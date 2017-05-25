Mario Gomez segna e salva il Wolfsburg nell'andata dello spareggio salvezza in Germania
Decide un gol dell'ex attaccante della Fiorentina. Il ritorno si giocherà lunedì
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2017 23:19
Il Wolfsburg supera di misura l’Eintracht Braunschweig nella partita d’andata dello spareggio di Bundesliga. All Volkswagen Arena decide la sfida un calcio di rigore di Mario Gomez, realizzato al 35′ del primo tempo. Gol che allontana la retrocessione in Zweite Bundesliga per i lupi di Sassonia, che si aggiudicano così il primo round salvezza. Match di ritorno in programma per lunedì alle ore 20.30 all’Eintracht-Stadion.
AlfredoPedullà.com