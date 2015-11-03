Notizie Kvaratskhelia Fiorentina

Conte annuncia: "Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un'opzione"
03 gennaio 2025 14:26
Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca
29 ottobre 2024 23:02
L'agente di Kvaratskhelia dichiara: "Conte una certezza, ma vogliamo andarcene da Napoli"
16 giugno 2024 23:28
Kayode: "Il sogno è portare a casa la Supercoppa. Ho studiato Kvaratskhelia, sarà un bel duello"
16 gennaio 2024 18:57
Parisi su Kvara, l'ultima idea di Italiano. Tanti giornali sono d'accordo, Biraghi giocherebbe a sinistra
08 ottobre 2023 12:17
Marelli sul rigore di Kvara: "Molto generoso. Con campionato aperto sarebbe al centro delle polemiche"
08 maggio 2023 19:25
Juventus, ci risiamo. Pugno violento di Gatti contro Kvaratskhelia. Arbitro e Var decidono di non vedere
23 aprile 2023 22:32
Bucciantini: "Dopo Leao e Kvara in serie A c'è Nico Gonzalez, ok le prestazioni ma deve segnare di più"
11 aprile 2023 19:43
Agente Kvaratskhelia rivela: "Gli hanno rubato la macchina ma poteva succedere in ogni città d'Italia"
02 marzo 2023 16:53
Caos Napoli, dopo Kvaratskhelia rubata anche l'auto di Kim. Kvara ora ha paura e vuole cambiare casa
05 novembre 2022 15:43
Boom di ricerche su google a Napoli per la parola "Lombalgia" dopo l'infortunio di Kvaratskhelia
05 novembre 2022 13:17
Brutto gesto sugli spalti dello stadio di Napoli. Rubata la maglia di Kvaratskhelia ad un turista georgiano
31 ottobre 2022 11:50
"Cassano aveva più talento di Kvaratskhelia, per Raul è il giocatore più tecnico con cui ha giocato"
20 ottobre 2022 14:44
"Kvaratskhelia mi ricorda Kanchelskis della Fiorentina, troncato dall'intervento killer di Taribo West"
15 ottobre 2022 22:00
Bucciantini non ha dubbi: "Nico Gonzalez è il Kvaratskhelia della Fiorentina, o come Leao per il Milan"
07 ottobre 2022 16:53
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