Notizie Sport Mediaset Fiorentina

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Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Fabregas: "Non esultiamo troppo oggi, niente euforia: sabato giochiamo con la Fiorentina"

11 febbraio 2026 00:18

Sport Mediaset: "Amrabat preferisce andare alla Juventus che al Manchester. Vuole restare in serie A"

09 agosto 2023 15:20

Mediaset avvisa la Fiorentina: "Juventus pronta a inserirsi su Torreira, cifre non sono un problema"

25 maggio 2022 17:37

Sport Mediaset snobba e dimentica la Fiorentina: "Osimhen ha segnato solo contro una big, la Lazio"

18 aprile 2022 15:20

Mediaset avvisa la Fiorentina: "La Juventus sta mettendo gli occhi su Milenkovic, vale 15 milioni"

08 aprile 2022 18:10

Che oltraggio di Sport Mediaset alla Fiorentina, la inserisce tra le piccole del campionato

21 febbraio 2022 12:35

Sport Mediaset non ha dubbi: "Anche la Fiorentina in lotta per il quarto posto, c'è per la Champions"

17 gennaio 2022 15:12

Sport Mediaset svela retroscena: "Isco ha chiamato Borja Valero per chiedere della Fiorentina"

08 gennaio 2022 13:53

Sport Mediaset annuncia, Fiorentina si inserisce per Piatek e chiama il River per Julian Alvarez

05 gennaio 2022 13:56

Gaffe di Sport Mediaset su Vlahovic: "Sarà svincolato nel 2022" ma il suo contratto scade nel 2023

02 gennaio 2022 14:30

Codacons annuncia: "Retrocessione e revoca scudetti alla Juventus se accuse sono confermate"

29 novembre 2021 12:23

Unico modo per Vlahovic alla Juventus è con pagamento dilazionato come per Chiesa

05 ottobre 2021 14:02

Sport Mediaset, Inter furiosa contro Commisso ma ha scelto di non rispondere, solo il campo

20 settembre 2021 14:15

Sport Mediaset, Vlahovic vicino al rinnovo, 4 milioni all'anno fino al 2026, clausola 80 milioni

13 settembre 2021 13:51

Sport Mediaset, la Fiorentina offre Sottil per Berardi, costo 35 milioni. Concorrenza Atalanta

25 agosto 2021 13:43

Sport Mediaset, il grande colpo della Fiorentina sarà Berardi. Vlahovic resta a Firenze

21 agosto 2021 13:59

Mediaset, Juventus vuole vendere Demiral per 30 milioni e darli alla Fiorentina per Milenkovic

15 giugno 2021 13:42

Sport Mediaset, Gattuso vuole portare Calhanoglu alla Fiorentina, iniziata opera di convincimento

31 maggio 2021 14:21

Sport Mediaset, Vlahovic lontano dalla Fiorentina, Milan può prenderlo se va in Champions

28 aprile 2021 16:29

Mediaset, il Manchester United pronto a pagare 35 milioni per Milenkovic, Inter e Milan beffate?

09 aprile 2021 14:41

Mediaset, la Fiorentina offrirà a Vlahovic ingaggio da 2 milioni. Ramadani incontra Roma e Borussia

09 aprile 2021 13:57

Sport Mediaset, il Milan vuole Vlahovic, la Fiorentina chiede 40 milioni, idea offrire Leao in cambio

07 aprile 2021 13:47

Mediaset, Gattuso preferito a Sarri per la Fiorentina, costa di meno ed è calabrese come Commisso

31 marzo 2021 17:48

Sport Mediaset, il Milan per Vlahovic vuole offrire 30 milioni, la Fiorentina lo valuta 50 milioni

20 marzo 2021 13:40

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Gomez. Pronta offerta all'Atalanta

07 gennaio 2021 01:57

SportMediaset, la Fiorentina offrirà 5 milioni per Caicedo. Al giocatore verrà proposto un contratto fino al 2023

01 gennaio 2021 19:34

Sabatini: "La Fiorentina è una squadra senza anima. In estate non è stato preso l'attaccante"

30 novembre 2020 14:32

Sport Mediaset lancia la provocazione, con Prandelli alla Fiorentina Balotelli veste la maglia viola?

