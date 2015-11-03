Notizie Maxime Lopez Fiorentina

Maxime Lopez: "Bielsa? Non credo fosse un grande estimatore del mio stile di gioco"
13 novembre 2025 22:40
Ikoné, è ufficiale il passaggio al Paris FC. Maxime Lopez gli dà il benvenuto sui social
01 settembre 2025 22:20
Maxime Lopez ammette: "Non ho parlato con Ikonè, spero possa venire qui, sarebbe il benvenuto"
23 gennaio 2025 19:55
Maxime Lopez: "A Firenze l'anno più bello della mia vita. Ikonè un fratello, con Italiano buon rapporto"
22 novembre 2024 11:16
Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"
11 ottobre 2024 20:13
M. Lopez: "Alla Fiorentina c'era pressione e entusiasmo, hanno investito 120 milioni nel centro sportivo"
06 settembre 2024 11:32
Dopo la Fiorentina Maxime Lopez riparte dalla serie B francese, sarà un nuovo giocatore del Paris Fc
28 agosto 2024 12:56
La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"
30 giugno 2024 19:15
Maxime Lopez scioglie i dubbi sul suo futuro e saluta la Fiorentina su Instagram: "Grazie Firenze"
14 giugno 2024 14:54
Maxime Lopez: "Stasera la finale di Conference non è importante, dobbiamo fare punti per l'Europa"
13 maggio 2024 20:05
Maxime Lopez: "Al Sassuolo lottavo per non retrocedere. Non so se resterò alla Fiorentina"
13 maggio 2024 16:28
Gazzetta dello sport scrive: "La Fiorentina aspetta la B del Sassuolo per parlare di Maxime Lopez"
27 aprile 2024 15:27
Repubblica, Maxime Lopez, la Fiorentina pensa alla sua conferma ma niente 9 milioni al Sassuolo
21 aprile 2024 09:48
Maxime Lopez ha convinto? Gazzetta: “La Fiorentina sta trattando un nuovo accordo con il Sassuolo”
20 aprile 2024 09:45
Italiano pensa al turnover contro il Genoa: pronti Parisi e Maxime Lopez, anche Nico potrebbe riposare
12 aprile 2024 15:31
Schira: "Maxime Lopez tornerà al Sassuolo, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo per 9 milioni"
31 marzo 2024 21:25
Maxime Lopez: "Dobbiamo giocare per vincere senza aspettarli. Ci vuole intelligenza"
14 marzo 2024 18:37
Il riscatto di Maxime Lopez è fissato a 9 milioni di euro, a 20 invece quello per la cessione di Amrabat
07 febbraio 2024 12:01
Carnevali: "Maxime Lopez voleva partire. Buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno"
26 gennaio 2024 12:20
Carnevali: "Non so se la Fiorentina riscatterà Maxime. Laurientè sul mercato? Crediamo in lui"
25 gennaio 2024 18:03
Maxime: "Italiano come De Zerbi, ti sono vicini e fanno giocar bene. Il primo mese non ero contento"
29 novembre 2023 15:08
Maxime Lopez è la nota negativa del centrocampo della Fiorentina: scolastico e sempre in orizzontale
22 novembre 2023 10:14
Conference League, Maxime Lopez verso un posto in mediana, anche Ikoné dal 1’
07 novembre 2023 08:23
M. Lopez: "Dispiace per aver perso con l'Empoli, ma oggi dobbiamo far bene e prendere punti"
26 ottobre 2023 20:59
Nazione, Maxime Lopez oggi avrà le redini della regia: duello con i leader del Cukaricki
26 ottobre 2023 09:07
Maxime Lopez in rampa di lancio. Domani un'altra chance? Italiano: "Si allena bene, può giocare"
25 ottobre 2023 18:59
Nazione avvisa: “Maxime Lopez, ora serve il suo salto di qualità. Non ha ancora trovato l’amalgama giusta”
07 ottobre 2023 08:56
Amoruso propone: "Sulla destra Lopez può essere adattato terzino. Forte in marcatura, è un martello"
26 settembre 2023 19:35
Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”
25 settembre 2023 15:07
Duncan: "Ho iniziato bene, devo farmi trovare pronto. Curioso di giocare insieme ad Arthur e Lopez"
20 settembre 2023 19:53
Mina e Ikonè fuori per un pò, Nzola davanti a Beltran. Maxime non giocherà mezz'ala: play o mediano
13 settembre 2023 22:10
Pizarro: “Lopez ed Arthur non possono giocare insieme, troppo simili, servono muscoli. Con Arthur può giocare Duncan”
11 settembre 2023 09:13
Maxime Lopez si presenta: "Mi piace la pressione che c'è alla Fiorentina, mi dà più forza”
07 settembre 2023 17:45
Con Maxime Lopez cambia il centrocampo della Fiorentina: l’addio di Amrabat ha portato più qualità ma meno quantità
06 settembre 2023 09:15
Corriere Fiorentino: “Mercato in sintonia con Italiano ma il difensore? Perché Maxime se serviva Vranckx?”
