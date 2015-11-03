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Notizie Mario Gomez Fiorentina

Gomez: "Montella non credeva che fossi davvero infortunato. 10 dottori e nessuno capiva cosa avessi"

26 marzo 2025 13:45

Mario Gomez: "Ho ancora i brividi se penso alla presentazione, ho pianto quando ho lasciato Firenze"

26 marzo 2025 12:50

Mario Gomez non ha dubbi: "Pepito poteva diventare uno dei 5 migliori al mondo. Era incredibile"

21 marzo 2025 17:33

Anche Mario Gomez ospite al Pepito Day: l'ex attaccante della Fiorentina tornerà al Franchi

04 marzo 2025 17:32

Gomez racconta: "Con la Fiorentina volevamo sfidare la Juve, ma c'era chi festeggiava per un pareggio"

25 aprile 2024 12:24

Rossi incontra Mario Gomez e ricorda i tempi alla Fiorentina: "Mamma mia che coppia..."

29 agosto 2023 16:33

Osimhen rivela: "Penso spesso a Mario Gomez, ad ogni allenamento mi dava suggerimenti"

20 dicembre 2022 19:37

Marassi è lo stadio dei rimpianti, dalla coppia Gomez-Rossi a quella Vlahovic-Gonzalez

16 settembre 2021 15:19

Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda

28 giugno 2020 21:18

Mario Gomez diventa "Vario" per i troppi gol annullati con il Var. E la sua maglia va in sconto...

11 dicembre 2019 19:28

La Nazione, la campagna abbonamenti della viola procede benissimo. Più di 16 mila tessere

03 agosto 2019 12:20

Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."

17 giugno 2019 22:26

"Ho scelto la Fiorentina nonostante offerte di Real Madrid e Atletico. Tornassi indietro..."

23 gennaio 2019 14:20

Flop Simeone, senza gol nei primi 30' contro il Sassuolo, sarà il peggior bomber di sempre

07 dicembre 2018 18:29

(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari

19 ottobre 2018 16:51

Antognoni va in vacanza ad ibiza ed incontra...Mario Gomez. Ecco la foto dell'incontro a pranzo

13 ottobre 2018 14:45

Corsi: "La presentazione di Mario Gomez fu una pagliacciata. Chiesa verrà ceduto ad una big"

13 ottobre 2018 12:19

5 anni fa Mario Gomez veniva annunciato alla Fiorentina. Un sogno d’estate che difficilmente vivremo ancora...

07 luglio 2018 23:59

Mario Gomez torna allo Stoccarda per 3 milioni di euro: "Sono contento di tornare dove tutto è cominciato"

22 dicembre 2017 11:46

Valcareggi: "Chiesa è uno dei migliori direttori sportivi, Mario Gomez lo avrebbe preso chiunque. Chiesa..."

14 novembre 2017 15:56

Mario Gomez è a Firenze: "L'esperienza qui non è stata positiva, ma ho Firenze e i tifosi viola nel cuore"

08 giugno 2017 15:11

Mario Gomez segna e salva il Wolfsburg nell'andata dello spareggio salvezza in Germania

25 maggio 2017 23:19

Il fallimento del Wolfsburg che farà lo spareggio per la retrocessione. Si salva solo Mario Gomez con 16 gol

21 maggio 2017 14:20

Luciano Spalletti come Mario Gomez, il suo nome tiene con il fiato sospeso un'intera città

26 aprile 2017 15:21

In estate due amichevoli di lusso con Manchester United e Wolfsburg, con i tedeschi un ex di spicco...

