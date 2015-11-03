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Notizie Pavlidis Fiorentina

Dramma Benfica, Pavlidis si infortuna subito nell'amichevole contro il Celta Vigo: verrà operato

14 luglio 2024 17:32

Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta

01 luglio 2024 17:07

Salta ufficialmente Pavlidis alla Fiorentina. Romano annuncia: "Va al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus"

19 giugno 2024 19:46

Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"

19 giugno 2024 00:05

Pavlidis senza peli sulla lingua: "Le squadre e i giocatori sono aziende, andrò dove mi offrono più soldi"

18 giugno 2024 15:40

Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"

18 giugno 2024 15:17

Pedullà rivela: "Stamattina la Fiorentina si è informata su Pavlidis. Sorloth non è un nome caldo"

17 giugno 2024 19:13

Quasi sfumato uno dei nomi per l'attacco della Fiorentina: Pavlidis ad un passo dal Benfica

14 giugno 2024 13:55

Corriere dello Sport: "Da Pavlidis a En-Nesyri, tutte le alternative a Retegui che sta osservando la Fiorentina"

13 giugno 2024 09:53

Ascari: "Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo"

11 giugno 2024 22:55

Nazione: “Fiorentina su Pavlidis ma il Benfica ha 20 milioni pronti. Pradè vira su Mateta?”

11 giugno 2024 08:57

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