Notizie Kalinc Fiorentina

Tuttosport: Montella contro Mirabelli, alla base dei dissidi c'è l'acquisto di Kalinic
02 dicembre 2017 12:48
CdS: non solo Montella e Bonucci, anche Kalinic ora finisce sotto accusa
23 ottobre 2017 13:09
La Nazione: Kalinic, tutto a Ferragosto o rischio rinvio
08 agosto 2017 12:32
La Fiorentina costruisce e passa meritatamente in vantaggio, contro il Wolfsburg decide il gol di Kalinic
06 agosto 2017 16:43
FORM. UFFICIALI: ZEKHNINI DAL 1' E KALINIC AL CENTRO DELL'ATTACCO
06 agosto 2017 15:35
FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI
01 agosto 2017 17:42
Valcareggi: "Kalinic è la terza scelta del Milan, ma spero comunque che lasci Firenze"
30 luglio 2017 20:28
La Nazione: il Milan prende tempo per Kalinic e l'Inter prova a approfittarne, Eder la chiave...
27 luglio 2017 12:51
Premium Sport: il Milan conferma Niang e fa perdere la pazienza a Kalinic
25 luglio 2017 13:31
Sport Mediaset: l'agente di Kalinic è a Milano per fare chiarezza sul futuro del suo assistito
20 luglio 2017 13:13
Pioli: "Kalinic? Non devo convincere nessuno. Le sfide complicate sono motivanti..."
19 luglio 2017 20:27
Calamai: "Vecino deve decidere cosa fare. Kalinic? Il compromesso è la soluzione peggiore per tutti"
18 luglio 2017 13:27
Ceccarini: "Borja Valero dal 1 luglio può essere ufficialmente dell'Inter, mentre Kalinic..."
29 giugno 2017 00:09
Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan
28 giugno 2017 20:49
Sport Mediaset: Kalinic al Milan si farà, ma senza fretta. Il caos societario spinge il croato lontano da Firenze
27 giugno 2017 13:20
Situazione mercato, nuovi contatti per Diallo e Karamoh, Ilicic e Borja...
27 giugno 2017 10:36
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