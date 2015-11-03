Notizie Pavlidis Fiorentina

Dramma Benfica, Pavlidis si infortuna subito nell'amichevole contro il Celta Vigo: verrà operato
14 luglio 2024 17:32
Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta
01 luglio 2024 17:07
Salta ufficialmente Pavlidis alla Fiorentina. Romano annuncia: "Va al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus"
19 giugno 2024 19:46
Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"
19 giugno 2024 00:05
Pavlidis senza peli sulla lingua: "Le squadre e i giocatori sono aziende, andrò dove mi offrono più soldi"
18 giugno 2024 15:40
Pedullà: "La Fiorentina non cerca Sorloth, l'identikit è uno come Pavlidis. No a Pinamonti e Pobega"
18 giugno 2024 15:17
Pedullà rivela: "Stamattina la Fiorentina si è informata su Pavlidis. Sorloth non è un nome caldo"
17 giugno 2024 19:13
Quasi sfumato uno dei nomi per l'attacco della Fiorentina: Pavlidis ad un passo dal Benfica
14 giugno 2024 13:55
Corriere dello Sport: "Da Pavlidis a En-Nesyri, tutte le alternative a Retegui che sta osservando la Fiorentina"
13 giugno 2024 09:53
Ascari: "Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo"
11 giugno 2024 22:55
Archivio