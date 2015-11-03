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Notizie Kalinc Fiorentina

Tuttosport: Montella contro Mirabelli, alla base dei dissidi c'è l'acquisto di Kalinic

02 dicembre 2017 12:48

CdS: non solo Montella e Bonucci, anche Kalinic ora finisce sotto accusa

23 ottobre 2017 13:09

La Nazione: Kalinic, tutto a Ferragosto o rischio rinvio

08 agosto 2017 12:32

La Fiorentina costruisce e passa meritatamente in vantaggio, contro il Wolfsburg decide il gol di Kalinic

06 agosto 2017 16:43

FORM. UFFICIALI: ZEKHNINI DAL 1' E KALINIC AL CENTRO DELL'ATTACCO

06 agosto 2017 15:35

FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI

01 agosto 2017 17:42

Valcareggi: "Kalinic è la terza scelta del Milan, ma spero comunque che lasci Firenze"

30 luglio 2017 20:28

La Nazione: il Milan prende tempo per Kalinic e l'Inter prova a approfittarne, Eder la chiave...

27 luglio 2017 12:51

Premium Sport: il Milan conferma Niang e fa perdere la pazienza a Kalinic

25 luglio 2017 13:31

Sport Mediaset: l'agente di Kalinic è a Milano per fare chiarezza sul futuro del suo assistito

20 luglio 2017 13:13

Pioli: "Kalinic? Non devo convincere nessuno. Le sfide complicate sono motivanti..."

19 luglio 2017 20:27

Calamai: "Vecino deve decidere cosa fare. Kalinic? Il compromesso è la soluzione peggiore per tutti"

18 luglio 2017 13:27

Ceccarini: "Borja Valero dal 1 luglio può essere ufficialmente dell'Inter, mentre Kalinic..."

29 giugno 2017 00:09

Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan

28 giugno 2017 20:49

Sport Mediaset: Kalinic al Milan si farà, ma senza fretta. Il caos societario spinge il croato lontano da Firenze

27 giugno 2017 13:20

Situazione mercato, nuovi contatti per Diallo e Karamoh, Ilicic e Borja...

27 giugno 2017 10:36

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