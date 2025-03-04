Anche Mario Gomez ospite al Pepito Day: l'ex attaccante della Fiorentina tornerà al Franchi

Alla festa dedicata alla carriera di Giuseppe Rossi, che si terrà il 22 marzo, parteciperanno numerosi campioni, rendendo l'evento ancora più speciale. Sul sito ufficiale, la Fiorentina ha svelato nuo...

Alla festa dedicata alla carriera di Giuseppe Rossi, che si terrà il 22 marzo, parteciperanno numerosi campioni, rendendo l'evento ancora più speciale. Sul sito ufficiale, la Fiorentina ha svelato nuovi nomi che richiamano la grande storia viola. Dopo l'annuncio delle presenze illustri di Batistuta, Toni, Toldo, Frey, Borja Valero, Joaquín e Gonzalo Rodríguez, alla lista delle sorprese si aggiunge anche il ritorno di Mario Gomez allo stadio Franchi. Ad impreziosire ulteriormente l'evento, la presenza di Claudio Ranieri, Viviano, Mati Fernandez e dei suoi ex compagni di squadra in Nazionale, Fabio Grosso e Daniele De Rossi.