Notizie Berna Fiorentina

Sky Sport, Chiesa domani titolare contro l'Armenia. Con lui nel tridente anche Belotti..
04 settembre 2019 22:44
Fuser: "Fiorentina-Juventus come un derby. Berna come Baggio? Non hanno lo stesso peso"
09 febbraio 2018 12:18
Corriere Fiorentino: non solo Chiesa e Berna, cosa ha dato recentemente la Fiorentina al calcio italiano?
16 novembre 2017 11:46
Allegri: ''Fiorentina organizzata, Chiesa ha un grande futuro. Ho un dubbio per Berna...''
19 settembre 2017 16:04
Tacchinardi: ''Questo Chiesa non ha limiti. Berna? Ha fatto bene ad andare alla Juventus"
18 settembre 2017 16:13
Corriere Fiorentino: due messaggi per Berna, la sfida alla Juve è già lanciata
17 settembre 2017 10:31
ANALISI ATTACCO: SIMEONE E TANTI GIOVANI, UNA SCOMMESSA DA VINCERE. MA SENZA BERNA E KALINIC LA QUALITÀ È INFERIORE...
03 settembre 2017 12:32
104 mln incassati, Berna la cessione più ricca e Simeone l'acquisto più caro. Tutti i numeri del mercato della Fiorentina...
02 settembre 2017 17:45
Pedullà: ''Mercato viola da 6,5. Stagione programmata sulle cessioni, Berna mi ha dato fastidio''
01 settembre 2017 14:31
Parla Chiellini: ''Berna? La Juve non è la Fiorentina. Altri avevano curriculum migliore''
30 agosto 2017 18:48
Sala: "Mercato? Prima venivano contattati i dirigenti, ora subito i giocatori. E il caso Berna..."
09 agosto 2017 12:59
Il Corriere Fiorentino: cose turche dopo Berna
01 agosto 2017 12:45
Pistocchi: "Firenze merita di più, i tifosi sono arrabbiati. Berna? Non ha fatto una bella figura"
27 luglio 2017 17:32
Tifosi Juve in delirio per Berna: "La 10 non può più stare senza padrone, benvenuto Fede. Vincere è la nostra missione"
24 luglio 2017 10:15
Bernardeschi, visite in corso e bagno di folla al J Medical. Domani parte per gli Usa...
24 luglio 2017 10:10
Sconcerti: "Berna valutato troppo, non è Baggio né Del Piero. Borja? Quanti palloni perde..."
24 luglio 2017 09:57
Marchisio saluta Berna su twitter: "Benvenuto alla Juve, ti aspettiamo per iniziare insieme una nuova grande stagione"
22 luglio 2017 15:48
Quando Berna rifiutò la sciarpa della Juventus: quel "no" gentile al sindaco di Viareggio, ma 4 mesi dopo...
21 luglio 2017 16:50
Moena, nuovi striscioni: "Corvino dimettiti, venderesti anche te stesso" e "Berna gobbo coniglio"
21 luglio 2017 16:29
Pedullà: "Berna alla Juve, trattativa a distanza con i mediatori. Marotta chiude quando rientra in Italia..."
11 luglio 2017 14:27
Sky Sport: la Juventus fa sul serio, offerti 40 milioni più bonus per Bernardeschi
07 luglio 2017 10:37
Pierini: "Che dolore vedere Berna in maglia bianconera. Borja? Cambiare aria gli farà bene"
01 luglio 2017 18:12
Bucchioni: "Ecco l'offerta finale della Juve per Berna. Kalinic? Se Corvino lo vende a 30 milioni è un mago"
29 giugno 2017 13:15
Cecchi: "Berna cedetelo a tutte, ma alla Juve no. Al palio di Siena non scambiano i fantini tra rivali"
29 giugno 2017 13:10
Sport Mediaset: il vuoto lasciato dai Della Valle allontana il rinnovo di Berna, la Juventus resta sullo sfondo...
27 giugno 2017 13:27
Ceccarini: "Borja vuole restare a Firenze, ma la società vuole cederlo. Berna e Kalinic andranno via"
26 giugno 2017 12:53
Berna su twitter: "Il cuore oltre l'ostacolo". Ora contro la Spagna lui e Chiesa da leader...
25 giugno 2017 19:39
Corriere Fiorentino: Berna, sta crollando il muro anti Juve?
23 giugno 2017 12:37
Pedullà: "La situazione di Borja è bloccata, su Berna sarà tutto più chiaro dopo l'europeo"
22 giugno 2017 17:25
Cois: "Spero che non vadano via tutti. Borja difficile da sostituire, Berna farebbe bene a restare"
22 giugno 2017 17:11
Sport Mediaset: Borja ha l'accordo con l'Inter, Berna alla Juve dopo l'europeo. Per Kalinic c'è una promessa...
