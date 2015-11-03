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Notizie Tuttomercatoweb Fiorentina

Il presidente del Pisa è sicuro: "La Fiorentina non è nostra rivale per la lotta salvezza, arriverà in alto"

10 novembre 2025 22:00

Tmw annuncia: "Colpani piace molto al Sassuolo. Operazione in prestito con diritto a nove milioni"

18 agosto 2025 22:22

Baldini: "Con un centrocampista forte siamo da Champions, Fazzini ha una voglia matta di giocare per la viola"

15 luglio 2025 18:38

Tmw: "Incontro tra Fiorentina e procuratore di Infantino: si valuta un nuovo prestito per l'argentino"

08 luglio 2025 21:49

Tuttomercatoweb annuncia: "Fazzini farà le visite mercoledì o giovedì. Firma sul contratto fino al 2030."

23 giugno 2025 22:32

Tuttomercatoweb: "La Fiorentina sonda Goglichidze dell'Empoli, c'è concorrenza. Costa 8 milioni"

13 giugno 2025 15:55

Tuttomercatoweb: "Baroni in pole per prendere il posto di Palladino. Valutati anche De Rossi, Sarri e Tudor"

28 maggio 2025 15:51

TMW riporta: "Girone di ritorno sciagurato, viola decimi dietro anche al Como con 27 punti"

21 maggio 2025 15:05

TMW, Se parte Milenkovic, c'è Vasquez per la Fiorentina: pista calda. Parisi per il vice-Biraghi

12 giugno 2022 19:59

Moggi: "Vlahovic non risolverebbe i problemi della Juventus. Avrebbe difficoltà anche lui"

27 novembre 2021 13:44

Orlando: "La Fiorentina darà noia alle big. Bene il mercato dei Viola, possono ambire all'Europa"

07 settembre 2021 22:33

TMW, Fiorentina in pole per Orsolini: è il primo nome per completare il tridente di mister Italiano

02 agosto 2021 23:06

TMW, Zurkowski verso un nuovo prestito all'Empoli: contatti in corso tra le parti

13 luglio 2021 20:18

Moriero: "Fiorentina, si parte male: c'è confusione. Italiano? Ognuno si prenda le sue responsabilità"

30 giugno 2021 12:22

TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro

25 giugno 2021 14:00

Baiano: "Errori da dilettanti. È il momento di far aprire gli occhi a Commisso: serve pulizia in società"

17 giugno 2021 14:07

Berni: "Fiorentina inesperta e presuntuosa. Gattuso doveva essere il segno della riscossa"

17 giugno 2021 13:35

TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30

04 giugno 2021 15:27

TMW, Fiorentina su Consigli in caso di addio di Dragowski. Ha un anno di contratto con il Sassuolo

31 maggio 2021 17:21

TMW, Torreira nuovamente nei pensieri della Fiorentina. Gattuso apprezza il centrocampista

26 maggio 2021 17:52

Amauri: "Cassano mi ha massacrato per quel gol al Milan. Accettai la viola"

26 maggio 2021 15:02

TMW, Lirola vuole restare all'Olympique Marsiglia. La Fiorentina incasserà 13 milioni per il riscatto

25 maggio 2021 15:03

TMW, il Napoli ha scelto il sostituto di Gattuso: principio di accordo con Massimiliano Allegri

20 maggio 2021 17:45

Bonato: "De Zerbi è uno degli allenatori con più prospettiva, non solo in Italia. Il suo destino è al bivio"

29 aprile 2021 21:49

Scamacca show, Genoa batte Parma 2-1. La Fiorentina rimane a +7 dalla zona retrocessione

19 marzo 2021 23:06

Marchesi: "Prossima stagione? Fiducia a Prandelli. Le disattenzioni sono errori dei singoli, non del tecnico"

11 marzo 2021 20:39

Galli: "Non si possono sbagliare quattro mercati su quattro"

