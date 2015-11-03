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Notizie Baiano Fiorentina

Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”

19 maggio 2026 21:55

Baiano su Piccoli: "Quei 27 milioni pesano tanto. Panchina? Una follia"

02 aprile 2026 09:56

Baiano punge Gudmundsson: "Non ha mai convinto. La colpa è sua, gli allenatori non c'entrano"

02 aprile 2026 09:56

Baiano: "Kean va tenuto, sennò chi prendi? I giocatori forti non vengono a Firenze, vogliono la Champions"

02 aprile 2026 09:56

Baiano su Vanoli: "Salvare una neopromossa un miracolo, ma la Fiorentina no. Conferma? Non lo so"

02 aprile 2026 09:51

Baiano: "La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai"

04 marzo 2026 22:15

Baiano: "La Fiorentina deve aggrapparsi a Kean anche se non farà 25 gol: ora serve dare continuità"

24 febbraio 2026 21:17

Baiano sicuro: "Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita"

28 gennaio 2026 16:36

Baiano: "La Fiorentina non può rinunciare a De Gea, Gosens e Kean. I due punti devono essere una ripartenza"

12 gennaio 2026 22:05

Baiano: "La Fiorentina non è adatta alla lotta salvezza. Manca la mentalità da 'ultima spiaggia'"

17 dicembre 2025 14:53

Baiano sicuro: "Cercare colpevoli non serve a niente. Tocca ai calciatori, vanno loro in campo"

10 dicembre 2025 10:07

Baiano avvisa la Fiorentina: “Per il gioco di Vanoli servono tre esterni, altrimenti meglio il 4-3-1-2”

04 dicembre 2025 18:51

Baiano: “Se la Fiorentina va sotto, si scioglie, ma 8 squadre peggiori. Gudmundsson? Torni quello di Genova”

10 novembre 2025 15:17

Baiano: "La colpa non può essere solo di Pioli. Servono leader. Franchi dimezzato? Influisce sui risultati"

07 novembre 2025 08:24

Baiano su Kean: "Un attaccante che deve giocare solo senza nessuno che gli rubi i palloni giocabili"

27 settembre 2025 16:00

Sentite Baiano: "Kean deve giocare da solo. Inizio della Fiorentina? Non c'è solo un colpevole"

27 settembre 2025 09:18

Baiano è sicuro: "Chiesa è l'esterno perfetto per il Napoli di Conte: si compra a poco ed è forte"

24 luglio 2025 21:40

Baiano: "Kean-Gud-Dzeko fattibile ma con il 4-3-1-2. Pioli potrebbe schierare un centrocampo a tre"

16 luglio 2025 15:10

Sentite Baiano: "Dodò? Se va via non mi strappo i capelli, sopra i 20 milioni va venduto"

01 luglio 2025 23:00

Baiano: "Kean resti a Firenze, riscatterei Gud. Dzeko? Non sceglie la Fiorentina per giocare 10' a partita"

16 giugno 2025 12:22

Baiano: "Vorrei vedere Batistuta come team manager, ma la sua figura potrebbe oscurare tutti in società"

07 giugno 2025 16:34

Baiano: "Commisso ha dato una squadra forte a Palladino. Nel calcio conta solo il presidente"

20 maggio 2025 23:46

Baiano: "Kean deve rimanere un altro anno a Firenze per confermarsi su questi livelli prima del mondiale"

15 maggio 2025 13:29

Baiano: "Se la Fiorentina riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis passerà una brutta serata"

08 maggio 2025 17:26

Baiano: "Se la Fiorentina resta fuori dall'Europa, allora potrebbe essere un massacro per tutti"

02 maggio 2025 19:06

Baiano: "Kean non va forzato se non se la sente, siamo forti lo stesso. Gudmundsson è come me"

30 aprile 2025 12:28

Sentite Baiano: "Il vero Gudmundsson ancora non si è visto, al Genoa vinceva le partite da solo"

20 marzo 2025 12:55

Baiano: "Batistuta enorme anche come uomo, pagammo a caro prezzo l'esonero di Gigi Radice"

10 marzo 2025 12:49

Baiano avvisa: "Rientro Kean? Ai difensori del Napoli direi occhio... Ha una forza d'urto formidabile"

05 marzo 2025 16:46

Baiano: “Ora servono i tre centrocampisti. Sì al tridente Beltran-Kean-Zaniolo. Gud? Difficile torni in forma”

20 febbraio 2025 09:12

Baiano: "Il Como è tecnicamente più forte della Fiorentina, certi giocatori di qualità non li hai tu"

18 febbraio 2025 14:32

Baiano non ha dubbi: "Beltran contro il Como può lasciare il segno. Questa è la sua occasione"

13 febbraio 2025 14:54

Baiano: "Inter diversa da quella del Franchi. La Fiorentina doveva attenderli e ripartire, ma ha faticato"