22 giugno 2017 13:25
Sport Mediaset: la Juvetus offre 40 mln più bonus per Berna, ma con i viola non c'è dialogo
22 giugno 2017 13:15
Pedullà: "Borja ha detto si all'Inter ma l'offerta non soddisfa Corvino. La Juve vuole Berna"
21 giugno 2017 14:55
Tuttosport: l’incontro tra Braida e Corvino apre all’ipotesi di un trasferimento di Berna al Barça, ma la Juve…
21 giugno 2017 13:22
Ceccarini: "Borja all'Inter si farà, Berna alla Juve se parte Cuadrado. Kalinic-Milan? Le parti sono distanti"
21 giugno 2017 12:40
Gazzetta: Berna e la Fiorentina verso lo scontro totale. Tutte le pretendenti...
20 giugno 2017 13:00
Pedullà: "Per Borja all'Inter si va avanti indipendentemente dalle parole di Cognigni. Berna? Più Juve che Inter"
19 giugno 2017 12:55
Ceccarini: "Berna, Borja e Badelj sono sulla graticola, un errore perdere anche Vecino. Interesse per Masina"
17 giugno 2017 12:58
Pedullà: "Incontro Ausilio-Bozzo finito, per Berna più di 40 milioni più contropartita"
16 giugno 2017 14:49
Amoruso: "Donnarumma è un buffone e Berna farà lo stesso. Questi non sono giocatori, sono bambini"
16 giugno 2017 12:25
Antognoni: "ADV tornerà al suo posto, per Borja nessun problema. Berna? Ora tocca a lui fare un passo avanti"
14 giugno 2017 12:29
CARO BERNA NON PRENDERCI IN GIRO, FIRENZE NON SE LO MERITA AFFATTO
13 giugno 2017 13:05
Ceccarini: "Berna? Non arrivano segnali positivi, la cessione è molto probabile"
12 giugno 2017 20:36
Calamai: "Antognoni potrebbe fare anche il presidente. Berna? Deve spiegare cosa intende fare"
12 giugno 2017 20:14
Pedullà: "Quasi fatta per Diallo e Karamoh. Berna? Bisogna capire quali sono le sue priorità"
12 giugno 2017 20:08
Ceccarini: "Gaspar è viola al 100%, quasi fatta anche per Diallo. Berna? È più no che si"
10 giugno 2017 12:52
Valcareggi: "Berna, non sei ancora un top, resta qua. Borja, devi segnare di più"
08 giugno 2017 17:45
Antognoni: "Berna? Se resta ne gioviamo tutti, ma i matrimoni si fanno in due. Se non è contento..."
08 giugno 2017 12:50
Bucchioni: "Berna? La Fiorentina sa bene che non rinnova senza la clausola da 50 milioni"
08 giugno 2017 12:44
Pedullà: "Per Gaspar trattativa avanzata, Berna prima scelta della Juve, mentre Kalinic è la terza per..."
06 giugno 2017 16:52
Ceccarini: "Settimana prossima l'annuncio di Pioli. Niente Taider e Berna mai alla Juve"
31 maggio 2017 13:11
Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon...
29 maggio 2017 11:46
Corriere: un'ora chiusi nello spogliatoio per spiegare la Fiorentina del futuro a Berna e compagni
28 maggio 2017 11:27
Berna risponde alle proposte di rinnovo con il silenzio. Intanto Spalletti e Sabatini pensano a lui per la nuova Inter
27 maggio 2017 13:44
Berna-Fiorentina: prove di disgelo. In caso contrario sarà cessione e il prezzo è già stato fissato, servono 50 milioni
26 maggio 2017 12:41
D'Amico: "Berna? La società farà di tutto per trattenerlo. La Fiorentina ha tutto per diventare grande e vi spiego perchè..."
25 maggio 2017 23:22
Leone (ds Pescara): "Alla fine per Zampano non se n'è fatto nulla. Berna? Vorrei vederlo 10 anni in viola come Antognoni"
25 maggio 2017 23:10
Da Berna a Corvino passando per il nuovo stadio: tutte le contraddizioni di un discorso che non fila per niente
18 maggio 2017 20:35
Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie
12 maggio 2017 10:26
Riganò: "Berna ha sbagliato con quel gesto, ADV non capisce..."
09 maggio 2017 16:23
Calamai: "ADV stanco da anni, Berna vale quanto Insigne"
09 maggio 2017 16:16
Corriere: situazione surreale, da ADV al labiale Berna, fino all'E.L
08 maggio 2017 13:18
Gazzetta: ADV incontra Berna per il rinnovo
08 maggio 2017 13:03
Mazzola: "Berna ci piace da matti, prendete Pioli se lascia l'Inter"
22 aprile 2017 15:28
Bucchioni: "DiFra non convinto. Berna? Anche Antognoni avrebbe lasciato"
19 aprile 2017 16:37
Ceccarini: "Chiesa e Berna? Non si toccano, restano viola"
14 marzo 2017 16:38
"Se Berna fosse vostro figlio lo fareste andare al Bayern o Chelsea"
14 marzo 2017 16:29
Nazione: ADV tratta di persona con Berna, che non vuole la clausola
13 marzo 2017 11:15
"Berna? Il nostro comunicato toglie ogni dubbio. Il rinnovo..."
12 marzo 2017 16:12
Borussia-Fiorentina 0-1 al 45': sofferenza viola, ma Berna segna
16 febbraio 2017 19:45
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