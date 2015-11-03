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Notizie Dragoswki Fiorentina

Vittoria cruciale per la stagione. Con il cuore e con la grinta di stasera, salvarsi sarà più facile

20 aprile 2021 23:54

Dalla Germania, il Borussia Dortmund vorrebbe il portiere viola Dragowski

03 febbraio 2021 15:34

Dragowski: "Questo punto si deve rispettare ma...potevamo fare qualcosa di più"

23 febbraio 2020 11:18

Viviano: "Penso che la Fiorentina deve fare un po’ di rivoluzione. Non sarà facile"

23 luglio 2019 06:39

Terracciano ritorna a vestire la maglia viola. Si occuperà di fare il vice di Dragowsky

05 luglio 2019 20:11

Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve

28 giugno 2019 11:06

Pres. Lecce: "Vedremo se prendere Dragowski ma in porta abbiamo Vigorito"

16 giugno 2019 11:16

Quali sono i giovani in prestito della Fiorentina che non bisogna lasciarsi sfuggire?

29 maggio 2019 11:32

Dragowski conquista anche la Polonia, il portiere convocato con la nazionale under 21

21 settembre 2018 11:27

Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil

25 giugno 2018 12:33

Corriere Fiorentino: Dragowski ai saluti, per lui prestito o cessione a titolo definitivo

06 giugno 2018 13:16

Pioli cambia tutto: dentro Bruno Gaspar e Dragowski per Pezzella e Sportiello

20 maggio 2018 18:54

Dragowski esce malconcio dal contatto con Berardi e Pioli fa già scaldare Cerofolini

21 aprile 2018 18:40

La nazionale polacca under 20 convoca Dragowski per le partite contro Germania e Inghilterra

15 marzo 2018 12:24

Balli: "La Fiorentina ormai è solo un trampolino di lancio. Dragowski? È il portiere del futuro"

05 febbraio 2018 21:04

La Repubblica: oggi l'incontro tra Corvino e l'agente di Dragowski. Le altre trattative...

30 gennaio 2018 12:33

FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI

01 agosto 2017 17:42

Convocati: Dragowski, Hagi e tanti giovani nell'ultima contro il Pescara

27 maggio 2017 13:50

Viareggio Cup: i 28 convocati di Guidi, con alcune sorprese...

13 marzo 2017 18:34

Dragowski: lesione del legamento collaterale. Tutore per 3-4 settimane poi la riabilitazione

04 gennaio 2017 17:09

Dragowski si ferma in allenamento: distorsione al ginocchio. Domani gli accertamenti

03 gennaio 2017 17:11

TATA OUT, DRAGOWSKI O LEZZERINI. LA RISPOSTA DOVREBBE ESSERE SCONTATA...

14 settembre 2016 21:07

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