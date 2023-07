Barone si oppone: “Non vogliamo andare al Padovani, cosi la Fiorentina perde 10 milioni all’anno”

E sullo stadio è tornato a parlare anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: «Il capitolo sta dio per noi è chiuso e non si riaprirà più». Durante la visita esclusiva all’interno del centro sportivo Viola Park, Barone ribadisce la linea della società guidata da Rocco Commisso. «Quando siamo arrivati, nel 2019, avevamo indicato tre obiettivi da raggiungere: riportare la Fiorentina in Europa, costruire il primo centro sportivo di proprietà e dotare i tifosi viola di uno stadio nuovo e funzionale. I primi due punti sono stati realizzati, il terzo no. E certo non per colpa nostra».

La delusione è tanta e poche settimane fa era stato Commisso a definire la vicenda stadio come «il più grande fallimento della mia vita». Barone guarda al futuro: «Il tempo ha un valore e quattro anni di vita sono importanti, non soltanto per Commisso. Adesso ci godiamo quello che abbiamo costruito a Bagno a Ripoli».

Ripensa alle varie tappe, Barone. La Mercafir, Campi Bisenzio, il Ridolfi. Poi il restyling del Franchi e l’incognita sui tempi, sui costi, sullo stadio provvisorio. Come il Padovani. «Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all’anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontano dal Franchi. E poi, chi metterà i soldi per adeguare l’impianto provvisorio? Non conosco ancora i dettagli del progetto». Potrebbe metterli la Fiorentina? «No, neanche un euro. Neanche sul progetto del Franchi dove, mi dispiace dirlo per il rapporto che ho con il sindaco Nardella, ma a oggi vedo soltanto nubi».

Eppure il Viola Park, prossimo all’inaugurazione, rappresenta il miglior esempio di come anche in Italia si possa investire e costruire. «A Bagno a Ripoli abbiamo trovato nel sindaco Casini e nell’amministrazione comunale interpreti che ci hanno cercato e hanno fatto di tutto affinché venisse realizzata questa bellezza di livello mondiale. Abbiamo lavorato fianco a fianco anche con la Soprintendenza, che ringrazio. Abbiamo trovato una strada molto più percorribile, senza tutte quelle complicazioni che ci sono state sul Franchi. Adesso attendiamo risposte e nel frattempo ci godremo il Viola Park». Lo scrive La Repubblica

