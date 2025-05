Baiano: “Se la Fiorentina riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis passerà una brutta serata”

L’ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato a NewsSuperscommesse.it, parlando in vista del ritorno tra Fiorentina e Betis, semifinale di Conference League, ma non solo.

Che semifinale ti aspetti, soprattutto in casa Fiorentina?: “Mi aspetto una grande partita da tutta la squadra, a cominciare dal goleador viola Moise Kean, che è un calciatore determinante, e da Gudmundsson, altro giocatore che può fare la differenza. Si tratta di un match molto difficile, perché il Betis davanti è forte, se ha campo e spazi può metterti in grande difficoltà. Serve una partita accorta, che non permetta giocate in contropiede da parte degli avversari. Ma resta una gara da tripla, tuttavia penso che se la Fiorentina riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis potrà passare una brutta serata”.

La Fiorentina può avere ancora la forza di puntare all’Europa che conta passando anche dal campionato?: “Con i se ed i ma si va poco lontano. Le partite le deve vincere per forza e se stasera ci riesce ha grosse chance di Europa, tuttavia bisogna dire che, in questo momento, davanti alla Fiorentina ci sono tante altre squadre. Il destino, quindi, non è più nelle mani solo dei viola. La squadra di Palladino deve fare il massimo, sperando però che le altre facciano peggio”.