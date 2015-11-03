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Notizie Maxime Lopez Fiorentina

Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"

13 novembre 2025 22:40

Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social

01 settembre 2025 22:20

Maxime Lopez ammette: "Non ho parlato con Ikonè, spero possa venire qui, sarebbe il benvenuto"

23 gennaio 2025 19:55

Maxime Lopez: "A Firenze l'anno più bello della mia vita. Ikonè un fratello, con Italiano buon rapporto"

22 novembre 2024 11:16

Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"

11 ottobre 2024 20:13

M. Lopez: "Alla Fiorentina c'era pressione e entusiasmo, hanno investito 120 milioni nel centro sportivo"

06 settembre 2024 11:32

Dopo la Fiorentina Maxime Lopez riparte dalla serie B francese, sarà un nuovo giocatore del Paris Fc

28 agosto 2024 12:56

La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"

30 giugno 2024 19:15

Maxime Lopez scioglie i dubbi sul suo futuro e saluta la Fiorentina su Instagram: "Grazie Firenze"

14 giugno 2024 14:54

Maxime Lopez: "Stasera la finale di Conference non è importante, dobbiamo fare punti per l'Europa"

13 maggio 2024 20:05

Maxime Lopez: "Al Sassuolo lottavo per non retrocedere. Non so se resterò alla Fiorentina"

13 maggio 2024 16:28

Gazzetta dello sport scrive: "La Fiorentina aspetta la B del Sassuolo per parlare di Maxime Lopez"

27 aprile 2024 15:27

Repubblica, Maxime Lopez, la Fiorentina pensa alla sua conferma ma niente 9 milioni al Sassuolo 

21 aprile 2024 09:48

Maxime Lopez ha convinto? Gazzetta: “La Fiorentina sta trattando un nuovo accordo con il Sassuolo”

20 aprile 2024 09:45

Italiano pensa al turnover contro il Genoa: pronti Parisi e Maxime Lopez, anche Nico potrebbe riposare

12 aprile 2024 15:31

Schira: "Maxime Lopez tornerà al Sassuolo, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo per 9 milioni"

31 marzo 2024 21:25

Maxime Lopez: "Dobbiamo giocare per vincere senza aspettarli. Ci vuole intelligenza"

14 marzo 2024 18:37

Il riscatto di Maxime Lopez è fissato a 9 milioni di euro, a 20 invece quello per la cessione di Amrabat

07 febbraio 2024 12:01

Carnevali: "Maxime Lopez voleva partire. Buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno"

26 gennaio 2024 12:20

Carnevali: "Non so se la Fiorentina riscatterà Maxime. Laurientè sul mercato? Crediamo in lui"

25 gennaio 2024 18:03

Maxime: "Italiano come De Zerbi, ti sono vicini e fanno giocar bene. Il primo mese non ero contento"

29 novembre 2023 15:08

Maxime Lopez è la nota negativa del centrocampo della Fiorentina: scolastico e sempre in orizzontale

22 novembre 2023 10:14

Conference League, Maxime Lopez verso un posto in mediana, anche Ikoné dal 1’

07 novembre 2023 08:23

M. Lopez: "Dispiace per aver perso con l'Empoli, ma oggi dobbiamo far bene e prendere punti"

26 ottobre 2023 20:59

Nazione, Maxime Lopez oggi avrà le redini della regia: duello con i leader del Cukaricki 

26 ottobre 2023 09:07

Maxime Lopez in rampa di lancio. Domani un'altra chance? Italiano: "Si allena bene, può giocare"

25 ottobre 2023 18:59

Nazione avvisa: “Maxime Lopez, ora serve il suo salto di qualità. Non ha ancora trovato l’amalgama giusta”

07 ottobre 2023 08:56

Amoruso propone: "Sulla destra Lopez può essere adattato terzino. Forte in marcatura, è un martello"

26 settembre 2023 19:35

Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”

25 settembre 2023 15:07

Duncan: "Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez"

20 settembre 2023 19:53

Mina e Ikonè fuori per un pò, Nzola davanti a Beltran. Maxime non giocherà mezz'ala: play o mediano

13 settembre 2023 22:10

Pizarro: “Lopez ed Arthur non possono giocare insieme, troppo simili, servono muscoli. Con Arthur può giocare Duncan”

11 settembre 2023 09:13

Maxime Lopez si presenta: "Mi piace la pressione che c'è alla Fiorentina, mi dà più forza”

07 settembre 2023 17:45

Con Maxime Lopez cambia il centrocampo della Fiorentina: l’addio di Amrabat ha portato più qualità ma meno quantità 

06 settembre 2023 09:15

Corriere Fiorentino: “Mercato in sintonia con Italiano ma il difensore? Perché Maxime se serviva Vranckx?”

