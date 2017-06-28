Sport Mediaset: Bernardeschi deve scegliere tra Juventus e Inter, la risposta arriverà a breve

Bernardeschi considera ormai conclusa la sua esperienza a Firenze e la Fiorentina è consapevole di non poterlo più trattenere

L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina ed in particolare quella di Federico Bernardeschi, protagonista con la maglia dell'under 21 nonostante la sconfitta subita in semifinale contro la Spagna. Il talento di Carrara considera ormai conclusa la sua esperienza con la maglia viola e, allo stesso modo, la società gigliata è consapevole di non poterlo più trattenere.

Il suo futuro sarà quindi lontano da Firenze ma la destinazione, almeno per ora, non è chiara. Infatti per il numero 10 della Fiorentina e della nazionale si sarebbero già mosse sia la Juventus che l'Inter, entrambe intenzionate ad assicurarsi le prestazioni del fantasista. ponte a dar vita ad una vera e propria battaglia di mercato. L'ultima parola spetterò comunque al ragazzo classe '94 e, stando alle indiscrezioni, la risposta non dovrebbe tardare ad arrivare.