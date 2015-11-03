Notizie Real Betis Fiorentina

Dalla Spagna, Si riaccende l'asse Fiorentina-Betis. I Viola mettono gli occhi su Pablo Fornals
27 luglio 2025 16:16
Dal Brasile riportano: "Arthur vicino al prestito annuale al Betis, ormai fuori dalla Juve"
26 luglio 2025 18:06
Il Betis continua il pressing per Ghilardi del Verona. La Fiorentina guarda interessata per il 50% sulla rivendita
16 luglio 2025 17:59
Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"
08 luglio 2025 17:41
Baiano: "Se la Fiorentina riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis passerà una brutta serata"
08 maggio 2025 17:26
Atmosfera calda per la semifinale di ritorno: 2500 sostenitori del Betis, metà di loro senza biglietto
08 maggio 2025 17:08
I convocati della Fiorentina per il Betis: Dodò sta bene e torna a disposizione, Cataldi è l'unico assente
08 maggio 2025 12:20
Oggi serve non far pesare l'esperienza, Pellegrini ha allenato 1000 partite in più di Palladino
08 maggio 2025 12:08
Gudmundsson sicuro: "Le grandi partite mi riescono bene e quella di stasera è la più importante"
08 maggio 2025 10:53
Dalla Spagna: "Natan non si è allenato per smaltire i carichi di lavoro. Assenti Llorente, Roca e Avila"
06 maggio 2025 13:45
Il Betis vince in rimonta e resta a -1 dalla Champions League, Antony segna una rete meravigliosa
05 maggio 2025 11:07
La Fiorentina è in Spagna e si allena nel centro sportivo del Siviglia. Rientro a Firenze in giornata
02 maggio 2025 11:52
Buone notizie per i tifosi viola: anche il ritorno tra Fiorentina e Betis sarà trasmesso in chiaro su Tv8
02 maggio 2025 11:29
La Conference può essere un tesoretto per la Fiorentina: Fino a 16,5 milioni in caso di vittoria
01 maggio 2025 17:29
Fattori: "Gudmundsson è avulso dal gioco. Qui si fa "campione" chi gioca bene tre partite"
01 maggio 2025 16:47
Sky Sport rivela: "Parisi favorito su Folorunsho, può giocare esterno destro al posto di Dodò"
01 maggio 2025 16:09
Occhio al Betis! E' la squadra che tira di più in porta dell'intera Conference: 70 tiri
30 aprile 2025 20:57
Cecchi: "Il Betis è il cugino Spagnolo della Fiorentina, i tifosi sono orgogliosi, identitari e sognatori"
30 aprile 2025 12:05
Il Real Betis del "Ingeniero" Pellegrini: tanta qualità e bel gioco. Dobbiamo giocare come sappiamo
28 aprile 2025 19:54
TMW: "Salvo imprevisti Kean contro il Betis ci sarà, difficile vederlo in campo contro l'Empoli"
25 aprile 2025 11:44
Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso
14 luglio 2024 17:15
Dal Portogallo scrivono: "Fiorentina e Lazio su Rui Silva, le cifre per lui si aggirano intorno agli 8-10 milioni"
17 aprile 2024 16:29
Dalla Spagna, Fiorentina prepara l'offerta per Rodri Sanchez del Betis. Possibile prestito con diritto
17 gennaio 2024 18:31
TMW, Non si sblocca Luiz Felipe al Nottingham ed il Betis non può fare offerta per Martinez Quarta
24 agosto 2023 18:04
Joaquin da record: altre 10 apparizioni e sarà il calciatore con più presenze della Liga spagnola
28 marzo 2023 19:19
Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"
24 giugno 2020 10:47
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