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Notizie Kvaratskhelia Fiorentina

Conte annuncia: "Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un'opzione"

03 gennaio 2025 14:26

Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca

29 ottobre 2024 23:02

L'agente di Kvaratskhelia dichiara: "Conte una certezza, ma vogliamo andarcene da Napoli"

16 giugno 2024 23:28

Kayode: "Il sogno è portare a casa la Supercoppa. Ho studiato Kvaratskhelia, sarà un bel duello"

16 gennaio 2024 18:57

Parisi su Kvara, l'ultima idea di Italiano. Tanti giornali sono d'accordo, Biraghi giocherebbe a sinistra

08 ottobre 2023 12:17

Marelli sul rigore di Kvara: "Molto generoso. Con campionato aperto sarebbe al centro delle polemiche"

08 maggio 2023 19:25

Juventus, ci risiamo. Pugno violento di Gatti contro Kvaratskhelia. Arbitro e Var decidono di non vedere

23 aprile 2023 22:32

Bucciantini: "Dopo Leao e Kvara in serie A c'è Nico Gonzalez, ok le prestazioni ma deve segnare di più"

11 aprile 2023 19:43

Agente Kvaratskhelia rivela: "Gli hanno rubato la macchina ma poteva succedere in ogni città d'Italia"

02 marzo 2023 16:53

Caos Napoli, dopo Kvaratskhelia rubata anche l'auto di Kim. Kvara ora ha paura e vuole cambiare casa

05 novembre 2022 15:43

Boom di ricerche su google a Napoli per la parola "Lombalgia" dopo l'infortunio di Kvaratskhelia

05 novembre 2022 13:17

Brutto gesto sugli spalti dello stadio di Napoli. Rubata la maglia di Kvaratskhelia ad un turista georgiano

31 ottobre 2022 11:50

"Cassano aveva più talento di Kvaratskhelia, per Raul è il giocatore più tecnico con cui ha giocato"

20 ottobre 2022 14:44

"Kvaratskhelia mi ricorda Kanchelskis della Fiorentina, troncato dall'intervento killer di Taribo West"

15 ottobre 2022 22:00

Bucciantini non ha dubbi: "Nico Gonzalez è il Kvaratskhelia della Fiorentina, o come Leao per il Milan"

07 ottobre 2022 16:53

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