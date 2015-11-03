Notizie Rossi Fiorentina

Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”
02 aprile 2026 12:02
Pepito Rossi racconta: "Mi volevano alla Juve, in quegli anni anche Mou al Real Madrid. Barça? Era tutto fatto"
01 ottobre 2025 13:14
Pepito Rossi contro il Mondiale per Club: "È una buffonata, sia di lezione per il 2026"
14 luglio 2025 14:00
Giani: "Rossi rimarrà sempre nel cuore di tutti i fiorentini, la tripletta un'emozione unica per noi"
23 marzo 2025 18:56
Rossi non ha dubbi: “La Fiorentina può provare a vincere la Conference. Pronto a volare in Polonia in caso di finale”
21 marzo 2025 09:33
Gonzalo Rodriguez: "Fagioli gran giocatore, ha bisogno di tempo per costruirsi la personalità"
20 marzo 2025 13:56
Pepito Rossi esalta Kean: "Non avrei mai pensato che potesse segnare 20 gol. Può diventare tra i più grandi, si vede che si diverte"
20 marzo 2025 09:52
Rossi: "Io come Gud? No, io più finalizzatore lui anche assist man. Fagioli come Borja ha la giocata semplice in avanti"
20 marzo 2025 09:46
Sentite Rossi: "Firenze la mia seconda casa, l'amore è reciproco. La mia famiglia qui si sente coccolata"
20 marzo 2025 09:44
Rossi promuove Gudmundsson: "Ha i colpi, in questi mesi può essere decisivo per la Fiorentina"
12 marzo 2025 18:38
Rossi: "I risultati non sono quelli sperati. Se non giochi con regolarità poi è difficile giocare bene..."
07 marzo 2025 19:01
Pepito Rossi: "Alla Fiorentina tanti momenti felici. Che ricordi quel poker alla Juve, i tifosi piangevano"
28 febbraio 2025 17:32
Rossi risponde: "La mia versione migliore al Villareal. Alla Fiorentina poco feeling con Paulo Sosa"
19 febbraio 2025 17:12
Borja Valero: "Non so se nel calcio di oggi avrei fatto bene. Spero che la Fiorentina faccia come l'Atalanta"
12 febbraio 2025 17:41
Giani: "Il periodo di Rossi a Firenze poteva essere quello del terzo scudetto della Fiorentina"
12 febbraio 2025 15:00
Rossi: "Kean tanta roba, Palladino e la Fiorentina stanno facendo qualcosa di straordinario"
12 febbraio 2025 14:27
Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"
12 febbraio 2025 13:44
Rossi annuncia: "Il 22 marzo partita di addio al Franchi. Ci saranno anche Batistuta, Cassano e Ferguson"
12 febbraio 2025 13:31
Rinaudo e il fallo che "terminò" la carriera di Rossi: "Ho la coscienza pulita. Non era un brutto fallo"
04 gennaio 2025 14:55
Viviano non ha dubbi: "Pepito Rossi aveva le qualità per essere uno dei top 5 italiani di sempre"
12 dicembre 2024 16:54
Pepito Rossi: “La mitraglia? Firenze sbeffeggiata, Montella usò poche parole negli spogliatoi. Feci impazzire una città”
20 ottobre 2023 07:59
Pepito Rossi: "Analogie di questa Fiorentina con la mia? La voglia di giocare. Jack è il Borja Valero"
15 ottobre 2023 08:15
Rossi incontra Mario Gomez e ricorda i tempi alla Fiorentina: "Mamma mia che coppia..."
