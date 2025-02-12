Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"

Borja Valero ha partecipato alla presentazione del Pepito Day, elogiando il suo ex compagno e dicendosi onorato di potervi partecipare

L'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del Pepito Day, in cui Giuseppe Rossi ha annunciato l'evento di addio al calcio il prossimo 22 marzo, allo stadio Franchi di Firenze. Queste le parole dell'ex centrocampista spagnolo:

Quella partita con la Juventus di Pepito dice un po’ tantissime cose, io ho avuto la fortuna di viverlo tanto in campo. Qui ha lasciato un ricordo pazzesco, per me è un onore essere qui con lui. Al di là del giocatore che ci faceva sognare, Pepito è una grandissima persona, è davvero un piacere essere stato un suo compagno e, prima di tutto, un suo amico. Ci parliamo, ci mandiamo messaggi e ci aiutiamo quando abbiamo bisogno, è una cosa bella. Rossi ha vissuto per il calcio, che si sa a volte è stronzo. Qualcuno non si rende conto di quello che aveva nei piedi questo ragazzo qua, aveva potenzialità incredibili. Mi auguro che siano tante le persone che verranno a salutarlo perché se lo merita.

Pepito viveva col pallone tra i piedi, non glielo toglievi. Quando eravamo a Villareal abitava da solo, era giovane e si curava poco, soprattutto nel mangiare. Il nutrizionista doveva portargli la cena tutti i giorni per farlo mangiare bene, perché poi la domenica in campo ci serviva.