Situazione mercato, nuovi contatti per Diallo e Karamoh, Ilicic e Borja...

Questa mattina il corriere fiorentino fa il punto della situazione sul mercato della Fiorentina...

Questa mattina il quotidiano Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione sul mercato della Fiorentina. Sarebbe imminente la cessione di Kalinic con il giocatore che vorrebbe a tutti i costi andare a Milano. Il Milan offre 20 milioni mentre la Fiorentina ne vorrebbe almeno 30. Ilicic invece è un passo dalla Samp, con i blucerchiati pronti a versare nelle casse viola 5 milioni di euro. Borja Valero è pronto invece a raggiungere l'Inter, avendo con il club neroazzurro un accordo di massima. Sul fronte acquisti invece, è sempre vivo l'interesse per Karamoh e Diallo, mentre per Politano si potrebbe chiudere tra i 15 e i 20 milioni di euro.