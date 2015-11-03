Notizie De Laurentiis Fiorentina

De Laurentiis stronca Abete: "Non è adatto". Poi aggiunge: "Dico Malagò per la FIGC"
20 aprile 2026 13:58
La bomba di De Laurentiis: “In Nazionale prendono soldi degli agenti per convocare i giocatori”
11 aprile 2026 16:21
De Laurentiis: "Le mie idee sono chiare da 10 anni. Va azzerato tutto, con Malagò torneremmo forti"
01 aprile 2026 12:45
De Laurentiis piange Commisso: "Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano"
17 gennaio 2026 10:06
De Laurentiis furioso con Uefa e Fifa: "Le Nazionali devono risarcire i club se i giocatori si fanno male."
14 novembre 2025 22:14
Gazzetta: "De Laurentiis voleva Kean al Napoli, ma ha capito che era impossibile strapparlo alla Fiorentina
13 settembre 2025 15:16
De Laurentiis propone: "Vorrei una Serie A a 16 squadre trasmessa in chiaro su Rai e Mediaset"
22 agosto 2025 11:55
Il Napoli avrà nuovo stadio prima della fine del restyling del Franchi? De Laurentiis sicuro: "Pronto in 3 anni"
17 luglio 2025 17:44
Gazzetta dello Sport: 474 mln investiti da Commisso in 6 anni, 16 mln da De Laurentiis in 21 anni
23 giugno 2025 22:36
De Laurentiis: "Non è facile vincere 2 scudetti contro il Nord, soprattutto senza fare debiti"
25 maggio 2025 12:19
De Laurentiis porta a casa un altro trofeo, Commisso e la Fiorentina si complimentano col Napoli
24 maggio 2025 00:03
Lite Marotta-De Laurentiis in Lega sull'ultima giornata: "L'abbiamo fatto anche per la Fiorentina"
20 maggio 2025 13:12
Falso in bilancio Napoli nel 2019, 2020 e 2021. De Laurentiis a giudizio. Rischio penalizzazione
19 febbraio 2025 11:04
Corriere dello Sport: “Il Napoli vuole chiudere oggi per Comuzzo. Sarà decisiva la volontà del giocatore”
31 gennaio 2025 08:30
Di Marzio: "Respinti 20 milioni per Comuzzo, nuovo tentativo del Napoli per Pongracic"
28 gennaio 2025 23:59
Corriere dello Sport: “De Laurentiis per Folorunsho chiede 12 milioni ma abbandonata l’idea della % sulla futura rivendita”
28 dicembre 2024 10:32
Garcia: "De Laurentiis un po' co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe"
21 dicembre 2024 16:13
De Laurentiis tuona: "Marotta fuori luogo. VAR deve intervenire in caso di errore sennò si alimentano sospetti"
13 novembre 2024 10:00
De Laurentiis ancora accusato di falso in bilancio. Si indaga sul trasferimento al Napoli di Manolas
05 novembre 2024 18:12
De Laurentiis a un matrimonio stuzzica lo sposo: "A 8 anni avevi la maglia della Juventus, non ti vergogni?"
13 ottobre 2024 18:55
De Laurentiis: "Burocrazia intralcia la costruzione di nuovi stadi. Procuratori vero problema del calcio"
22 maggio 2024 17:56
Gazzetta: "Panchina Napoli, Manna spinge per Conte ma tra i quattro candidati c'è Italiano"
22 maggio 2024 08:11
Il Mattino: "Fumata bianca per Italiano al Napoli, intesa con il ds Manna. Gasperini perde la pole"
21 maggio 2024 16:40
De Laurentiis conferma: "Italiano era pronto a venire a Napoli ma non volevo fare un torto alla Fiorentina"
16 maggio 2024 19:37
Di Marzio ribadisce: "Italiano non è la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli"
15 maggio 2024 19:13
Il Corriere del Mezzogiorno scrive: "Sarebbe terribile subire lo scherno per la richiesta di rinvio di Fiorentina-Napoli"
13 maggio 2024 13:45
Pedullà rivela: "Italiano aspetta una risposta da De Laurentiis per il Napoli entro mercoledì"
12 maggio 2024 14:24
Ricordate De Laurentiis? "Conference competizione inutile, ma chi la vuole giocare??"
