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Notizie Real Betis Fiorentina

Dalla Spagna, Si riaccende l'asse Fiorentina-Betis. I Viola mettono gli occhi su Pablo Fornals

27 luglio 2025 16:16

Dal Brasile riportano: "Arthur vicino al prestito annuale al Betis, ormai fuori dalla Juve"

26 luglio 2025 18:06

Il Betis continua il pressing per Ghilardi del Verona. La Fiorentina guarda interessata per il 50% sulla rivendita

16 luglio 2025 17:59

Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"

08 luglio 2025 17:41

Baiano: "Se la Fiorentina riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis passerà una brutta serata"

08 maggio 2025 17:26

Atmosfera calda per la semifinale di ritorno: 2500 sostenitori del Betis, metà di loro senza biglietto

08 maggio 2025 17:08

I convocati della Fiorentina per il Betis: Dodò sta bene e torna a disposizione, Cataldi è l'unico assente

08 maggio 2025 12:20

Oggi serve non far pesare l'esperienza, Pellegrini ha allenato 1000 partite in più di Palladino

08 maggio 2025 12:08

Gudmundsson sicuro: "Le grandi partite mi riescono bene e quella di stasera è la più importante"

08 maggio 2025 10:53

Dalla Spagna: "Natan non si è allenato per smaltire i carichi di lavoro. Assenti Llorente, Roca e Avila"

06 maggio 2025 13:45

Il Betis vince in rimonta e resta a -1 dalla Champions League, Antony segna una rete meravigliosa

05 maggio 2025 11:07

La Fiorentina è in Spagna e si allena nel centro sportivo del Siviglia. Rientro a Firenze in giornata

02 maggio 2025 11:52

Buone notizie per i tifosi viola: anche il ritorno tra Fiorentina e Betis sarà trasmesso in chiaro su Tv8

02 maggio 2025 11:29

La Conference può essere un tesoretto per la Fiorentina: Fino a 16,5 milioni in caso di vittoria

01 maggio 2025 17:29

Fattori: "Gudmundsson è avulso dal gioco. Qui si fa "campione" chi gioca bene tre partite"

01 maggio 2025 16:47

Sky Sport rivela: "Parisi favorito su Folorunsho, può giocare esterno destro al posto di Dodò"

01 maggio 2025 16:09

Occhio al Betis! E' la squadra che tira di più in porta dell'intera Conference: 70 tiri

30 aprile 2025 20:57

Cecchi: "Il Betis è il cugino Spagnolo della Fiorentina, i tifosi sono orgogliosi, identitari e sognatori"

30 aprile 2025 12:05

Il Real Betis del "Ingeniero" Pellegrini: tanta qualità e bel gioco. Dobbiamo giocare come sappiamo

28 aprile 2025 19:54

TMW: "Salvo imprevisti Kean contro il Betis ci sarà, difficile vederlo in campo contro l'Empoli"

25 aprile 2025 11:44

Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso

14 luglio 2024 17:15

Dal Portogallo scrivono: "Fiorentina e Lazio su Rui Silva, le cifre per lui si aggirano intorno agli 8-10 milioni"

17 aprile 2024 16:29

Dalla Spagna, Fiorentina prepara l'offerta per Rodri Sanchez del Betis. Possibile prestito con diritto

17 gennaio 2024 18:31

TMW, Non si sblocca Luiz Felipe al Nottingham ed il Betis non può fare offerta per Martinez Quarta

24 agosto 2023 18:04

Joaquin da record: altre 10 apparizioni e sarà il calciatore con più presenze della Liga spagnola

28 marzo 2023 19:19

Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"

24 giugno 2020 10:47

Joaquin: "Intrattengo le persone sui social facendo il giullare. È comprensibile che non si voglia annullare il campionato"

23 marzo 2020 20:24

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