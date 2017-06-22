Sport Mediaset: la Juvetus offre 40 mln più bonus per Berna, ma con i viola non c'è dialogo

La Fiorentina non scende al di sotto dei 50 milioni, ma i rapporti fra le due società non sono certo idilliaci

Sport Mediaset, nella consueta edizione delle 13, conferma l'interesse della Juventus per Federico Bernardeschi, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 40 milioni più eventuali bonus. Tuttavia l'onerosa proposta dei bianconeri non sembra al momento sufficiente per strappare il talentoso fantasista alla Fiorentina. Il primo scoglio, stando a quanto riportano i media, è di ordine economico, poiché la società gigliata non sembra disposta a valutare offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra attorno alla quale è valutato il prezzo del cartellino del talento di Carrara. In secondo luogo è necessario valutare i rapporti, non certo idilliaci, fra le due società che, al momento, sembrano complicare, e non poco, gli sviluppi della trattativa.