Notizie Baiano Fiorentina

Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”
19 maggio 2026 21:55
Baiano su Piccoli: "Quei 27 milioni pesano tanto. Panchina? Una follia"
02 aprile 2026 09:56
Baiano punge Gudmundsson: "Non ha mai convinto. La colpa è sua, gli allenatori non c'entrano"
02 aprile 2026 09:56
Baiano: "Kean va tenuto, sennò chi prendi? I giocatori forti non vengono a Firenze, vogliono la Champions"
02 aprile 2026 09:56
Baiano su Vanoli: "Salvare una neopromossa un miracolo, ma la Fiorentina no. Conferma? Non lo so"
02 aprile 2026 09:51
Baiano: "La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai"
04 marzo 2026 22:15
Baiano: "La Fiorentina deve aggrapparsi a Kean anche se non farà 25 gol: ora serve dare continuità"
24 febbraio 2026 21:17
Baiano sicuro: "Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita"
28 gennaio 2026 16:36
Baiano: "La Fiorentina non può rinunciare a De Gea, Gosens e Kean. I due punti devono essere una ripartenza"
12 gennaio 2026 22:05
Baiano: "La Fiorentina non è adatta alla lotta salvezza. Manca la mentalità da 'ultima spiaggia'"
17 dicembre 2025 14:53
Baiano sicuro: "Cercare colpevoli non serve a niente. Tocca ai calciatori, vanno loro in campo"
10 dicembre 2025 10:07
Baiano avvisa la Fiorentina: “Per il gioco di Vanoli servono tre esterni, altrimenti meglio il 4-3-1-2”
04 dicembre 2025 18:51
Baiano: “Se la Fiorentina va sotto, si scioglie, ma 8 squadre peggiori. Gudmundsson? Torni quello di Genova”
10 novembre 2025 15:17
Baiano: "La colpa non può essere solo di Pioli. Servono leader. Franchi dimezzato? Influisce sui risultati"
07 novembre 2025 08:24
Baiano su Kean: "Un attaccante che deve giocare solo senza nessuno che gli rubi i palloni giocabili"
27 settembre 2025 16:00
Sentite Baiano: "Kean deve giocare da solo. Inizio della Fiorentina? Non c'è solo un colpevole"
27 settembre 2025 09:18
Baiano è sicuro: "Chiesa è l'esterno perfetto per il Napoli di Conte: si compra a poco ed è forte"
24 luglio 2025 21:40
Baiano: "Kean-Gud-Dzeko fattibile ma con il 4-3-1-2. Pioli potrebbe schierare un centrocampo a tre"
16 luglio 2025 15:10
Sentite Baiano: "Dodò? Se va via non mi strappo i capelli, sopra i 20 milioni va venduto"
01 luglio 2025 23:00
Baiano: "Kean resti a Firenze, riscatterei Gud. Dzeko? Non sceglie la Fiorentina per giocare 10' a partita"
16 giugno 2025 12:22
Baiano: "Vorrei vedere Batistuta come team manager, ma la sua figura potrebbe oscurare tutti in società"
07 giugno 2025 16:34
Baiano: "Commisso ha dato una squadra forte a Palladino. Nel calcio conta solo il presidente"
20 maggio 2025 23:46
Baiano: "Kean deve rimanere un altro anno a Firenze per confermarsi su questi livelli prima del mondiale"
15 maggio 2025 13:29
Baiano: "Se la Fiorentina riesce ad imporre il proprio gioco, il Betis passerà una brutta serata"
08 maggio 2025 17:26
Baiano: "Se la Fiorentina resta fuori dall'Europa, allora potrebbe essere un massacro per tutti"
02 maggio 2025 19:06
Baiano: "Kean non va forzato se non se la sente, siamo forti lo stesso. Gudmundsson è come me"
30 aprile 2025 12:28
Sentite Baiano: "Il vero Gudmundsson ancora non si è visto, al Genoa vinceva le partite da solo"
20 marzo 2025 12:55
Baiano: "Batistuta enorme anche come uomo, pagammo a caro prezzo l'esonero di Gigi Radice"
10 marzo 2025 12:49
Baiano avvisa: "Rientro Kean? Ai difensori del Napoli direi occhio... Ha una forza d'urto formidabile"
05 marzo 2025 16:46
Baiano: “Ora servono i tre centrocampisti. Sì al tridente Beltran-Kean-Zaniolo. Gud? Difficile torni in forma”
20 febbraio 2025 09:12
Baiano: "Il Como è tecnicamente più forte della Fiorentina, certi giocatori di qualità non li hai tu"
18 febbraio 2025 14:32
Baiano non ha dubbi: "Beltran contro il Como può lasciare il segno. Questa è la sua occasione"
13 febbraio 2025 14:54
Baiano: "Inter diversa da quella del Franchi. La Fiorentina doveva attenderli e ripartire, ma ha faticato"
11 febbraio 2025 17:24
