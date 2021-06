Baiano: “Errori da dilettanti. È il momento di far aprire gli occhi a Commisso: serve pulizia in società”

Francesco “Ciccio” Baiano, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per commentare l’addio prematuro tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

“È una cosa gravissima da quello che ho sentito penso solo male, nel senso che Gattuso poteva essere importante per far crescere la Fiorentina e lo avevo detto anche Commisso. Se è vero che quando ha firmato ha chiesto determinate garanzie e gli sono state date, e poi dopo si sono tirati indietro, non va bene”.

MENDES “Siamo nel calcio da tanti anni e queste cose si sanno. Se non si sanno allora mi chiedo che lavoro abbiano fatto finora certe persone. La società ha ragione nel voler mettere dei paletti però se quando vai da Gattuso assecondi le sue richieste è un conto, diverso il discorso se metti in chiaro che lui deve fare l’allenatore e basta e la società fa la società. Se gli viene detto che non ci saranno problemi ad esaudire le sue richieste e gli viene fatto firmare il contratto e poi ti tiri indietro e normale che nascano problemi. La chiarezza è la prima cosa nel calcio. Delle commissioni enormi lo sapevi anche prima sennò dove vivevi finora? Da una parte ripeto, la società ha ragione: non devi esser ostaggio dei procuratori ma lo devi sapere prima. È un errore da dilettanti allo sbaraglio. Giocatori bravi sul mercato ce ne sono ed è normale che per trovargli una sistemazione il procuratore fa il giro e lo porta anche da chi gli dà più commissioni”.

PROSSIMO ALLENATORE “Tutti bravi però il treno per far migliorare la squadra è già passato. Qui doveva venire solo un allenatore, Sarri, che è andato alla Lazio e non al Real e poteva venire a Firenze. Quel che è successo ora deve far aprire gli occhi al presidente, questi danni sono irreparabili. È il momento giusto per far aprire gli occhi al presidente. È arrivata l’ora che si passi la ruspa nella società“.

ANTOGNONI “Sarei andato via anni fa, se ad operare ci sono questi personaggi Penso ne sappia molto di più. Mi auguro resti, serve un uomo come lui, sennò a rappresentarci c’è ben poco”.

