Rai Sport, Barak vuole il Napoli. De Laurentiis accetta obbligo di riscatto legato alla Champions: si chiude in Arabia?

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha svelato alcune novità di mercato del Napoli al sito TGR: “Arrivano ora conferme anche dall’Arabia. Il veronese Ngonge è del Napoli. 19 milioni versati da ADL al collega Setti. 4 anni e sei mesi di contratto all’esterno atteso verso fine settimana a Roma per visite mediche consuete. Gli lascerà il posto Zerbin che nelle prossime ore firmerà per il Frosinone. Sfumato il ritorno a Francoforte di Lindstrom (unico club che poteva tesserarlo) è toccato al giovane esterno lasciare Napoli. Dopo Traorè e Ngonge ADL punterà a chiudere Barak con l’amico Commisso in Arabia. Il giocatore si è già sbilanciato. Vuole la casacca azzurra. Va trovato accordo con la Fiorentina sull’entità del riscatto. Il Napoli accetta l’obbligo legato alla zona Champions. Anche Perez chiede notizie del Napoli al suo agente. Ma in quel caso va convinto Pozzo. Teme di non poter rimpiazzare adeguatamente un titolare importante. Si lavora quindi su sei profili alternativi oltre Theate”. Lo riporta Napoli Magazine.

LE PAROLE DI FABIANO PARISI DAL RITIRO DELLA FIORENTINA A RIYAD