Baiano: "La Fiorentina non può giocare con 4 attaccanti. Italiano con Kean andava in Champions"
14 gennaio 2025 17:43
Baiano: "Per la Fiorentina la priorità di gennaio deve essere un attaccante che faccia rifiatare Kean"
03 gennaio 2025 15:34
Baiano: "La Champions è troppo difficile per la Fiorentina, i viola lottano per l'Europa League "
02 gennaio 2025 17:57
Baiano su Kean: "Il gioco verticale della Fiorentina lo esalta. Ora è in fiducia, puoi aspettarti di tutto"
12 novembre 2024 17:16
Baiano: "Adli giocatore forte, l'aveva già fatto vedere al Milan. Kean e Gudmundsson si devono cercare"
10 ottobre 2024 18:20
Baiano su Beltran: "Se l'allenatore non lo fa giocare c'è un motivo. Gli altri stanno facendo meglio"
28 settembre 2024 18:58
Baiano: "Kean può essere la punta che mancava da tempo alla Fiorentina per spiccare il volo"
10 settembre 2024 14:44
Baiano su Kean: "Se negli ultimi anni ha giocato poco è perchè forse non se lo meritava"
09 luglio 2024 18:24
Baiano: "Retegui è un ottimo finalizzatore, alla Fiorentina serve uno che la butti dentro spesso"
11 giugno 2024 20:43
Baiano: "Nzola può essere il titolare nel finale di stagione. Beltran? Non è scontato segnare quel rigore"
10 maggio 2024 19:39
Baiano: "Per passare con l'Atalanta di ora serviva un miracolo. Andavano al doppio della Fiorentina"
26 aprile 2024 18:52
Baiano: "Problemi della Fiorentina? Gli esterni fanno 4 gol a campionato. Il possesso palla è abbastanza sterile"
13 aprile 2024 19:11
Baiano: "Conosco benissimo Nzola, non ha personalità. Quando non segna va in difficoltà"
28 febbraio 2024 16:01
Baiano: "Belotti non è lo stesso di Torino, avrei preso Baldanzi alla Fiorentina"
31 gennaio 2024 16:52
Baiano: "Napoli ha deciso di non prendere Italiano. Fiorentina in Champions? Devono svenire almeno 3 club"
15 dicembre 2023 19:11
Baiano: "Attaccante forte a Firenze non viene perchè serve la Champions. Con 25 milioni..."
06 novembre 2023 19:41
Baiano: “Nzola e Beltran insieme? Difficile se c’è Nico. Il doppio centravanti una risorsa quando c’è da recuperare”
12 settembre 2023 09:29
Baiano: "Amrabat via? Scelta giusta e riprenderei subito Torreira. Per l'attaccante serve scouting"
16 giugno 2023 18:49
Baiano su Jovic: "Stagione insufficiente a dir poco: non basta tecnica per fare l'attaccante della Fiorentina"
05 maggio 2023 19:24
Baiano: "Differenza tra Fiorentina e Napoli? Se non fai la Champions non puoi tenere giocatori migliori"
05 maggio 2023 19:04
Baiano su Ikonè: "Dopo un anno si è fatto conoscere abbastanza: non basta qualche prestazione buona"
23 febbraio 2023 18:56
Baiano: “Jovic e Cabral? Serve la conferma in A. Fiorentina in declino dall’addio di Vlahovic”
19 febbraio 2023 10:00
Baiano su Jovic: "Avulso dalla Fiorentina. Rido quando dicono non sia adatto al gioco di Italiano"
17 gennaio 2023 19:14
Baiano consiglia Italiano: "Jovic non è una prima punta, non l'hai mai fatto nella sua carriera"
13 ottobre 2022 14:23
L'appello di Baiano: "Fiorentina, non basta solo Cabral: serve un attaccante da doppia cifra"
21 maggio 2022 11:15
Baiano senza dubbi: "Italiano resterà alla guida della Fiorentina anche il prossimo anno"
05 maggio 2022 19:58
Baiano difende Dragowski: "Ha giocato bene, ma tutti si ricordano dell'errore. Responsabile anche Biraghi"
21 aprile 2022 20:25
Repubblica: "Sottil deve capire se è un Morfeo tecnico ma inutile, o un Baiano che manca come il pane"
09 aprile 2022 13:13
Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"
07 aprile 2022 14:59
Baiano: "Cabral ora fatica ma poi vedrete, dote colpi di testa. Anche il primo Vlahovic era come lui"
24 marzo 2022 10:21
Baiano avverte: "Italiano resterà poco a Firenze, è ambizioso. La società non lo segue, prenderà altre strade"
07 marzo 2022 13:32
Baiano: ''Cabral? Prematuro giudicare un attaccante con buoni numeri dopo una sola settimana''
07 febbraio 2022 17:34
Baiano: “Vlahovic è ancora lontano anni luce da Batistuta ma sente la porta allo stesso modo”
22 novembre 2021 09:09