09 maggio 2024 22:05
De Maggio annuncia: "Il Napoli ha scelto l'allenatore, ora è sotto contratto. L'annuncio il 29 maggio"
03 maggio 2024 20:50
Rai annuncia: "Il Napoli ha contattato l'entourage di Italiano per l'incontro decisivo"
02 maggio 2024 18:10
Per Italiano sfuma definitivamente il Napoli. Corriere dello Sport: "ADL su Conte e Gasperini"
02 maggio 2024 09:28
Il Mattino rivela: "Sarà Pioli il nuovo allenatore del Napoli, biennale da 3 milioni, l'ha scelto De Laurentiis"
26 aprile 2024 15:53
Valcareggi: "Italiano ha tenuto in piedi la baracca, a Firenze complessivamente ha fatto un miracolo"
23 aprile 2024 21:18
Da Napoli sicuri: "De Laurentiis voleva Italiano ma ha sentito le critiche sulla difesa. Il suo nome non c'è più"
23 aprile 2024 19:30
Da Napoli: "De Laurentiis ha scelto Pioli come nuovo allenatore, contratto da 3 milioni a stagione"
23 aprile 2024 13:47
A Napoli s'interrogano: "Italiano ha preso meno gol di Pioli e Gasp, perché ADL ha cambiato idea?"
22 aprile 2024 23:06
Di Marzio: "Italiano si allontana da Napoli, è più orientato a dire di sì al Bologna"
20 aprile 2024 23:45
La Gazzetta scrive: "Napoli in cerca di un tecnico per la prossima stagione: Italiano, Conte e Pioli i più papabili"
15 aprile 2024 12:40
Pedullà: "De Laurentiis ha ripreso a parlare in modo fitto con Conte. Italiano resta nella lista del Napoli"
09 aprile 2024 00:27
De Laurentiis interrogato in procura, l'accusa è di falso in bilancio e plusvalenze fittizie per l'affare Osimhen
03 aprile 2024 12:45
Corriere dello Sport svela: “De Laurentiis ha già parlato con Manna. Italiano è l’obiettivo numero uno”
03 aprile 2024 08:26
De Laurentiis vieta ai giocatori interviste a Sky. L'Ordine dei giornalisti presenta esposto alla Questura
22 marzo 2024 19:00
De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone
20 marzo 2024 15:00
Napoli e Lazio si muovono per Italiano. Il suo rapporto con la Fiorentina non è più idilliaco
14 marzo 2024 10:09
È De Laurentiis vs Uefa: avviata procedura disciplinare dopo l'interruzione dell'intervista di Politano a Sky
13 marzo 2024 22:07
De Laurentiis umilia Sarri: "Un perdente, un vero professionista non si dimette e finisce il lavoro"
12 marzo 2024 21:11
De Laurentiis furioso con Dazn perchè voleva giocare a Pasquetta, c'entra anche la Fiorentina...
