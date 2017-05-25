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D'Amico: "Berna? La società farà di tutto per trattenerlo. La Fiorentina ha tutto per diventare grande e vi spiego perchè..."

Vivere a Firenze è un privilegio, se i giocatori avessero uno stipendio da big non vivrebbero la Fiorentina solo come una tappa passaggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2017 23:22
D'Amico: "Berna? La società farà di tutto per trattenerlo. La Fiorentina ha tutto per diventare grande e vi spiego perchè..." -
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Il noto procuratore Andrea D'Amico ha parlato della situazione che in casa Fiorentina si sta delineando attorno a Federico Bernardeschi ma non solo: "È uno dei giovani più importanti del campionato, le schermaglie per il rinnovo ci stanno, dipende molto dalla Fiorentina se vuole blindare il ragazzo e mettere una clausola per l’eventuale cessione. Sono dinamiche avvenute per giocatori anche più importanti di lui, i dirigenti viola faranno di tutto per trattenere uno dei suoi giovani usciti dal vivaio che adesso gioca anche in Nazionale".

Prosegue sul talento del ragazzo di Carrara: "Se è pronto per una big? Quando uno ha talento la carta d’identità è un dettaglio accessorio. Per giocare nei top club è fondamentale l’atteggiamento e la mentalità, altrimenti poi non reggi la pressione. I viola hanno una grande proprietà e un ottimo progetto sportivo, i giocatori che ci sono passati lo dimostrano".

E sul futuro della Fiorentina: "A Firenze ci sono tutti i presupposti per diventare grande come ha fatto il Napoli che con De Laurentiis. Tutto però dipende da una politica salariale di alto livello, alzando gli stipendi non puoi solo comprare i giocatori importanti ma anche trattenerli. Vivere a Firenze è un privilegio, se un giocatore avesse uno stipendio da big i calciatori non vivrebbero la Fiorentina solo come una tappa passaggio. Quella gigliata diverrà una grande squadra nel momento in cui i parametri salariali si alzeranno ai livelli delle big, e ci sono tutte le caratteristiche, dal blasone al marchio per fare un progetto di alta qualità".

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