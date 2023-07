Fiorentina segue Maxime Lopez? Intanto è diventato primo obiettivo della Lazio, superato anche Torreira

Novità per la mediana della Lazio. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Maxime Lopez del Sassuolo. L’ex Marsiglia – si legge – avrebbe addirittura scavalcato il prescelto Lucas Torreira, per il quale il Galatasaray continua a chiedere almeno 12 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore che piace molto però a mister Sarri . La concorrenza in ogni caso non manca: Fiorentina e soprattutto Napoli sono vigili ormai da settimane sul classe 1997.