29 agosto 2023 16:33
Rossi avverte: "Basta alternanza in attacco, serve un titolare fisso. Bomber ha bisogno di fiducia "
19 agosto 2023 14:58
Rossi: "Sempre grato alla Fiorentina, un'onore la maglia Viola. Il nostro percorso è stato uno dei più belli"
01 agosto 2023 16:00
Gonzalo omaggia Rossi: "Tra i migliori che ho visto in carriera, quel mancino è immortale"
23 luglio 2023 16:21
Il racconto di Caso, oggi stella del Frosinone: "Dieci anni alla Fiorentina, poi chiuso da Chiesa e Sottil"
22 febbraio 2023 16:44
Basile rivela: "Rossi voleva chiudere carriera a Firenze, contratto in beneficenza. Gli è stato detto no"
18 febbraio 2023 00:05
Da Ferrara: Giuseppe Rossi è pronto a tornare alla SPAL. Nei prossimi giorni i test fisici
18 gennaio 2023 20:40
"Gollini non convince, alla Fiorentina è stato proposto Augustin Rossi, portiere del Boca Juniors"
23 dicembre 2022 16:59
Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"
21 dicembre 2022 11:25
La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia
11 novembre 2022 13:32
Rossi: "Non è stato bello quello che ha fatto Jovic, la Fiesole va rispettata come abbiamo sempre fatto"
27 ottobre 2022 15:20
Rossi: "Al Villarreal il miglior momento di forma. Dopo Messi e Ronaldo, c'ero io: mi volevano tutte le big"
07 agosto 2022 13:07
Borja Valero a sorpresa: "Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, anche più di Giuseppe Rossi"
09 giugno 2022 13:45
Gonzalo ricorda Astori: "Vero leader: amava il calcio. Era il primo con cui festeggiavo ogni gol"
12 maggio 2022 23:10
Gonzalo incorona Rossi: "Il mancino più forte di tutti. Era sul tetto del mondo, poi la sfortuna lo ha colpito"
12 maggio 2022 22:54
Pepito Rossi omaggia Vlahovic: "Mi sorprende la sua continuità, pensa al presente, non al futuro"
02 gennaio 2022 18:08
Pepito a Firenze per le feste, e come un bambino che ama il pallone gioca sul prato delle Cascine
29 dicembre 2021 14:12
Piccolo infortunio per Giuseppe Rossi, lo ha annunciato l'allenatore della Spal, starà fuori
17 dicembre 2021 21:09
Video, Giuseppe Rossi da sballo, alla prima partita segna con la maglia della Spal, grande gioia
28 novembre 2021 00:02
La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?
05 maggio 2021 14:52
Rossi: "Vlahovic attaccante moderno in miglioramento. Se vai male, la colpa è di tutti"
12 aprile 2021 21:20
Pepito Rossi: "Nel 2013 squadra da scudetto, peccato gli infortuni. Quest'anno mi aspettavo di più dai viola"
01 aprile 2021 09:12
Rossi: "Firmerei subito per tornare alla Fiorentina. Voglio dimostrare a tutti che posso giocare ancora"
21 dicembre 2020 23:52
Prandelli: "Paolo Rossi compagno ed amico. L'Italia intera piange per il suo eroe, per il suo simbolo"
10 dicembre 2020 11:57
Antognoni: "Voglio ricordare Paolo Rossi con il suo sorriso e con la sua battuta pronta da toscano vero"
10 dicembre 2020 11:46
Esclusiva tifo, alla scoperta del Gruppo Sicilia viola: "Tutta a salire, siculamente viola"
24 ottobre 2020 13:04
Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"
02 maggio 2020 23:30
Emilia Romagna e Campania riaprono i centri sportivi il 4 Maggio. Fiorentina in attesa dal governatore Rossi
01 maggio 2020 22:56
Rossi: "Il 4-2 emozione unica. Rimpianto? Volevo giocare con Gomez, ci intendevamo a meraviglia"
01 maggio 2020 17:55
Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi
12 aprile 2020 19:21
Toscana, distribuite 10 milioni di mascherine. Saranno obbligatorie per uscire dalle abitazioni
05 aprile 2020 12:45
Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."
31 marzo 2020 19:26
SPAL in caduta libera. Rossi e Matri per risollevare la truppa di Semplici. La situazione
04 febbraio 2020 21:56
Rossi di nuovo in campo? Contatti in corso col Malaga. I dettagli della trattativa
05 gennaio 2020 06:59
Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”
11 novembre 2019 20:52
Rossi: "Sono arrabbiato, voglio giocare in A. I tifosi viola meritano altre emozioni, alla tripletta piangevano"
13 settembre 2019 17:06
Giuseppe Rossi può tornare in Italia. Ci pensa l'Empoli. Il giocatore tornerebbe volentieri in Toscana..
06 settembre 2019 20:20
(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez?
01 settembre 2019 13:07
G. Rossi: "Adesso sto bene, mi piacerebbe tornare a Firenze. Su Commisso vi dico..."
21 giugno 2019 12:12
"Ecco cosa ci disse Montella nello spogliatoio contro la Juventus. Firenze mi manca tantissimo"
12 aprile 2019 12:54
Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”
16 febbraio 2019 17:06
Solskjaer: “Rossi? Ha fatto un bel gol in allenamento. Chi lo prende fa un’affare”
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Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."
14 gennaio 2019 12:43
Pepito Rossi svincolato? In attesa di una chiamata si allena con il Manchester United grazie a...
