Labaro Viola

Notizie Berna Fiorentina

Sky Sport, Chiesa domani titolare contro l'Armenia. Con lui nel tridente anche Belotti..

04 settembre 2019 22:44

Fuser: "Fiorentina-Juventus come un derby. Berna come Baggio? Non hanno lo stesso peso"

09 febbraio 2018 12:18

Corriere Fiorentino: non solo Chiesa e Berna, cosa ha dato recentemente la Fiorentina al calcio italiano?

16 novembre 2017 11:46

Allegri: ''Fiorentina organizzata, Chiesa ha un grande futuro. Ho un dubbio per Berna...''

19 settembre 2017 16:04

Tacchinardi: ''Questo Chiesa non ha limiti. Berna? Ha fatto bene ad andare alla Juventus"

18 settembre 2017 16:13

Corriere Fiorentino: due messaggi per Berna, la sfida alla Juve è già lanciata

17 settembre 2017 10:31

ANALISI ATTACCO: SIMEONE E TANTI GIOVANI, UNA SCOMMESSA DA VINCERE. MA SENZA BERNA E KALINIC LA QUALITÀ È INFERIORE...

03 settembre 2017 12:32

104 mln incassati, Berna la cessione più ricca e Simeone l'acquisto più caro. Tutti i numeri del mercato della Fiorentina...

02 settembre 2017 17:45

Pedullà: ''Mercato viola da 6,5. Stagione programmata sulle cessioni, Berna mi ha dato fastidio''

01 settembre 2017 14:31

Parla Chiellini: ''Berna? La Juve non è la Fiorentina. Altri avevano curriculum migliore''

30 agosto 2017 18:48

Sala: "Mercato? Prima venivano contattati i dirigenti, ora subito i giocatori. E il caso Berna..."

09 agosto 2017 12:59

Il Corriere Fiorentino: cose turche dopo Berna

01 agosto 2017 12:45

Pistocchi: "Firenze merita di più, i tifosi sono arrabbiati. Berna? Non ha fatto una bella figura"

27 luglio 2017 17:32

Tifosi Juve in delirio per Berna: "La 10 non può più stare senza padrone, benvenuto Fede. Vincere è la nostra missione"

24 luglio 2017 10:15

Bernardeschi, visite in corso e bagno di folla al J Medical. Domani parte per gli Usa...

24 luglio 2017 10:10

Sconcerti: "Berna valutato troppo, non è Baggio né Del Piero. Borja? Quanti palloni perde..."

24 luglio 2017 09:57

Marchisio saluta Berna su twitter: "Benvenuto alla Juve, ti aspettiamo per iniziare insieme una nuova grande stagione"

22 luglio 2017 15:48

Quando Berna rifiutò la sciarpa della Juventus: quel "no" gentile al sindaco di Viareggio, ma 4 mesi dopo...

21 luglio 2017 16:50

Moena, nuovi striscioni: "Corvino dimettiti, venderesti anche te stesso" e "Berna gobbo coniglio"

21 luglio 2017 16:29

Pedullà: "Berna alla Juve, trattativa a distanza con i mediatori. Marotta chiude quando rientra in Italia..."

11 luglio 2017 14:27

Sky Sport: la Juventus fa sul serio, offerti 40 milioni più bonus per Bernardeschi

07 luglio 2017 10:37

Pierini: "Che dolore vedere Berna in maglia bianconera. Borja? Cambiare aria gli farà bene"

01 luglio 2017 18:12

Bucchioni: "Ecco l'offerta finale della Juve per Berna. Kalinic? Se Corvino lo vende a 30 milioni è un mago"

29 giugno 2017 13:15

Cecchi: "Berna cedetelo a tutte, ma alla Juve no. Al palio di Siena non scambiano i fantini tra rivali"

29 giugno 2017 13:10

Sport Mediaset: il vuoto lasciato dai Della Valle allontana il rinnovo di Berna, la Juventus resta sullo sfondo...

27 giugno 2017 13:27

Ceccarini: "Borja vuole restare a Firenze, ma la società vuole cederlo. Berna e Kalinic andranno via"

26 giugno 2017 12:53

Berna su twitter: "Il cuore oltre l'ostacolo". Ora contro la Spagna lui e Chiesa da leader...

25 giugno 2017 19:39

Corriere Fiorentino: Berna, sta crollando il muro anti Juve?

23 giugno 2017 12:37

Pedullà: "La situazione di Borja è bloccata, su Berna sarà tutto più chiaro dopo l'europeo"

22 giugno 2017 17:25

Cois: "Spero che non vadano via tutti. Borja difficile da sostituire, Berna farebbe bene a restare"

22 giugno 2017 17:11

Sport Mediaset: Borja ha l'accordo con l'Inter, Berna alla Juve dopo l'europeo. Per Kalinic c'è una promessa...