09 novembre 2020 02:02

Sport Mediaset, Sarri la prima opzione della Fiorentina, Spalletti è l'alternativa. La situazione

20 ottobre 2020 12:42

Sport Mediaset, Chiesa ha ribadito che lascerebbe la Fiorentina solo per la Juventus. No a Milan ed estero

28 settembre 2020 16:43

Sport Mediaset, la Juventus per Chiesa offre un prestito oneroso di 10 milioni e riscatto a 40. No della Fiorentina

23 settembre 2020 14:18

Sport Mediaset, Douglas Costa verso i Wolves. Chiesa non è la priorità della Juve, spunta El Shaarawy

23 settembre 2020 00:30

Sport Mediaset, Criscito può essere il colpo della Fiorentina a fine mercato. La situazione

22 settembre 2020 17:50

Sport Mediaset, per Milik alla Fiorentina c'è il problema ingaggio

22 settembre 2020 17:15

Sport Mediaset, la Juventus vende Douglas e vuole Chiesa, Milan superato

17 settembre 2020 13:55

Sport Mediaset, la Juventus torna su Chiesa. Agnelli vuole regalarlo a Pirlo

16 settembre 2020 14:13

Sport Mediaset, De Rossi potrebbe allenare la primavera della Fiorentina. Due problemi per l'ingaggio

04 luglio 2020 13:38

Sportmediaset conferma, Spalletti possibile nuovo allenatore della Fiorentina con Commisso

04 giugno 2019 14:39

VIDEO, Gaffe Mediaset, Astori viene chiamato Lorenzo e il 4-2 diventa del 23 ottobre

01 dicembre 2018 01:38

Sport Mediaset: Gerson lascia la Roma, passerà in prestito alla Fiorentina

19 luglio 2018 13:21

Sport Mediaset: la Fiorentina vuole Marko Jankovic, esterno offensivo del Partizan Belgrado

10 maggio 2018 12:10

E intanto Sport Mediaset nemmeno fa vedere il gol spettacolo di Veretout su punizione...

11 settembre 2017 13:48

Sport Mediaset: Benassi è viola per 10 mln più bonus, atteso a Firenze in giornata

09 agosto 2017 13:37

Sport Mediaset: l'agente di Vecino è nella sede dell'Inter, la clausola...

28 luglio 2017 13:27

Sport Mediaset: Bernardeschi salta le visite mediche e non andrà a Moena, ora la Juventus è a un passo...

20 luglio 2017 13:26

Sport Mediaset: l'agente di Kalinic è a Milano per fare chiarezza sul futuro del suo assistito

20 luglio 2017 13:13

Sport Mediaset: l'Inter ha l'accordo con Vecino, ora restano da decidere i termini di pagamento

19 luglio 2017 13:26

Sport Mediaset: entro stasera la fumata bianca per Bernardeschi alla Juventus, le cifre dell'operazione...

19 luglio 2017 13:12

Sport Mediaset: la Fiorentina non fa sconti per Vecino, servono i soldi della clausola o non si muoverà da Firenze

18 luglio 2017 13:19

Sport Mediaset: martedì l'incontro tra Cognigni e Marotta, l'offerta per Bernardeschi è di 40 mln più bonus

07 luglio 2017 13:24

Sport Mediaset: Borja Valero è un giocatore dell'Inter, nei prossimi giorni raggiungerà il ritiro di Riscone di Brunico

07 luglio 2017 13:17

Sport Mediaset: nel weekend l'Inter chiuderà per Borja Valero, lunedì l'ufficialità del trasferimento

30 giugno 2017 13:13

Sport Mediaset: la prossima settimana l'incontro tra Fiorentina e Juventus per Bernardeschi, l'offerta...

29 giugno 2017 13:26

Sport Mediaset: l'Inter scarica Santon e Corvino sta cercando di portarlo alla Fiorentina, quanto costa...

29 giugno 2017 13:16

Sport Mediaset: Bernardeschi deve scegliere tra Juventus e Inter, la risposta arriverà a breve

28 giugno 2017 13:26

Sport Mediaset: Kalinic al Milan si farà, ma senza fretta. Il caos societario spinge il croato lontano da Firenze

27 giugno 2017 13:20

Sport Mediaset: entro 10 giorni l'offerta della Juve per Bernardeschi, ma i viola chiedono 50 mln cash

25 giugno 2017 13:21

Per Kalinic al Milan la distanza fra le parti resta ampia, lui chiede 3 milioni a stagione

24 giugno 2017 13:19

Sport Mediaset: per la difesa del Milan torna di moda il nome di Gonzalo Rodriguez

24 giugno 2017 12:51

Sport Mediaset: Borja ha l'accordo con l'Inter, Berna alla Juve dopo l'europeo. Per Kalinic c'è una promessa...

22 giugno 2017 13:25

Sport Mediaset: la Juvetus offre 40 mln più bonus per Berna, ma con i viola non c'è dialogo

22 giugno 2017 13:15

Sport Mediaset, Bernardeschi vuole andare all'Inter, snobbata la possibilità Juventus

08 giugno 2017 13:33

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