Sport Mediaset: Gerson lascia la Roma, passerà in prestito alla Fiorentina

Il nome caldo, che in queste ore sta tenendo banco in casa Fiorentina, è quello di Gerson. L’esterno brasiliano è infatti uno degli obiettivi con i quali la società gigliata intende rinforzare il repa...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2018 13:21

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