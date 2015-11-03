Labaro Viola

Notizie Pepito Day Fiorentina

Giuseppe Rossi: "Una serata indimenticabile, grazie al popolo viola e alla Fiorentina"

25 marzo 2025 22:08

Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza

25 marzo 2025 13:04

De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"

22 marzo 2025 23:37

Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"

22 marzo 2025 23:01

Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"

22 marzo 2025 22:44

Toni: "Ho visto bene Kean, è cresciuto davvero tanto. L'ambiente Fiorentina gli ha fatto bene"

22 marzo 2025 17:58

Vargas: "Felice di esser tornato al Franchi. Di questa città mi è mancato tutto, stavo bene qui"

22 marzo 2025 17:47

Frey: "È tornata l'euforia dopo la vittoria con la Juve. Pepito è nel cuore di tutti, oggi lo festeggiamo"

22 marzo 2025 17:35

Pizarro: "Oggi torniamo indietro nel tempo. Fiorentina? Quest'anno può arrivare in Champions"

22 marzo 2025 17:17

Pepito Day, alle 18 si scende in campo: Fiorentina vs Pepito Team, ecco le formazioni ufficiali

22 marzo 2025 16:48

Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"

21 marzo 2025 23:17

Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri

21 marzo 2025 19:23

Mario Gomez non ha dubbi: "Pepito poteva diventare uno dei 5 migliori al mondo. Era incredibile"

21 marzo 2025 17:33

Anche Mario Gomez ospite al Pepito Day: l'ex attaccante della Fiorentina tornerà al Franchi

04 marzo 2025 17:32

Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"

12 febbraio 2025 13:44

Rossi annuncia: "Il 22 marzo partita di addio al Franchi. Ci saranno anche Batistuta, Cassano e Ferguson"

12 febbraio 2025 13:31

Archivio

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