28 febbraio 2021 22:33

Berni: "Centro sportivo e stadio senza squadra sono aria fritta. Responsabilità? In primis dei giocatori"

14 dicembre 2020 22:35

Valcareggi duro: "Amrabat ha mandato a Firenze il fratello. Biraghi e Kouamè imbarazzanti"

23 novembre 2020 18:30

Criscitiello: "Commisso? Chiamatelo Della Valle, nulla è cambiato. Ricche cessioni con giocatori presi da loro"

23 novembre 2020 02:11

TMW, offerta Milan per Milenkovic, prestito di 10 milioni con riscatto obbligatorio di 30 milioni. I dettagli

19 novembre 2020 15:37

Criscitiello su Commisso: "Sempre stessi errori, capisce poco di allenatori. Decisioni si commentano da sole"

16 novembre 2020 00:14

Grassia (Rai): "Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli"

10 novembre 2020 19:22

TMW smentisce tutti, telefonata tra Iachini e Commisso, il tecnico vicino alla conferma sulla panchina della Fiorentina

09 novembre 2020 19:02

Moggi: "Non capisco come si possa criticare Iachini se gli hanno venduto i migliori"

25 ottobre 2020 10:46

Semplici: "Kouame è un giocatore di grande prospettiva. Callejon è..."

10 ottobre 2020 13:19

Di Marzio: "La Fiorentina aveva chiamato persino il Presidente del Consiglio per De Rossi"

07 ottobre 2020 18:18

Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo

03 ottobre 2020 18:36

Bucchioni: "Bonaventura alla Fiorentina, contratto biennale a due milioni e mezzo a stagione"

04 settembre 2020 00:13

TMW, oggi incontro tra la Fiorentina e Bonaventura, concorrenza del Benevento per il centrocampista offensivo

03 settembre 2020 13:12

Brescia, Donnarumma: "Contro la Fiorentina potevamo uscire con tre punti"

26 giugno 2020 19:14

TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno

19 giugno 2020 17:30

TMW, lo Zenit si inserisce nella trattativa per Rugani della Juventus. I dettagli

10 aprile 2020 18:30

Criscitiello: "Commisso non contento del lavoro di Montella e Pradè. Rischia di essere un flop assoluto"

25 novembre 2019 19:50

Sconcerti: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa? A me mi interessa il rendimento sul campo"

22 ottobre 2019 22:25

Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma"

13 settembre 2019 11:28

Sconcerti: "Purtroppo la Fiorentina arriva male alla partita contro la Juventus e non da squadra"

09 settembre 2019 21:33

Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"

30 agosto 2019 23:41

Interesse della Juve Stabia per l'attaccante francese della Fiorentina Thereau. La formula

15 agosto 2019 11:16

Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club

07 agosto 2019 16:49

Boateng: "Non vedo l'ora che sia domani. Abbiamo un buon progetto. Forza viola!"

30 luglio 2019 17:33

Viviano: "Penso che la Fiorentina deve fare un po’ di rivoluzione. Non sarà facile"

23 luglio 2019 06:39

Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori

06 luglio 2019 18:56

TMW: fumata nera per Berge, si è già arenata anche la trattativa con il Genk

18 luglio 2018 12:17

TMW: il Brescia ci prova per Castrovilli, l'ipotesi è quella del prestito

14 giugno 2018 19:04

TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina

14 giugno 2018 13:05

TMW: Monetti dell'Atletico Nacional proposto a Fiorentina e Parma, quanto costa...

06 giugno 2018 12:39

Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."

30 ottobre 2017 14:16

Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."

30 ottobre 2017 13:46

Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."

12 ottobre 2017 10:29

Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."

11 ottobre 2017 13:38

Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...

18 settembre 2017 14:27

Criscitiello: "Biraghi e Laurini in Viola è roba da cinema. Gli agenti cambiano la vita dei calciatori"

04 settembre 2017 12:56

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