25 aprile 2017 18:11

Il Bayern Monaco rivuole Mario Gomez, il centravanti segna con continuità al Wolfsburg

24 aprile 2017 01:07

Mario Gomez è tornato super: 3 goal in 7 minuti con il suo Wolfsburg

02 aprile 2017 19:28

Mario Gomez: "Amo Firenze, due anni bellissimi con i tifosi viola. Come professionista gli infortuni un fallimento"

18 gennaio 2017 01:00

Il Besiktas vuole denunciare la Fiorentina per aver trattenuto i soldi della cessione di Gomez

05 settembre 2016 12:21

UFFICIALE: MARIO GOMEZ AL WOLFSBURG

17 agosto 2016 20:13

Mario Gomez addio Fiorentina, il centravanti tedesco è vicinissimo al Wolfsburg

16 agosto 2016 22:22

Gomez non sarà svenduto, torna il 14 a Firenze. Badelj resta, per buona pace del suo procuratore

12 agosto 2016 11:13

Mario Gomez verso il Napoli, accordo verbale con la Fiorentina per 5 milioni, il calciatore...

08 agosto 2016 03:38

Gomez si allenerà da solo al centro sportivo in attesa del rientro della Fiorentina dall'Austria. Il suo ritorno..

02 agosto 2016 10:11

Ecco perché Mario Gomez non è in tournée in Austria con la Fiorentina. Il suo futuro..

01 agosto 2016 23:15

Il Borussia vuole Mario Gomez, la Fiorentina ha chiesto sette milioni e il giocatore...

26 luglio 2016 11:04

GOMEZ, ROSSI E QUELLA GARA PIENA DI STIMOLI. QUANDO LA VOGLIA DI RIVALSA E' TANTA...

24 luglio 2016 12:49

M.Gomez: "Non posso più tornare al Besiktas, metterei in serio rischio la mia vita"

20 luglio 2016 18:02

L'ordine della Fiorentina, senza 7 milioni di euro Mario Gomez rimane a Firenze

13 luglio 2016 12:24

Tegola Germania, lesione muscolare per Gomez, europeo finito

03 luglio 2016 19:02

Immobile: "Gomez parla perché ha paura, può pensare quello che vuole"

29 giugno 2016 23:31

DIAMOCI UNA SCOSSA, TENIAMO MARIO GOMEZ. DUE SOLUZIONI PER IL PROBLEMA INGAGGIO

29 giugno 2016 01:25

M.Gomez: "Sono un giocatore della Fiorentina, tutto può succedere. In Turchia..."

26 giugno 2016 20:01

Gomez corteggiato in Inghilterra, Corvino e Ramadani vogliono monetizzare...

22 giugno 2016 09:12

Gomez e l'eterno groviglio: Dopo gli europei la decisione. Il suo prezzo...

12 giugno 2016 11:07

Inizia Euro 2016, il grande sogno della Fiorentina

10 giugno 2016 08:14

Il Psg vuole Mario Gomez, dal suo europeo potrebbe arrivare una svolta per il mercato viola

07 giugno 2016 10:09

M. Gomez: "Amo Firenze e i tifosi viola. Vi racconto la verita sui miei due anni fallimentari"

03 giugno 2016 10:40

Sportitalia, il Wolfsburg ha chiesto Mario Gomez, ma la Fiorentina ha fatto il suo prezzo...

02 giugno 2016 23:25

Il Wolfsburg prepara un'offerta da sogno alla Fiorentina per Mario Gomez

01 giugno 2016 00:29

A Mario Gomez non bastano 29 gol, Il Besiktas non vuole riscattarlo. Le due possibili soluzioni

28 maggio 2016 10:28

M.Gomez: "Cari fiorentini, non torno a Firenze. Ho preso la mia decisione. Il motivo..."

03 maggio 2016 23:13

DELLA VALLE HA SCELTO MAZZARRI SE SOUSA LASCIA. MARIO GOMEZ...

01 maggio 2016 23:11

Fiorentina 2016. Ecco chi sono quelli che vanno via tra campo e società. Mario Gomez...

27 aprile 2016 12:53

Mario Gomez ha chiesto alla Fiorentina la rescissione. Il motivo è chiaro, la risposta viola...

20 aprile 2016 17:11

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