22 giugno 2017 13:25

Sport Mediaset: la Juvetus offre 40 mln più bonus per Berna, ma con i viola non c'è dialogo

22 giugno 2017 13:15

Pedullà: "Borja ha detto si all'Inter ma l'offerta non soddisfa Corvino. La Juve vuole Berna"

21 giugno 2017 14:55

Tuttosport: l’incontro tra Braida e Corvino apre all’ipotesi di un trasferimento di Berna al Barça, ma la Juve…

21 giugno 2017 13:22

Ceccarini: "Borja all'Inter si farà, Berna alla Juve se parte Cuadrado. Kalinic-Milan? Le parti sono distanti"

21 giugno 2017 12:40

Gazzetta: Berna e la Fiorentina verso lo scontro totale. Tutte le pretendenti...

20 giugno 2017 13:00

Pedullà: "Per Borja all'Inter si va avanti indipendentemente dalle parole di Cognigni. Berna? Più Juve che Inter"

19 giugno 2017 12:55

Ceccarini: "Berna, Borja e Badelj sono sulla graticola, un errore perdere anche Vecino. Interesse per Masina"

17 giugno 2017 12:58

Pedullà: "Incontro Ausilio-Bozzo finito, per Berna più di 40 milioni più contropartita"

16 giugno 2017 14:49

Amoruso: "Donnarumma è un buffone e Berna farà lo stesso. Questi non sono giocatori, sono bambini"

16 giugno 2017 12:25

Antognoni: "ADV tornerà al suo posto, per Borja nessun problema. Berna? Ora tocca a lui fare un passo avanti"

14 giugno 2017 12:29

CARO BERNA NON PRENDERCI IN GIRO, FIRENZE NON SE LO MERITA AFFATTO

13 giugno 2017 13:05

Ceccarini: "Berna? Non arrivano segnali positivi, la cessione è molto probabile"

12 giugno 2017 20:36

Calamai: "Antognoni potrebbe fare anche il presidente. Berna? Deve spiegare cosa intende fare"

12 giugno 2017 20:14

Pedullà: "Quasi fatta per Diallo e Karamoh. Berna? Bisogna capire quali sono le sue priorità"

12 giugno 2017 20:08

Ceccarini: "Gaspar è viola al 100%, quasi fatta anche per Diallo. Berna? È più no che si"

10 giugno 2017 12:52

Valcareggi: "Berna, non sei ancora un top, resta qua. Borja, devi segnare di più"

08 giugno 2017 17:45

Antognoni: "Berna? Se resta ne gioviamo tutti, ma i matrimoni si fanno in due. Se non è contento..."

08 giugno 2017 12:50

Bucchioni: "Berna? La Fiorentina sa bene che non rinnova senza la clausola da 50 milioni"

08 giugno 2017 12:44

Pedullà: "Per Gaspar trattativa avanzata, Berna prima scelta della Juve, mentre Kalinic è la terza per..."

06 giugno 2017 16:52

Ceccarini: "Settimana prossima l'annuncio di Pioli. Niente Taider e Berna mai alla Juve"

31 maggio 2017 13:11

Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon...

29 maggio 2017 11:46

Corriere: un'ora chiusi nello spogliatoio per spiegare la Fiorentina del futuro a Berna e compagni

28 maggio 2017 11:27

Berna risponde alle proposte di rinnovo con il silenzio. Intanto Spalletti e Sabatini pensano a lui per la nuova Inter

27 maggio 2017 13:44

Berna-Fiorentina: prove di disgelo. In caso contrario sarà cessione e il prezzo è già stato fissato, servono 50 milioni

26 maggio 2017 12:41

D'Amico: "Berna? La società farà di tutto per trattenerlo. La Fiorentina ha tutto per diventare grande e vi spiego perchè..."

25 maggio 2017 23:22

Leone (ds Pescara): "Alla fine per Zampano non se n'è fatto nulla. Berna? Vorrei vederlo 10 anni in viola come Antognoni"

25 maggio 2017 23:10

Da Berna a Corvino passando per il nuovo stadio: tutte le contraddizioni di un discorso che non fila per niente

18 maggio 2017 20:35

Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie

12 maggio 2017 10:26

Riganò: "Berna ha sbagliato con quel gesto, ADV non capisce..."

09 maggio 2017 16:23

Calamai: "ADV stanco da anni, Berna vale quanto Insigne"

09 maggio 2017 16:16

Corriere: situazione surreale, da ADV al labiale Berna, fino all'E.L

08 maggio 2017 13:18

Gazzetta: ADV incontra Berna per il rinnovo

08 maggio 2017 13:03

Mazzola: "Berna ci piace da matti, prendete Pioli se lascia l'Inter"

22 aprile 2017 15:28

Bucchioni: "DiFra non convinto. Berna? Anche Antognoni avrebbe lasciato"

19 aprile 2017 16:37

Ceccarini: "Chiesa e Berna? Non si toccano, restano viola"

14 marzo 2017 16:38

"Se Berna fosse vostro figlio lo fareste andare al Bayern o Chelsea"

14 marzo 2017 16:29

Nazione: ADV tratta di persona con Berna, che non vuole la clausola

13 marzo 2017 11:15

"Berna? Il nostro comunicato toglie ogni dubbio. Il rinnovo..."

12 marzo 2017 16:12

Borussia-Fiorentina 0-1 al 45': sofferenza viola, ma Berna segna

16 febbraio 2017 19:45

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