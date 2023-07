Nazione, Gonzalez vuole restare ma occhio in caso di maxi offerta da 30 milioni dall’Arabia

Capitolo Nico Gonzalez. Le certezze – non solide, è vero, ma realistiche – dicono che per l’argentino, tolti un paio di mini sondaggi dalla Germania, gli unici acquirenti motivati sarebbero gli arabi. Certo, da quel mercato arriverebbero sicuramente soldi pesanti. Soldi che, nel bilancio viola, andrebbero a resettare il peso dell’investimento fatto dalla Fiorentina su Nico. Lui però, da indiscrezioni, non sembra optare per questo tipo di soluzione. Che cosa potrà accadere in questa settimana? Vediamo che cosa offrono gli Arabi. E se dovesse arrivare una proposta di 30 milioni… Lo scrive La Nazione.

