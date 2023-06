TMW, la Fiorentina farà un tentativo per Maxime Lopez: il Sassuolo lo valuta 15 milioni

Potrebbe essere Maxime Lopez il sostituto ideale di Sofyan Amrabat. Ancora al Sassuolo non è arrivata alcuna offerta ma la Fiorentina appena avrà la certezza della partenza del centrocampista marocchino farà un tentativo.La società viola ha infatti preso atto della volontà di Amrabat di seguire altre strade e si sta già muovendo di conseguenza. Il suo desiderio resta la Liga, al momento però Atletico Madrid e Barcellona non si sono ancora mosse: è fase di attesa. La richiesta per lui è di 30 milioni di euro, Lopez può essere una valida alternativa: il Sassuolo lo valuta 15 milioni. Una pista che presto potrebbe diventare molto calda. Scrive TMW.

REGRAGUI RIVELA: “AMRABAT PRESTO FIRMERÀ CON IL NUOVO CLUB”