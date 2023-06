Da Napoli, Ritorno di fiamma per Amrabat. Napoli vuole sfruttare ottimo rapporto Commisso-De Laurentiis

Nel mirino della dirigenza del Napoli è tornato il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, che è inseguito da tantissime big, tra cui il Barcellona fresco campione della Liga. Non è una novità infatti che l’ex Hellas Verona piaccia e non poco agli azzurri. Già nel 2020, prima del trasferimento in viola, Amrabat sembrava ad un passo dal vestire la maglia azzurra, ma alla fine preferì trasferirsi in Toscana.

Sofyan Amrabat è un centrocampista di nazionalità marocchina, seppur nato in Olanda, di 26 anni. Può giocare sia come mediano in un centrocampo a due, sia come mezzala in un centrocampo a tre. Amrabat ha il proprio contratto in scadenza nel 2024 e dunque senza un rinnovo, la Fiorentina vorrà certamente monetizzare dalla sua cessione e non perderlo a parametro zero. Quest’inverno, davanti alla corte serrata del Barcellona, il club toscano sparò alto, con una richiesta di 50 milioni di euro. Considerato il solo anno di contratto rimanente, ora il Napoli potrebbe riuscire a strappare un prezzo decisamente più basso. Una carta a favore dei partenopei, nonostante l’interesse di grandi squadre come appunto i blaugrana (che devono però risolvere le questioni di bilancio prima di fare acquisti), è rappresentata dall’ottimo rapporto che intercorre tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Lo scrive Spazio Napoli.

IL SOSTITUTO DI AMRABAT POTREBBE ARRIVARE DAL SASSUOLO