Dramma Benfica, Pavlidis si infortuna subito nell'amichevole contro il Celta Vigo: verrà operato

L'arrivo dell'attaccante greco era stato ufficializzato il 1° luglio dall'AZ Alkmaar. I tempi di recupero dell'ex obiettivo della Fiorentina

Brutte notizie per il Benfica, che ha da poco ufficializzato l'acquisto di uno dei nomi finiti anche nella lista dei desideri della Fiorentina: l'attaccante greco Vangelis Pavlidis, in arrivo il 1° luglio dall'AZ Alkmaar per un'operazione da 17 milioni di euro più due di bonus, si è subito infortunato in occasione dell'amichevole di precampionato contro il Celta Vigo. La nuova punta del club portoghese ha riportato una frattura al pollice destro a seguito di una brutta caduta al 6' e dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica. Secondo quanto riporta ABOLA, Pavlidis potrà tornare in campo per la Eusébio Cup, nel match fissato il 28 luglio contro il Feyenoord.

DALLA SPAGNA: “C’ERANO ANCHE REAL BETIS E SIVIGLIA SU VALENTINI” MA LA FIORENTINA HA PREVALSO

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