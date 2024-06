Quasi sfumato uno dei nomi per l’attacco della Fiorentina: Pavlidis ad un passo dal Benfica

Uno dei nomi finiti nella lista dei desideri di Fiorentina e Bologna sembra destinato ad essere sbarrato. L’attaccante greco dell’AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis, è oramai vicinissimo al Benfica che è, di fatto, sempre stato in vantaggio sulle concorrenti. Secondo il portale olandese Voetbal International, sono serrati i contatti fra le due società per trovare un accordo e sarebbero prossimi alla stretta di mano finale. Il club portoghese ha inviato l’offerta decisiva da 20 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante greco, cercando di abbattere la concorrenza. Il Benfica adesso potrà accelerare per la cessione di un ex Fiorentina, Arthur Cabral, dopo una stagione al di sotto delle aspettative. La Fiorentina sarà costretta a virare su altri obiettivi e restano ancora in ballo gli altri nomi per rinforzare il reparto offensivo, con evidenti criticità.

