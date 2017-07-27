La Nazione: il Milan prende tempo per Kalinic e l'Inter prova a approfittarne, Eder la chiave...

Il croato non è la prima scelta per l'attacco del Milan ed i cugini nerazzurri potrebbero inserirsi nella trattativa

Non è la prima scelta per l’attacco del Milan, Nikola Kalinic. I rossoneri prendono tempo, e intanto si inserisce l’Inter: i guai muscolari di Icardi hanno fatto suonare un campanello d’allarme, Kalinic sarebbe un profilo giusto per Spalletti. Ausilio, che non si avvicinerebbe alla richiesta di Corvino di 30 milioni, potrebbe inserire nella trattativa Eder, che piace ai viola anche per il ruolo lasciato vuoto da Bernardeschi. Lo scoglio potrebbe essere l’ingaggio del brasiliano naturalizzato italiano. Uno stipendio da spalmare su più stagioni.

Fonte: La Nazione