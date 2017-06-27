Sport Mediaset: Kalinic al Milan si farà, ma senza fretta. Il caos societario spinge il croato lontano da Firenze

Kalinic ha già espresso il suo gradimento per i rossoneri ed il caos societario non può che spingerlo lontano dalla Fiorentina

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Sport Mediaset pare che il caos societario che ha investito la Fiorentina avrà ripercussioni significative anche sul mercato. In primis per quanto riguarda il possibile trasferimento di Nikola Kalinic al Milan, un affare che (pur senza fretta) si farà. Il croato infatti ha già espresso il suo gradimento per i rossoneri ed il clima burrascoso di Firenze non può far altro che agevolare il passaggio dell'attuale numero 9 della Fiorentina al Milan.