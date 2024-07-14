Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso

A Valentini non mancavano le pretendenti: in Spagna piaceva molto a Siviglia e Real betis ma alla fine sarà viola

Stando alle indiscrezioni raccolte da Estadio Deportivo, la Fiorentina non era la sola interessata a Nicolas Valentini, centrale di difesa del Boca Juniors in scadenza a gennaio. L'argentino piaceva molto anche a Siviglia e Real Betis in Spagna. In Italia invece era stato accostato a Roma, Inter, Udinese, Napoli e Como. Il contratto di Valentini scade a Gennaio 2025, ma la società viola cercherà di portarlo a Firenze subito.

CARNEVALI: “THORSTVEDT? NESSUNA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA. VORREMMO TRATTENERLO, È IMPORTANTE PER NOI”

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