Notizie Pepito Day Fiorentina

Giuseppe Rossi: "Una serata indimenticabile, grazie al popolo viola e alla Fiorentina"
25 marzo 2025 22:08
Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza
25 marzo 2025 13:04
De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"
22 marzo 2025 23:37
Frey: "In porta me la cavo sempre? dovevo far vedere alla Fiorentina che so ancora far qualcosa"
22 marzo 2025 23:01
Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"
22 marzo 2025 22:44
Toni: "Ho visto bene Kean, è cresciuto davvero tanto. L'ambiente Fiorentina gli ha fatto bene"
22 marzo 2025 17:58
Vargas: "Felice di esser tornato al Franchi. Di questa città mi è mancato tutto, stavo bene qui"
22 marzo 2025 17:47
Frey: "È tornata l'euforia dopo la vittoria con la Juve. Pepito è nel cuore di tutti, oggi lo festeggiamo"
22 marzo 2025 17:35
Pizarro: "Oggi torniamo indietro nel tempo. Fiorentina? Quest'anno può arrivare in Champions"
22 marzo 2025 17:17
Pepito Day, alle 18 si scende in campo: Fiorentina vs Pepito Team, ecco le formazioni ufficiali
22 marzo 2025 16:48
Foroni (Mediaset) : "Non sono fiorentino ma ho urlato come Trevisani in Fiorentina-Juve 4-2"
21 marzo 2025 23:17
Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri
21 marzo 2025 19:23
Mario Gomez non ha dubbi: "Pepito poteva diventare uno dei 5 migliori al mondo. Era incredibile"
21 marzo 2025 17:33
Anche Mario Gomez ospite al Pepito Day: l'ex attaccante della Fiorentina tornerà al Franchi
04 marzo 2025 17:32
Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"
12 febbraio 2025 13:44
Archivio