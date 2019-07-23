Viviano: "Penso che la Fiorentina deve fare un po’ di rivoluzione. Non sarà facile"

Emiliano Viviano, l’ex portiere della Fiorentina è stato intervistato a TMW sulla situazione della viola: “Ci sono tanti giocatori figli della gestione precedente. Penso che la Fiorentina deve fare un...

Emiliano Viviano, l’ex portiere della Fiorentina è stato intervistato a TMW sulla situazione della viola: “Ci sono tanti giocatori figli della gestione precedente. Penso che la Fiorentina deve fare un po’ di rivoluzione. Non sarà semplice. Il direttore Pradé ha parlato di cinquanta calciatori sotto contratto, mi pare che la proprietà voglia fare ottime cose . Per quanto riguarda me, come portiere titolare c' Dragowski. E da tifoso credo che per il bene della Fiorentina venga prima di tutto”