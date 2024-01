Kayode: “Il sogno è portare a casa la Supercoppa. Ho studiato Kvaratskhelia, sarà un bel duello”

Il terzino della Fiorentina, Michael Kayode, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Viola. Ecco le sue parole:

“Siamo contenti che sia venuto Faraoni che è un giocatore di esperienza e può darmi una mano. In questi pochi giorni che abbiamo cercheremo di preparare la partita al massimo. Il sogno sarebbe portare a casa la Supercoppa.”

Kayode ha parlato anche a Radio Serie A rispondendo a qualche domanda direttamente dal ritiro della Fiorentina a Riyad. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è grande aspettativa e faremo il massimo per alzare questo trofeo attraverso le nostre idee di gioco. Kvaratskhelia? È un top player, l’ho già studiato in campionato, sarà un bel duello. Il nostro segreto? Il gruppo, la coesione. Non me l’aspettavo neanche io di iniziare così bene, ho sentito la fiducia di compagni e staff tecnico. Compreso il mister. Ringrazio tutti”.

BARAK SI E’ SBILANCIATO E VUOLE IL NAPOLI. ACCORDO TRA CLUB IN ARABIA?