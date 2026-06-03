Trevisani: "Allegri è l'antitesi di Italiano, prendere lui è una scelta di poco senso che non serve"

Il giornalista ha criticato la scelta del Napoli di prendere Allegri

Sembrava ormai tutto definito per l'approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli, ma lo scenario è clamorosamente cambiato. L'ex allenatore della Fiorentina, dopo essersi liberato dal Bologna, si è visto sorpassare all'ultimo momento da Massimiliano Allegri, rimanendo per ora senza una squadra da guidare. Su questo inatteso ribaltone è intervenuto il telecronista Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, commentando l'accaduto con parole molto nette: "Italiano rappresenta l'antitesi perfetta di Allegri, sono due galassie completamente opposte. Aveva deciso di lasciare il Bologna proprio perché convinto di sposare il progetto Napoli, ma proprio nel momento in cui si stava sganciando dai rossoblù, Manna ha virato bruscamente su Allegri. A mio avviso non è stato un comportamento lineare, non ci si comporta così in queste situazioni". Il giornalista ha poi rincarato la dose, sollevando forti dubbi sulla lungimiranza della scelta societaria: "La considero una decisione sbagliata: con Allegri alla guida, il Napoli non ha alcuna prospettiva di crescita a lungo termine, cosa che invece avrebbe avuto con Italiano. Questo dimostra come il mondo del calcio sia spesso governato da decisioni improvvisate; con ogni probabilità Manna ha fatto valere la propria idea su De Laurentiis, che in realtà preferiva Italiano. Senza contare che Allegri è stato ingaggiato a condizioni economiche più vantaggiose, complice anche la mancata qualificazione in Champions League da parte del Milan".