Atmosfera calda per la semifinale di ritorno: 2500 sostenitori del Betis, metà di loro senza biglietto

L’entusiasmo dei tifosi spagnoli si fa sentire in tutta la città di Firenze, definendolo un vero e proprio ‘corteo spagnolo’. In casa Betis la semifinale di ritorno di Conference League è un appuntamento storico, che può valere la prima finale europea di sempre. E lo stanno dimostrando eccome i tifosi Verdiblancos, arrivati a dismisura in quel di Firenze per il match contro la Fiorentina.

I sostenitori spagnoli hanno invaso con allegria e tranquillità le strade di Firenze, dove si trovano a gruppetti già da stamani. In tutto sono circa 2500 i tifosi al seguito della squadra di Pellegrini, di cui circa 1200 muniti di biglietto di ingresso per il Franchi. La restante metà, pur sprovvista di tagliando, ha seguito lo stesso la massa andalusa, coinvolta dalla gioia di una trasferta che comunque vada, per il Betis rimarrà storica (prima semifinale europea della storia). Nel capoluogo toscano si respira serenità ed una bella rivalità sportiva, che non ha nulla a che vedere con quello che è successo a Siviglia tra le due tifoserie prima della gara d’andata.

I supporter biancoverdi hanno occupato anche interi pub del cuore di Firenze, intonando cori e canti tipicamente sivigliani in sostegno della squadra. Sciarpe, bandiere e tanta voce a contornare un clima davvero festoso.