11 febbraio 2025 17:24

Baiano: "La Fiorentina non può giocare con 4 attaccanti. Italiano con Kean andava in Champions"

14 gennaio 2025 17:43

Baiano: "Per la Fiorentina la priorità di gennaio deve essere un attaccante che faccia rifiatare Kean"

03 gennaio 2025 15:34

Baiano: "La Champions è troppo difficile per la Fiorentina, i viola lottano per l'Europa League "

02 gennaio 2025 17:57

Baiano su Kean: "Il gioco verticale della Fiorentina lo esalta. Ora è in fiducia, puoi aspettarti di tutto"

12 novembre 2024 17:16

Baiano: "Adli giocatore forte, l'aveva già fatto vedere al Milan. Kean e Gudmundsson si devono cercare"

10 ottobre 2024 18:20

Baiano su Beltran: "Se l'allenatore non lo fa giocare c'è un motivo. Gli altri stanno facendo meglio"

28 settembre 2024 18:58

Baiano: "Kean può essere la punta che mancava da tempo alla Fiorentina per spiccare il volo"

10 settembre 2024 14:44

Baiano su Kean: "Se negli ultimi anni ha giocato poco è perchè forse non se lo meritava"

09 luglio 2024 18:24

Baiano: "Retegui è un ottimo finalizzatore, alla Fiorentina serve uno che la butti dentro spesso"

11 giugno 2024 20:43

Baiano: "Nzola può essere il titolare nel finale di stagione. Beltran? Non è scontato segnare quel rigore"

10 maggio 2024 19:39

Baiano: "Per passare con l'Atalanta di ora serviva un miracolo. Andavano al doppio della Fiorentina"

26 aprile 2024 18:52

Baiano: "Problemi della Fiorentina? Gli esterni fanno 4 gol a campionato. Il possesso palla è abbastanza sterile"

13 aprile 2024 19:11

Baiano: "Conosco benissimo Nzola, non ha personalità. Quando non segna va in difficoltà"

28 febbraio 2024 16:01

Baiano: "Belotti non è lo stesso di Torino, avrei preso Baldanzi alla Fiorentina"

31 gennaio 2024 16:52

Baiano: "Napoli ha deciso di non prendere Italiano. Fiorentina in Champions? Devono svenire almeno 3 club"

15 dicembre 2023 19:11

Baiano: "Attaccante forte a Firenze non viene perchè serve la Champions. Con 25 milioni..."

06 novembre 2023 19:41

Baiano: “Nzola e Beltran insieme? Difficile se c’è Nico. Il doppio centravanti una risorsa quando c’è da recuperare”

12 settembre 2023 09:29

Baiano: "Amrabat via? Scelta giusta e riprenderei subito Torreira. Per l'attaccante serve scouting"

16 giugno 2023 18:49

Baiano su Jovic: "Stagione insufficiente a dir poco: non basta tecnica per fare l'attaccante della Fiorentina"

05 maggio 2023 19:24

Baiano: "Differenza tra Fiorentina e Napoli? Se non fai la Champions non puoi tenere giocatori migliori"

05 maggio 2023 19:04

Baiano su Ikonè: "Dopo un anno si è fatto conoscere abbastanza: non basta qualche prestazione buona"

23 febbraio 2023 18:56

Baiano: “Jovic e Cabral? Serve la conferma in A. Fiorentina in declino dall’addio di Vlahovic”

19 febbraio 2023 10:00

Baiano su Jovic: "Avulso dalla Fiorentina. Rido quando dicono non sia adatto al gioco di Italiano"

17 gennaio 2023 19:14

Baiano consiglia Italiano: "Jovic non è una prima punta, non l'hai mai fatto nella sua carriera"

13 ottobre 2022 14:23

L'appello di Baiano: "Fiorentina, non basta solo Cabral: serve un attaccante da doppia cifra"

21 maggio 2022 11:15

Baiano senza dubbi: "Italiano resterà alla guida della Fiorentina anche il prossimo anno"

05 maggio 2022 19:58

Baiano difende Dragowski: "Ha giocato bene, ma tutti si ricordano dell'errore. Responsabile anche Biraghi"

21 aprile 2022 20:25

Repubblica: "Sottil deve capire se è un Morfeo tecnico ma inutile, o un Baiano che manca come il pane"

09 aprile 2022 13:13

Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"

07 aprile 2022 14:59

Baiano: "Cabral ora fatica ma poi vedrete, dote colpi di testa. Anche il primo Vlahovic era come lui"

24 marzo 2022 10:21

Baiano avverte: "Italiano resterà poco a Firenze, è ambizioso. La società non lo segue, prenderà altre strade"

07 marzo 2022 13:32

Baiano: ''Cabral? Prematuro giudicare un attaccante con buoni numeri dopo una sola settimana''