04 marzo 2024 14:56
De Laurentiis furioso contro Dazn: "Non daremo più nessuna intervista a loro. Solo con Sky e la Rai"
03 marzo 2024 23:50
"Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale". De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus
01 marzo 2024 16:07
De Laurentiis non le manda a dire: "Gli agenti sono cancro del calcio e la classe arbitrale non deve essere una casta"
29 febbraio 2024 18:08
De Laurentiis incalzato dal Comune di Napoli. Non ha pagato 100 mila euro per il servizio dei vigili allo stadio
25 febbraio 2024 18:17
De Laurentiis attacca la Lega: "Vogliono copiare l'NBA, ma la Serie A non è competitiva per tutti"
07 febbraio 2024 14:58
Ag. Thiago Motta durissimo: "Non va al Napoli nemmeno se De Laurentiis gli prende Zirkzee e Calafiori"
07 febbraio 2024 11:52
Nemmeno il Napoli vuole Mourinho, De Laurentiis: "Non sarà lui l'allenatore. Osimhen andrà via"
26 gennaio 2024 17:29
Il Napoli si dimentica di Barak? De Laurentiis prende Dendoncker in prestito con riscatto a 10 milioni
23 gennaio 2024 19:09
Dall'Inghilterra: "Mourinho vuole allenare il Napoli, incontrerà De Laurentiis settimana prossima"
21 gennaio 2024 15:59
Rai Sport, Barak vuole il Napoli. De Laurentiis accetta obbligo di riscatto legato alla Champions: si chiude in Arabia?
16 gennaio 2024 18:35
De Laurentiis attacca: "Nessuno si ribella a una Supercoppa che non vogliono nemmeno gli arabi"
22 dicembre 2023 15:00
De Laurentiis propone la Superlega Italiana: "Serie A d'elite con le 14 città più importanti"
22 dicembre 2023 12:12
De Laurentiis minaccia: "Non mando il Napoli a giocare la Supercoppa se i campi non sono all'altezza"
19 dicembre 2023 12:15
De Laurentiis: "Nessuno vuole una partita rubata come quella dell'Italia, manca un rigore all'Ucraina"
22 novembre 2023 12:31
L'agente di Tudor spiega: "Ha rifiutato il Napoli perchè De Laurentiis lo voleva solo fino a giugno"
16 novembre 2023 12:34
De Laurentiis sceglie il traghettatore: è fatta per il ritorno di Mazzarri. L'annuncio: "Bentornato Walter!"
14 novembre 2023 16:40
De Laurentiis rinuncia a Tudor per chiamare Mazzarri. Il motivo? A giugno vuole prendere Italiano
14 novembre 2023 14:02
De Laurentiis attacca Lotito: "Diritti tv gli servono per mantenere bilancio della Lazio"
13 novembre 2023 18:44
Igor prima accetta il Napoli poi prende tempo. De Laurentiis disperato con Garcia, lo richiama
12 novembre 2023 22:18
Cairo risponde anche a Commisso: "Chi ci ha criticato sui diritti TV un giorno ci ringrazierà"
24 ottobre 2023 12:10
De Laurentiis infuriato dopo l'assegnazione dei diritti tv: "È una sconfitta. Il calcio italiano morirà"
23 ottobre 2023 16:40
900 milioni all'anno per la serie A: diritti TV a Dazn e Sky. Barone ha votato contro, con lui DeLa e Iervolino
23 ottobre 2023 15:17
La Fiorentina vuole bloccare i diritti TV a Sky e DAZN. Napoli, Milan, Juve e Roma si alleano con i viola
23 ottobre 2023 10:43
De Laurentiis: "Dopo la sconfitta con la Fiorentina è stato detto di tutto, Conte solo un pettegolezzo"
20 ottobre 2023 12:33
De Laurentiis sullo scandalo scommesse: “Napoli fa sorveglianza. Assumo calciatori che mi danno tranquillità"
19 ottobre 2023 19:35
Conte rifiuta il Napoli: De Laurentiis decide di allenare con Rudi Garcia, si trasferisce a Castel Volturno
12 ottobre 2023 14:09
L'umiliazione con la Fiorentina costa la panchina a Garcia, il Napoli punta tutto su Conte
11 ottobre 2023 12:16
De Laurentiis durissimo: "Chi va in Arabia a giocare la Supercoppa è un deficiente. Con Garcia momento no"
10 ottobre 2023 14:39
Da Napoli, De Laurentiis pensa al boicottaggio della Supercoppa in Arabia. Il Milan sostituirebbe il Napoli
09 ottobre 2023 18:42
De Laurentiis furioso nello spogliatoio dopo l'umiliazione della Fiorentina. Può cacciare Rudi Garcia
09 ottobre 2023 10:52
Sentite Gazzetta: “De Laurentiis deve meditare ed anche Garcia. E se ci fosse stato Italiano al Napoli?”
