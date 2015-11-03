Notizie Tuttomercatoweb Fiorentina

Il presidente del Pisa è sicuro: "La Fiorentina non è nostra rivale per la lotta salvezza, arriverà in alto"
10 novembre 2025 22:00
Tmw annuncia: "Colpani piace molto al Sassuolo. Operazione in prestito con diritto a nove milioni"
18 agosto 2025 22:22
Baldini: "Con un centrocampista forte siamo da Champions, Fazzini ha una voglia matta di giocare per la viola"
15 luglio 2025 18:38
Tmw: "Incontro tra Fiorentina e procuratore di Infantino: si valuta un nuovo prestito per l'argentino"
08 luglio 2025 21:49
Tuttomercatoweb annuncia: "Fazzini farà le visite mercoledì o giovedì. Firma sul contratto fino al 2030."
23 giugno 2025 22:32
Tuttomercatoweb: "La Fiorentina sonda Goglichidze dell'Empoli, c'è concorrenza. Costa 8 milioni"
13 giugno 2025 15:55
Tuttomercatoweb: "Baroni in pole per prendere il posto di Palladino. Valutati anche De Rossi, Sarri e Tudor"
28 maggio 2025 15:51
TMW riporta: "Girone di ritorno sciagurato, viola decimi dietro anche al Como con 27 punti"
21 maggio 2025 15:05
TMW, Se parte Milenkovic, c'è Vasquez per la Fiorentina: pista calda. Parisi per il vice-Biraghi
12 giugno 2022 19:59
Moggi: "Vlahovic non risolverebbe i problemi della Juventus. Avrebbe difficoltà anche lui"
27 novembre 2021 13:44
Orlando: "La Fiorentina darà noia alle big. Bene il mercato dei Viola, possono ambire all'Europa"
07 settembre 2021 22:33
TMW, Fiorentina in pole per Orsolini: è il primo nome per completare il tridente di mister Italiano
02 agosto 2021 23:06
TMW, Zurkowski verso un nuovo prestito all'Empoli: contatti in corso tra le parti
13 luglio 2021 20:18
Moriero: "Fiorentina, si parte male: c'è confusione. Italiano? Ognuno si prenda le sue responsabilità"
30 giugno 2021 12:22
TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro
25 giugno 2021 14:00
Baiano: "Errori da dilettanti. È il momento di far aprire gli occhi a Commisso: serve pulizia in società"
17 giugno 2021 14:07
Berni: "Fiorentina inesperta e presuntuosa. Gattuso doveva essere il segno della riscossa"
17 giugno 2021 13:35
TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30
04 giugno 2021 15:27
TMW, Fiorentina su Consigli in caso di addio di Dragowski. Ha un anno di contratto con il Sassuolo
31 maggio 2021 17:21
TMW, Torreira nuovamente nei pensieri della Fiorentina. Gattuso apprezza il centrocampista
26 maggio 2021 17:52
Amauri: "Cassano mi ha massacrato per quel gol al Milan. Accettai la viola"
26 maggio 2021 15:02
TMW, Lirola vuole restare all'Olympique Marsiglia. La Fiorentina incasserà 13 milioni per il riscatto
25 maggio 2021 15:03
TMW, il Napoli ha scelto il sostituto di Gattuso: principio di accordo con Massimiliano Allegri
20 maggio 2021 17:45
Bonato: "De Zerbi è uno degli allenatori con più prospettiva, non solo in Italia. Il suo destino è al bivio"
29 aprile 2021 21:49
Scamacca show, Genoa batte Parma 2-1. La Fiorentina rimane a +7 dalla zona retrocessione
19 marzo 2021 23:06
Marchesi: "Prossima stagione? Fiducia a Prandelli. Le disattenzioni sono errori dei singoli, non del tecnico"
11 marzo 2021 20:39
Galli: "Non si possono sbagliare quattro mercati su quattro"
28 febbraio 2021 22:33
Berni: "Centro sportivo e stadio senza squadra sono aria fritta. Responsabilità? In primis dei giocatori"
14 dicembre 2020 22:35
Valcareggi duro: "Amrabat ha mandato a Firenze il fratello. Biraghi e Kouamè imbarazzanti"
23 novembre 2020 18:30
Criscitiello: "Commisso? Chiamatelo Della Valle, nulla è cambiato. Ricche cessioni con giocatori presi da loro"
23 novembre 2020 02:11
TMW, offerta Milan per Milenkovic, prestito di 10 milioni con riscatto obbligatorio di 30 milioni. I dettagli
19 novembre 2020 15:37
Criscitiello su Commisso: "Sempre stessi errori, capisce poco di allenatori. Decisioni si commentano da sole"
16 novembre 2020 00:14
Grassia (Rai): "Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli"
10 novembre 2020 19:22
TMW smentisce tutti, telefonata tra Iachini e Commisso, il tecnico vicino alla conferma sulla panchina della Fiorentina
09 novembre 2020 19:02
Moggi: "Non capisco come si possa criticare Iachini se gli hanno venduto i migliori"
25 ottobre 2020 10:46
Semplici: "Kouame è un giocatore di grande prospettiva. Callejon è..."
10 ottobre 2020 13:19
Di Marzio: "La Fiorentina aveva chiamato persino il Presidente del Consiglio per De Rossi"
07 ottobre 2020 18:18
Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo
03 ottobre 2020 18:36
Bucchioni: "Bonaventura alla Fiorentina, contratto biennale a due milioni e mezzo a stagione"
04 settembre 2020 00:13
TMW, oggi incontro tra la Fiorentina e Bonaventura, concorrenza del Benevento per il centrocampista offensivo
03 settembre 2020 13:12
Brescia, Donnarumma: "Contro la Fiorentina potevamo uscire con tre punti"
26 giugno 2020 19:14
TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno
19 giugno 2020 17:30
TMW, lo Zenit si inserisce nella trattativa per Rugani della Juventus. I dettagli
10 aprile 2020 18:30
Criscitiello: "Commisso non contento del lavoro di Montella e Pradè. Rischia di essere un flop assoluto"
25 novembre 2019 19:50
Sconcerti: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa? A me mi interessa il rendimento sul campo"
22 ottobre 2019 22:25
Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma"
13 settembre 2019 11:28
Sconcerti: "Purtroppo la Fiorentina arriva male alla partita contro la Juventus e non da squadra"
09 settembre 2019 21:33
Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"
30 agosto 2019 23:41
Interesse della Juve Stabia per l'attaccante francese della Fiorentina Thereau. La formula
15 agosto 2019 11:16
Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club
07 agosto 2019 16:49
Boateng: "Non vedo l'ora che sia domani. Abbiamo un buon progetto. Forza viola!"
30 luglio 2019 17:33
Viviano: "Penso che la Fiorentina deve fare un po’ di rivoluzione. Non sarà facile"
23 luglio 2019 06:39
Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori
06 luglio 2019 18:56
TMW: fumata nera per Berge, si è già arenata anche la trattativa con il Genk
18 luglio 2018 12:17
TMW: il Brescia ci prova per Castrovilli, l'ipotesi è quella del prestito
14 giugno 2018 19:04
TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina
14 giugno 2018 13:05
TMW: Monetti dell'Atletico Nacional proposto a Fiorentina e Parma, quanto costa...
06 giugno 2018 12:39
Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."
30 ottobre 2017 14:16
Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."
30 ottobre 2017 13:46
Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."
12 ottobre 2017 10:29
Ag.Gilardino: "Alberto ha ancora grande entusiasmo. Spezia una scelta di vita, presto lo vedremo al 100%..."
11 ottobre 2017 13:38
Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...
18 settembre 2017 14:27
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