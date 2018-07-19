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Sport Mediaset: Gerson lascia la Roma, passerà in prestito alla Fiorentina

Il nome caldo, che in queste ore sta tenendo banco in casa Fiorentina, è quello di Gerson. L’esterno brasiliano è infatti uno degli obiettivi con i quali la società gigliata intende rinforzare il repa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 13:21
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Il nome caldo, che in queste ore sta tenendo banco in casa Fiorentina, è quello di Gerson. L’esterno brasiliano è infatti uno degli obiettivi con i quali la società gigliata intende rinforzare il reparto offensivo. L’affare sembra ormai cosa fatta ed infatti, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare che il brasiliano sia ormai destinato a lasciare i giallorossi per accasarsi a Firenze.

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