07 febbraio 2022 17:34

Baiano: “Vlahovic è ancora lontano anni luce da Batistuta ma sente la porta allo stesso modo”

22 novembre 2021 09:09

Baiano: "Sottil titolare contro la Juventus. I suoi strappi possono dar fastidio ai bianconeri"

04 novembre 2021 20:43

Baiano: "Bisogna liberarsi velocemente da Vlahovic. Batistuta sarebbe rimasto a vita"

21 ottobre 2021 17:14

Baiano: "Voglio Lucca alla Fiorentina al posto di Vlahovic. È il nuovo Luca Toni"

08 ottobre 2021 19:51

Baiano: "Per chi tiferò domenica? Dipende, ho il cuore a metà, negli ultimi anni per il Napoli"

01 ottobre 2021 14:09

Baiano: "Vlahovic ai livelli di Immobile e Osimhen. Spero possa ripetere il campionato precedente"

24 settembre 2021 21:46

Baiano: "Pensavo venisse comprato un vice-Vlahovic. Mi fido della società: aspettiamo Kokorin"

23 settembre 2021 22:44

Baiano: "Con l'Inter la Fiorentina non ha saputo gestire le forze. Italiano mi ricorda Zeman"

22 settembre 2021 16:17

Baiano: "Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà"

06 settembre 2021 23:50

Baiano: "Italiano uno dei migliori in Italia. Allenatore ambizioso, chi fa il compitino va in tribuna"

31 luglio 2021 19:41

Baiano: "Vlahovic si confermerà, ma dovrà essere aiutato. Obiettivo? Tenendo un profilo basso: Europa"

28 luglio 2021 20:34

Baiano: "Italiano non è una scommessa. Fossi in Vlahovic avrei dubbi a rimanere alla Fiorentina"

26 giugno 2021 16:15

Baiano: "Se prendi Italiano va sostenuto. Alla Fiorentina non si capisce..."

18 giugno 2021 00:20

Baiano: "Errori da dilettanti. È il momento di far aprire gli occhi a Commisso: serve pulizia in società"

17 giugno 2021 14:07

Baiano: "Sarri non ha mai chiesto carta bianca: vuole solo una squadra competitiva per vincere"

04 maggio 2021 21:24

Baiano: "A Vlahovic consiglio di rinnovare con la Fiorentina, sono stati i primi a credere in lui"

23 aprile 2021 21:39

Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare"

19 aprile 2021 14:02

Baiano: "Prandelli era provato, ma non mi aspettavo le sue dimissioni. Iachini dovrà portare la nave in porto "

23 marzo 2021 22:27

Baiano: "Non paragoniamo Lukaku a Batistuta. Fiorentina? Migliorata nel gioco, ma mancano i punti"

15 febbraio 2021 19:45

Baiano: "Non mi piace il 3-5-2. Commisso? Ha grandi idee, ma non ha capito che siamo in Italia"

09 febbraio 2021 22:52

Baiano: "Non si sa se Prandelli e i giocatori rimarranno"

05 febbraio 2021 19:46

Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"

27 novembre 2020 21:09

Baiano: "Vlahovic chi si crede di essere per mettere il muso? Fiorentina non da retrocessione ma solo..."

24 novembre 2020 10:45

Baiano: "Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale"

07 novembre 2020 17:47

Baiano: "Callejon fuori sarebbe un suicidio. Sarri non poteva escluderlo"

13 ottobre 2020 20:51

Baiano: "Iachini ha raggiunto l'obiettivo, va riconfermato. La Fiorentina meritava di vincere a San Siro"

24 luglio 2020 16:57

Baiano: "Vlahovic? Talento vero. Sottil mi somiglia. Iachini ha fatto indossare l'elmetto alla Fiorentina"

24 aprile 2020 10:45

Baiano: "Iachini porta entusiasmo. Montella ha fatto il massimo. Mercato? Bisogna intervenire pesantemente"

23 dicembre 2019 21:51

Baiano: "Se domenica dovesse perdere contro l'Inter mi aspetto che arrivi lo scossone"

12 dicembre 2019 00:14

Baiano: "I Viola non hanno rubato, meritavano il pareggio. La Coppa Italia e l'Atalanta.."

25 febbraio 2019 18:23

Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."

24 gennaio 2019 22:14

Baiano: "Radice fu una grande guida per quella Fiorentina. Quando fu esonerato, andammo da Vittorio a dirgli.."

07 dicembre 2018 23:39

Francesco Baiano: "Col Cagliari mi aspetto turnover da Pioli. No al falso nueve.."

18 ottobre 2018 19:00

Baiano: "Rivalità con il Napoli? Nulla in confronto alla Juve. I tifosi mi fecero segnare due date..."

28 aprile 2018 15:53

Baiano: "Simeone? Non ha tecnica eccelsa, né il fisico di Bati o Toni. Si muove meglio quando..."

23 marzo 2018 11:16

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