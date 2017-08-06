FORM. UFFICIALI: ZEKHNINI DAL 1' E KALINIC AL CENTRO DELL'ATTACCO
Nel Wolfsburg spazio al grande ex Mario Gomez
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 15:35
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali con le quali il Wolfsburg e la Fiorentina si affronteranno in amichevole alle ore 16.
Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera; Veretout, Sanchez; Chiesa, M. Fernandez, Zekhnini; Kalinic. All.: Pioli
Wolfsburg (4-3-3): Casteels; William, Brooks, Knoche, Gerhardt; Bazoer, Camacho, Didavi; Hinds, Gomez, Dimata. All.: Jonker