05 settembre 2023 09:02

Barone: "Primo obiettivo Conference raggiunto. Contenti di aver preso Lopez. Amrabat voleva la Premier"

03 settembre 2023 18:24

Maxime Lopez e quella volta in cui De Zerbi rivelò a Vacca su Whatsapp dove lo avrebbe fatto giocare

02 settembre 2023 18:46

Maxime Lopez è arrivato a Firenze: "Sono molto felice, arrivo in una grande squadra. Forza Viola"

02 settembre 2023 09:15

Ufficiale, Maxime Lopez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto

01 settembre 2023 19:30

Maxime Lopez è della Fiorentina, prestito oneroso di 1 milione e diritto di riscatto a 9 milioni

01 settembre 2023 16:01

Maxime Lopez ad un passo dalla Fiorentina, in questo momento incontro con il Sassuolo per chiudere

01 settembre 2023 13:41

Pedullà: "Amrabat verso il Manchester con un prestito oneroso di 8/10 milioni più diritto di riscatto"

01 settembre 2023 13:08

Pedullà annuncia: "Fiorentina su Maxime Lopez". Il suo acquisto è legato alla cessione di Amrabat?

01 settembre 2023 12:30

Dionisi attacca Maxime Lopez: "Sono stufo di giocatori a metà che non vogliono rimanere"

24 luglio 2023 14:47

Da Roma, Lazio mette nel mirino Maxime Lopez e Berardi: nei prossimi giorni l'incontro con il Sassuolo

08 luglio 2023 18:42

Fiorentina segue Maxime Lopez? Intanto è diventato primo obiettivo della Lazio, superato anche Torreira

07 luglio 2023 14:02

Gazzetta: “Dominguez, pista difficile. All-in su Maxime Lopez del Sassuolo per il post Amrabat”

05 luglio 2023 09:18

Arriva l'annuncio: "Il Napoli non prenderà Maxime Lopez, costa troppo, 15 milioni, sarebbe solo un panchinaro"

03 luglio 2023 15:21

Maxime Lopez si allontana dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: “È la prima soluzione per il Napoli”

03 luglio 2023 08:56

Maxime Lopez: "È il momento di puntare più in alto. Mi piace un club del Sud Italia, mi ricorda Marsiglia"

01 luglio 2023 16:50

Carnevali: "Maxime Lopez vuole andare via. Lo hanno chiesto diverse società ma tra queste non c'è il Napoli"

01 luglio 2023 13:36

La Fiorentina fa un sondaggio per Maxime Lopez e lui posta un orologio. Messaggio in codice?

25 giugno 2023 20:45

Pedullà rivela: "Sondaggio della Fiorentina per Maxime Lopez del Sassuolo. Piace anche Hjulmand che però costa di più"

25 giugno 2023 15:09

Il Tirreno: "Maxime Lopez obiettivo della Fiorentina: può arrivare con la formula giusta per 11-12mln"

23 giugno 2023 19:24

Gazzetta: “Maxime Lopez obiettivo per il centrocampo, costa 15 milioni. Si deprezza Amrabat”

21 giugno 2023 09:15

Corriere dello Sport: "Maxime Lopez-Fiorentina, al momento l'intesa con il Sassuolo non c'è"

20 giugno 2023 08:18

Nazione: "Maxime Lopez piace alla Fiorentina ma ostacolo Sassuolo, minimo vuole 15 milioni"

19 giugno 2023 09:19

TMW, la Fiorentina farà un tentativo per Maxime Lopez: il Sassuolo lo valuta 15 milioni

17 giugno 2023 17:44

Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino

16 giugno 2023 15:31

Corriere dello Sport: “Fiorentina, all-in su Maxime Lopez, per il momento sondaggi poi arriverà l’offerta”

15 giugno 2023 08:51

Gazzetta: "Per il post Amrabat alla Fiorentina piacciono Dominguez e Maxime Lopez"

14 giugno 2023 09:14

Nazione: "Maxime Lopez nel mirino della Fiorentina: l'anno scorso per 20mln la trattativà si arenò"

13 giugno 2023 09:27

Gazzetta, la Fiorentina ha scelto, se parte Amrabat, all-in su Maxime Lopez del Sassuolo

12 giugno 2023 09:26

TMW, Fiorentina prepara l'assalto a Maxime Lopez del Sassuolo se parte Amrabat

08 giugno 2023 13:01

Maxime Lopez: "Voglio fare la carriera di Veretout, prima al Nantes, poi alla Fiorentina e poi alla Roma"

27 marzo 2023 16:10

Maxime Lopez, parole d'addio: "Mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare". Lascerà il Sassuolo?

19 giugno 2022 18:58

Sassuolo per Maxime Lopez chiede 15 milioni, la Fiorentina potrebbe proporre pagamento dilazionato

05 giugno 2022 09:19

Bucchioni: "Maxime Lopez al posto di Torreira? Magari, forte forte. Belotti non interessa alla Fiorentina"

04 giugno 2022 14:09

Bucchioni ribadisce: "Italiano non vuole restare alla Fiorentina senza aver rinnovato il contratto"

04 giugno 2022 13:47

Nazione, Maxime Lopez alla Roma? La Fiorentina potrebbe inserirsi, è l'alternativa a Sensi

04 giugno 2022 10:59

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