05 settembre 2023 09:02
Barone: "Primo obiettivo Conference raggiunto. Contenti di aver preso Lopez. Amrabat voleva la Premier"
03 settembre 2023 18:24
Maxime Lopez e quella volta in cui De Zerbi rivelò a Vacca su Whatsapp dove lo avrebbe fatto giocare
02 settembre 2023 18:46
Maxime Lopez è arrivato a Firenze: "Sono molto felice, arrivo in una grande squadra. Forza Viola"
02 settembre 2023 09:15
Ufficiale, Maxime Lopez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto
01 settembre 2023 19:30
Maxime Lopez è della Fiorentina, prestito oneroso di 1 milione e diritto di riscatto a 9 milioni
01 settembre 2023 16:01
Maxime Lopez ad un passo dalla Fiorentina, in questo momento incontro con il Sassuolo per chiudere
01 settembre 2023 13:41
Pedullà: "Amrabat verso il Manchester con un prestito oneroso di 8/10 milioni più diritto di riscatto"
01 settembre 2023 13:08
Pedullà annuncia: "Fiorentina su Maxime Lopez". Il suo acquisto è legato alla cessione di Amrabat?
01 settembre 2023 12:30
Dionisi attacca Maxime Lopez: "Sono stufo di giocatori a metà che non vogliono rimanere"
24 luglio 2023 14:47
Da Roma, Lazio mette nel mirino Maxime Lopez e Berardi: nei prossimi giorni l'incontro con il Sassuolo
08 luglio 2023 18:42
Fiorentina segue Maxime Lopez? Intanto è diventato primo obiettivo della Lazio, superato anche Torreira
07 luglio 2023 14:02
Gazzetta: “Dominguez, pista difficile. All-in su Maxime Lopez del Sassuolo per il post Amrabat”
05 luglio 2023 09:18
Arriva l'annuncio: "Il Napoli non prenderà Maxime Lopez, costa troppo, 15 milioni, sarebbe solo un panchinaro"
03 luglio 2023 15:21
Maxime Lopez si allontana dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: “È la prima soluzione per il Napoli”
03 luglio 2023 08:56
Maxime Lopez: "È il momento di puntare più in alto. Mi piace un club del Sud Italia, mi ricorda Marsiglia"
01 luglio 2023 16:50
Carnevali: "Maxime Lopez vuole andare via. Lo hanno chiesto diverse società ma tra queste non c'è il Napoli"
01 luglio 2023 13:36
La Fiorentina fa un sondaggio per Maxime Lopez e lui posta un orologio. Messaggio in codice?
25 giugno 2023 20:45
Pedullà rivela: "Sondaggio della Fiorentina per Maxime Lopez del Sassuolo. Piace anche Hjulmand che però costa di più"
25 giugno 2023 15:09
Il Tirreno: "Maxime Lopez obiettivo della Fiorentina: può arrivare con la formula giusta per 11-12mln"
23 giugno 2023 19:24
Gazzetta: “Maxime Lopez obiettivo per il centrocampo, costa 15 milioni. Si deprezza Amrabat”
21 giugno 2023 09:15
Corriere dello Sport: "Maxime Lopez-Fiorentina, al momento l'intesa con il Sassuolo non c'è"
20 giugno 2023 08:18
Nazione: "Maxime Lopez piace alla Fiorentina ma ostacolo Sassuolo, minimo vuole 15 milioni"
19 giugno 2023 09:19
TMW, la Fiorentina farà un tentativo per Maxime Lopez: il Sassuolo lo valuta 15 milioni
17 giugno 2023 17:44
Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino
16 giugno 2023 15:31
Corriere dello Sport: “Fiorentina, all-in su Maxime Lopez, per il momento sondaggi poi arriverà l’offerta”
15 giugno 2023 08:51
Gazzetta: "Per il post Amrabat alla Fiorentina piacciono Dominguez e Maxime Lopez"
14 giugno 2023 09:14
Nazione: "Maxime Lopez nel mirino della Fiorentina: l'anno scorso per 20mln la trattativà si arenò"
13 giugno 2023 09:27
Gazzetta, la Fiorentina ha scelto, se parte Amrabat, all-in su Maxime Lopez del Sassuolo
12 giugno 2023 09:26
TMW, Fiorentina prepara l'assalto a Maxime Lopez del Sassuolo se parte Amrabat
08 giugno 2023 13:01
Maxime Lopez: "Voglio fare la carriera di Veretout, prima al Nantes, poi alla Fiorentina e poi alla Roma"
27 marzo 2023 16:10
Maxime Lopez, parole d'addio: "Mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare". Lascerà il Sassuolo?
19 giugno 2022 18:58
Sassuolo per Maxime Lopez chiede 15 milioni, la Fiorentina potrebbe proporre pagamento dilazionato
05 giugno 2022 09:19
Bucchioni: "Maxime Lopez al posto di Torreira? Magari, forte forte. Belotti non interessa alla Fiorentina"
04 giugno 2022 14:09
Bucchioni ribadisce: "Italiano non vuole restare alla Fiorentina senza aver rinnovato il contratto"
04 giugno 2022 13:47
Nazione, Maxime Lopez alla Roma? La Fiorentina potrebbe inserirsi, è l'alternativa a Sensi
04 giugno 2022 10:59
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