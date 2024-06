Maxime Lopez scioglie i dubbi sul suo futuro e saluta la Fiorentina su Instagram: “Grazie Firenze”

Tra i dubbi a centrocampo c’era quello legato al futuro di Maxime Lopez, arrivato a Firenze l’estate scorsa in prestito dal Sassuolo. I viola dovevano valutare il rendimento del centrocampista francese, che ha cercato di convincere la Fiorentina fino all’ultimo. Sul suo account di Instagram, nella sezione Stories, Lopez saluta e ringrazia i tifosi viola dopo un solo anno, fornendo qualche indizio circa la sua permanenza: la Fiorentina non sembra intenzionata ad attivare l’opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro da versare nelle casse dei neroverdi, retrocessi in Serie B dopo un’annata deludente.

GAZZETTA: “FIORENTINA INTERESSATA A LUCCA MA L’UDINESE CHIEDE ALMENO 15 MILIONI”