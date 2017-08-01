FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI
Le formazioni ufficiali dell'amichevole di Salzgitter, fischio d'inizio alle 18.30
Ufficializzate le formazioni con le quali, alle ore 18.30, l'Eintracht Braunschweig e la Fiorentina si sfideranno a Salzgitter per la sesta amichevole del precampionato viola.
Eintracht Braunschweig: Engelhardt, Biada, Samson, Becker, Nkansah, Hernandez, Sauer, Kijewski, Tietz, Dacaj, Blyszko. A disposizione: Nyman, Verstappen, Töpken, Mittelstädt, Burger, Abifade, Funke. Allenatore: Lieberknecht.
Fiorentina (4-2-3-1): Dragoswki; Tomovic, Astori, Milenkovic, Maxi Olivera; Cristoforo, Veretout; Mati Fernandez, Chiesa, Rebic; Kalinic. A disposizione: Sportiello, Satalino, Sottil, Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Sanchez, Ranieri, Babacar, Zekhnini, Hagi, Illanes, Gori, Meli. Allenatore: Pioli.