13 gennaio 2019 18:16
Ag. Rossi: “Abbiamo sentito anche la Fiorentina, lui sogna di tornare a Firenze”
24 dicembre 2018 11:04
Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"
22 dicembre 2018 00:19
Rossi: "Mi sto allenando e voglio tornare in Serie A". A Gennaio il giocatore...
10 dicembre 2018 17:38
(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar
07 dicembre 2018 21:24
Davvero non c'è posto per Rossi in un campionato che vede titolari Gobbi e Meggiorini? I tifosi viola..
06 dicembre 2018 19:02
Rossi: "Tornerei a piedi a Firenze, ho la Fiorentina nel cuore. Pizarro il più forte di tutti"
06 dicembre 2018 14:14
Storia di Fiorentina-Juventus: Casarsa, Antognoni, Batistuta e Rossi. Il video
30 novembre 2018 17:59
Senti Rossi: "In passato mi ha cercato anche la Juve, ora sto bene e voglio trovare una squadra"
20 novembre 2018 11:25
Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera...
17 ottobre 2018 16:12
(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi...
12 ottobre 2018 19:42
Rossi: "Chiesa non è abituato a fare gol. Insigne l'unico che in campionato segna di piú.."
12 ottobre 2018 17:48
Ag. Rossi: "Sono stati mesi difficili, ma ora Pepito è pronto per una nuova avventura"
02 ottobre 2018 13:18
Rossi scagionato: "Giustizia è fatta". La sostanza assunta è presente solo nel collirio cosi che il tribunale..
01 ottobre 2018 18:28
Clamoroso Giuseppe Rossi, positivo all'antidoping lo scorso maggio. La sostanza assunta...
25 settembre 2018 11:58
Salica dalla festa dei Rossi: "Complimenti per la vittoria, valori trasmessi anche alla Fiorentina"
21 settembre 2018 11:21
Dieci anni fa Diego presentava il nuovo stadio viola. Tutto quello che è successo in dieci anni a Firenze
18 settembre 2018 11:08
Il Genoa boccia e scarica Pepito Rossi. Sarà svincolato, ci pensa il Parma
08 giugno 2018 21:24
Rossi: "La vittoria contro la Juventus come aver vinto la Champions. Ringrazierò sempre i tifosi viola..."
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Giuseppe Rossi: "Non ho esultato per rispetto alla Fiorentina, per Firenze e i tifosi viola"
06 maggio 2018 19:17
Un incubo a Genova: Rossi segna contro la Fiorentina 1-1
06 maggio 2018 16:07
Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."
15 marzo 2018 13:58
Non c'è pace per Giuseppe Rossi, nuovo infortunio per Pepito. Almeno un mese di stop
23 gennaio 2018 17:21
Perin: "Sportiello quest'anno sta giocando bene. Rossi? Un fenomeno, senza infortuni..."
11 gennaio 2018 12:11
G. Rossi: "Babbo Natale mi ha già fatto il regalo. Quante reti voglio fare? Mai porsi limiti..."
22 dicembre 2017 14:27
Ballardini: "Sarebbe stato bello far tirare il rigore a Rossi, ieri mi è piaciuto molto"
21 dicembre 2017 13:04
Rossi: "È stato bello tornare in campo. Il rigore? Ero carico per tirarlo, peccato"
21 dicembre 2017 12:22
Domani Pepito Rossi sarà al Franchi: l'ex fenomeno viola torna a sorpresa, dopo le smentite
16 dicembre 2017 20:10
Perinetti su Rossi: "Non giocherà prima di gennaio perché ci sono stati dei problemi burocratici con la Spagna"
15 dicembre 2017 18:25
Giuseppe Rossi non sorride, per problemi burocratici non potrà giocare contro la Fiorentina domenica al Franchi
15 dicembre 2017 18:07
Ag. Rossi: "Per giocare serve il transfer dalla Spagna. In campo contro la Fiorentina? Lui scalpita..."
12 dicembre 2017 17:08
Rossi: "Fiorentina, un pezzo di cuore. Le feste di Natale le passerò a Firenze, un tuffo nel passato..."
06 dicembre 2017 15:27
Il Corriere Fiorentino celebra Chiesa e il ritorno di Rossi: generazione di fenomeni
06 dicembre 2017 12:27
Rossi: "Voglio giocare contro la Fiorentina, ho bellissimi ricordi a Firenze, nessun rimpianto con la maglia viola"
05 dicembre 2017 21:45
Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita"
05 dicembre 2017 12:22
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