Sport Mediaset: Gerson lascia la Roma, passerà in prestito alla Fiorentina
Il nome caldo, che in queste ore sta tenendo banco in casa Fiorentina, è quello di Gerson. L’esterno brasiliano è infatti uno degli obiettivi con i quali la società gigliata intende rinforzare il repa...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 13:21
Il nome caldo, che in queste ore sta tenendo banco in casa Fiorentina, è quello di Gerson. L’esterno brasiliano è infatti uno degli obiettivi con i quali la società gigliata intende rinforzare il reparto offensivo. L’affare sembra ormai cosa fatta ed infatti, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che il brasiliano sia ormai destinato a lasciare i giallorossi per accasarsi a Firenze.