONA IMPRESSIONE. CI DARÀ UNA GRANDE MANO”
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