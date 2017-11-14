Valcareggi: "Chiesa è uno dei migliori direttori sportivi, Mario Gomez lo avrebbe preso chiunque. Chiesa..."

Furio Valcareggi, tifoso viola e procuratore, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Corvino è uno dei migliori direttori sportivi rimasti. Non c’è dubbio che i numeri gli diano ragione. Il s...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2017 15:56

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