Baiano: "Sottil titolare contro la Juventus. I suoi strappi possono dar fastidio ai bianconeri"
04 novembre 2021 20:43
Baiano: "Bisogna liberarsi velocemente da Vlahovic. Batistuta sarebbe rimasto a vita"
21 ottobre 2021 17:14
Baiano: "Voglio Lucca alla Fiorentina al posto di Vlahovic. È il nuovo Luca Toni"
08 ottobre 2021 19:51
Baiano: "Per chi tiferò domenica? Dipende, ho il cuore a metà, negli ultimi anni per il Napoli"
01 ottobre 2021 14:09
Baiano: "Vlahovic ai livelli di Immobile e Osimhen. Spero possa ripetere il campionato precedente"
24 settembre 2021 21:46
Baiano: "Pensavo venisse comprato un vice-Vlahovic. Mi fido della società: aspettiamo Kokorin"
23 settembre 2021 22:44
Baiano: "Con l'Inter la Fiorentina non ha saputo gestire le forze. Italiano mi ricorda Zeman"
22 settembre 2021 16:17
Baiano: "Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà"
06 settembre 2021 23:50
Baiano: "Italiano uno dei migliori in Italia. Allenatore ambizioso, chi fa il compitino va in tribuna"
31 luglio 2021 19:41
Baiano: "Vlahovic si confermerà, ma dovrà essere aiutato. Obiettivo? Tenendo un profilo basso: Europa"
28 luglio 2021 20:34
Baiano: "Italiano non è una scommessa. Fossi in Vlahovic avrei dubbi a rimanere alla Fiorentina"
26 giugno 2021 16:15
Baiano: "Se prendi Italiano va sostenuto. Alla Fiorentina non si capisce..."
18 giugno 2021 00:20
Baiano: "Errori da dilettanti. È il momento di far aprire gli occhi a Commisso: serve pulizia in società"
17 giugno 2021 14:07
Baiano: "Sarri non ha mai chiesto carta bianca: vuole solo una squadra competitiva per vincere"
04 maggio 2021 21:24
Baiano: "A Vlahovic consiglio di rinnovare con la Fiorentina, sono stati i primi a credere in lui"
23 aprile 2021 21:39
Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare"
19 aprile 2021 14:02
Baiano: "Prandelli era provato, ma non mi aspettavo le sue dimissioni. Iachini dovrà portare la nave in porto "
23 marzo 2021 22:27
Baiano: "Non paragoniamo Lukaku a Batistuta. Fiorentina? Migliorata nel gioco, ma mancano i punti"
15 febbraio 2021 19:45
Baiano: "Non mi piace il 3-5-2. Commisso? Ha grandi idee, ma non ha capito che siamo in Italia"
09 febbraio 2021 22:52
Baiano: "Non si sa se Prandelli e i giocatori rimarranno"
05 febbraio 2021 19:46
Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"
27 novembre 2020 21:09
Baiano: "Vlahovic chi si crede di essere per mettere il muso? Fiorentina non da retrocessione ma solo..."
24 novembre 2020 10:45
Baiano: "Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale"
07 novembre 2020 17:47
Baiano: "Callejon fuori sarebbe un suicidio. Sarri non poteva escluderlo"
13 ottobre 2020 20:51
Baiano: "Iachini ha raggiunto l'obiettivo, va riconfermato. La Fiorentina meritava di vincere a San Siro"
24 luglio 2020 16:57
Baiano: "Vlahovic? Talento vero. Sottil mi somiglia. Iachini ha fatto indossare l'elmetto alla Fiorentina"
24 aprile 2020 10:45
Baiano: "Iachini porta entusiasmo. Montella ha fatto il massimo. Mercato? Bisogna intervenire pesantemente"
23 dicembre 2019 21:51
Baiano: "Se domenica dovesse perdere contro l'Inter mi aspetto che arrivi lo scossone"
12 dicembre 2019 00:14
Baiano: "I Viola non hanno rubato, meritavano il pareggio. La Coppa Italia e l'Atalanta.."
25 febbraio 2019 18:23
Sconcerti: "Difficile migliorare il centrocampo a Gennaio, ha ragione Corvino. Ecco perché Muriel era ciò che serviva.."
24 gennaio 2019 22:14
Baiano: "Radice fu una grande guida per quella Fiorentina. Quando fu esonerato, andammo da Vittorio a dirgli.."
07 dicembre 2018 23:39
Francesco Baiano: "Col Cagliari mi aspetto turnover da Pioli. No al falso nueve.."
18 ottobre 2018 19:00
Baiano: "Rivalità con il Napoli? Nulla in confronto alla Juve. I tifosi mi fecero segnare due date..."
28 aprile 2018 15:53
Baiano: "Simeone? Non ha tecnica eccelsa, né il fisico di Bati o Toni. Si muove meglio quando..."
23 marzo 2018 11:16
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