Rossi annuncia: "Il 22 marzo partita di addio al Franchi. Ci saranno anche Batistuta, Cassano e Ferguson"

Giuseppe Rossi ha presentato il Pepito Day, rivelando alcune presenze illustri come quelle di Ferguson, Toni, Batistuta, Frey e Cassano

L'ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del Pepito Day, conferenza che si è tenuta quest'oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, all'interno della Sala Pegaso. Queste le sue parole:

Innanzitutto grazie di essere venuti. Il 22 marzo ci sarà il Pepito day allo stadio Franchi, alle ore 18. Sarà una giornata piena di soprese, faremo una bella partita con i miei ex compagni. Borja ci sei? (ride, ndr). Sarà una bella festa per me, per Firenze e per i tifosi fiorentini. Firenze è Firenze, è la mia seconda casa, ogni volta che torno qui mi sento bene. Abbiamo trascorso dei momenti bellissimi allo stadio, ma anche fuori. Ho fatto solo tre anni qui, ma sono stati intensi, abbiamo creato dei ricordi che rimarranno nella storia, i tifosi mi sono sempre stati vicini ed era scontato che io scegliessi Firenze per dare l’addio al calcio.

La rimonta con la Juventus? Quella è stata una partita straordinaria, ho vissuto emozioni incredibili. Conosciamo bene questa rivalità e per com’è andata quella partita si può solo parlare di storia, punto.

Lascio tre quattro nomi di chi ci sarà. Sono orgoglioso di dire che ci sarà il mio primo allenatore da professionista Sir Alex Ferguson, poi il grande bomber Luca Toni, Antonio Cassano, Borja Valero, Seba Frey e il grande Gabriel Omar Batistuta. Ci saranno altri grandi nomi, altri amici miei. Sarà una grandissima festa per Firenze.

Avere qui Ferguson è davvero un onore, ho giocato poco con lui, ma quando l'ho chiamato ha risposto subito di sì, è una persona davvero incredibile, non importa se sei Ronaldo o il semplice Giuseppe Rossi.