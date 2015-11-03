Notizie Dragoswki Fiorentina

Vittoria cruciale per la stagione. Con il cuore e con la grinta di stasera, salvarsi sarà più facile
20 aprile 2021 23:54
Dalla Germania, il Borussia Dortmund vorrebbe il portiere viola Dragowski
03 febbraio 2021 15:34
Dragowski: "Questo punto si deve rispettare ma...potevamo fare qualcosa di più"
23 febbraio 2020 11:18
Viviano: "Penso che la Fiorentina deve fare un po’ di rivoluzione. Non sarà facile"
23 luglio 2019 06:39
Terracciano ritorna a vestire la maglia viola. Si occuperà di fare il vice di Dragowsky
05 luglio 2019 20:11
Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve
28 giugno 2019 11:06
Pres. Lecce: "Vedremo se prendere Dragowski ma in porta abbiamo Vigorito"
16 giugno 2019 11:16
Quali sono i giovani in prestito della Fiorentina che non bisogna lasciarsi sfuggire?
29 maggio 2019 11:32
Dragowski conquista anche la Polonia, il portiere convocato con la nazionale under 21
21 settembre 2018 11:27
Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil
25 giugno 2018 12:33
Corriere Fiorentino: Dragowski ai saluti, per lui prestito o cessione a titolo definitivo
06 giugno 2018 13:16
Pioli cambia tutto: dentro Bruno Gaspar e Dragowski per Pezzella e Sportiello
20 maggio 2018 18:54
Dragowski esce malconcio dal contatto con Berardi e Pioli fa già scaldare Cerofolini
21 aprile 2018 18:40
La nazionale polacca under 20 convoca Dragowski per le partite contro Germania e Inghilterra
15 marzo 2018 12:24
Balli: "La Fiorentina ormai è solo un trampolino di lancio. Dragowski? È il portiere del futuro"
05 febbraio 2018 21:04
La Repubblica: oggi l'incontro tra Corvino e l'agente di Dragowski. Le altre trattative...
30 gennaio 2018 12:33
FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI
01 agosto 2017 17:42
Convocati: Dragowski, Hagi e tanti giovani nell'ultima contro il Pescara
27 maggio 2017 13:50
Viareggio Cup: i 28 convocati di Guidi, con alcune sorprese...
13 marzo 2017 18:34
Dragowski: lesione del legamento collaterale. Tutore per 3-4 settimane poi la riabilitazione
04 gennaio 2017 17:09
Dragowski si ferma in allenamento: distorsione al ginocchio. Domani gli accertamenti
03 gennaio 2017 17:11
TATA OUT, DRAGOWSKI O LEZZERINI. LA RISPOSTA DOVREBBE ESSERE SCONTATA...
14 settembre 2016 21:07
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