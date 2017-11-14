Valcareggi: "Chiesa è uno dei migliori direttori sportivi, Mario Gomez lo avrebbe preso chiunque. Chiesa..."
Furio Valcareggi, tifoso viola e procuratore, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Corvino è uno dei migliori direttori sportivi rimasti. Non c’è dubbio che i numeri gli diano ragione. Il s...
Furio Valcareggi, tifoso viola e procuratore, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Corvino è uno dei migliori direttori sportivi rimasti. Non c’è dubbio che i numeri gli diano ragione. Il suo lavoro si può già giudicare sicuramente. Io so che molti lo criticano, ma fa un mestiere difficilissimo. Pensiamo a Gomez: chi non l’avrebbe preso. Trattative fallite come queste sono capitate anche a Corvino, anche lui ha fatto i suoi errori, penso a quando arrivò Keirrison. E’ normale che tanti calciatori acquistati poi non riescano a rendere come si sperava. Pensiamo a tutti i soldi che ha fatto incassare alla Fiorentina.
E’ necessario andare incontro a Chiesa, ma penso che la Fiorentina si metta d’accordo col calciatore su una futura cessione. Fra 3/4 anni sarà fortissimo, e allora la Fiorentina potrà cederlo. E’ normale che le logiche di mercato impongano di dare un compenso adeguato al ragazzo”.