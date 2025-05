La Conference può essere un tesoretto per la Fiorentina: Fino a 16,5 milioni in caso di vittoria

La semifinale di Conference League per la Fiorentina è un traguardo importante e lo è ancora di più se pensiamo che in questa stagione la UEFA ha ritoccato i premi verso l’alto. La società gigliata, dopo la vittoria ai quarti di finale contro gli sloveni del Celje ha incassato altri 2,5 milioni, contro i 2 delle scorse edizioni. Adesso manca l’ultimo step, per provare a giocare la terza finale consecutiva, ma l’avversario è veramente ostico: il Real Betis di Manuel Pellegrini.

Guardiamo quanto ha incassato fino a questo momento la società di Commisso con i passaggi del turno, e quanto potrebbe incassare da qui alla fine del cammino europeo. Facendo un breve calcolo, fino ad ora, la formazione gigliata ha ricevuto circa 9,5 milioni.

E se arrivasse in fondo la squadra di Palladino?. La viola arriverebbe a guadagnare una cifra pari a 13,5 milioni di euro. La vincitrice del trofeo riceverebbe ulteriori 3 milioni di euro, senza contare tutti i guadagni extra da botteghino, diritti tv e sponsor.