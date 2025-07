Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, stanno proseguendo i contatti tra il Real Betis e l’Hellas Verona per portare in Spagna Daniele Ghilardi. Nelle ultime ore sarebbe in atto un pressing da parte del Betis, che qualche giorno fa aveva offerto 9 milioni di euro per il difensore classe 2003, ma non c’è ancora intesa sulla valutazione del calciatore. In tutto questo la Fiorentina rimane spettatrice interessata dal momento che i Viola hanno il 50% sulla rivendita di Ghilardi.