09 ottobre 2023 09:28
De Laurentiis nella bufera: indagato per falso in bilancio. Plusvalenze fittizie nell’acquisto di Osimhen
26 settembre 2023 16:20
Repubblica scrive: "Napoli vuole Amrabat in prestito, non a titolo definitivo. Pupillo di De Laurentiis"
27 agosto 2023 13:51
Da Napoli scrivono: "De Laurentiis vuole convincere Barone a cedere Amrabat in prestito"
26 agosto 2023 13:10
Problema per Spalletti in Nazionale: mezza serie A non vuole che venga pagata la clausola al Napoli
16 agosto 2023 13:05
De Laurentiis punge: "Federazione paghi la clausola, è principio. Basta deroghe, rispettiamo le regole"
15 agosto 2023 16:32
Il Mattino scrive: "De Laurentiis ha chiamato Barone per Castrovilli, in caso di cessione il Napoli farà offerta"
11 luglio 2023 18:24
Chiesa pronto al passo indietro, lo vuole il Napoli. Incontro tra De Laurentiis e Ramadani per comprarlo
22 giugno 2023 00:31
Da Napoli, Ritorno di fiamma per Amrabat. Napoli vuole sfruttare ottimo rapporto Commisso-De Laurentiis
17 giugno 2023 19:17
Napoli è una polveriera, il direttore sportivo Giuntoli ha scoperto di Rudi Garcia solo tramite Twitter
16 giugno 2023 20:36
Orlando sicuro: "La scelta di De Laurentiis era Italiano, non so cosa sia successo. Garcia rischioso"
16 giugno 2023 18:22
Bargiggia fa dietro front: "Mercoledì Sousa al Napoli dopo il no di Italiano. Era tutto apparecchiato"
11 giugno 2023 19:45
Bomba Sky Sport: "De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore, è Paulo Sousa. Napoli paga clausola"
11 giugno 2023 00:46
De Laurentiis su Italiano: "Non è nella mia lista, ho scoperto che ha un altro anno di contratto"
07 giugno 2023 18:58
Corriere dello Sport scrive: "Uno sgarbo di De Laurentiis a Commisso per Italiano non è contemplato"
05 giugno 2023 11:24
La Fiorentina è molto infastidita dall'interesse del Napoli per Italiano a pochi giorni dalla finale
04 giugno 2023 16:25
Caos Napoli, De Laurentiis chiama Mancini per la panchina, la Federcalcio: "Ha un contratto con noi"
04 giugno 2023 15:17
Ansa: "De Laurentiis chiederà a Commisso di prendere Italiano il giorno dopo la finale di Conference"
03 giugno 2023 15:51
Venerato: "De Laurentiis cerca accordo con Commisso per Italiano al Napoli. Alla Fiorentina Demme e Zanoli"
03 giugno 2023 15:41
Il Mattino, De Laurentiis e Commisso hanno già parlato per Italiano: confronto negativo
02 giugno 2023 12:45
TMW, De Laurentiis contatta Nagelsmann per la panchina del Napoli. Italiano non è obiettivo numero uno
31 maggio 2023 17:31
Gazzetta: “Prima la finale di Conference poi De Laurentiis proverà l’assalto a Italiano, obiettivo portarlo a Napoli”
31 maggio 2023 08:51
De Laurentiis annuncia: "Il prossimo allenatore del Napoli gioca con il 4-3-3. Luis Enrique vuole la Premier"
30 maggio 2023 13:55
Archivio