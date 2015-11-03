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Notizie Rossi Fiorentina

Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”

02 aprile 2026 12:02

Pepito Rossi racconta: "Mi volevano alla Juve, in quegli anni anche Mou al Real Madrid. Barça? Era tutto fatto"

01 ottobre 2025 13:14

Pepito Rossi contro il Mondiale per Club: "È una buffonata, sia di lezione per il 2026"

14 luglio 2025 14:00

Giani: "Rossi rimarrà sempre nel cuore di tutti i fiorentini, la tripletta un'emozione unica per noi"

23 marzo 2025 18:56

Rossi non ha dubbi: “La Fiorentina può provare a vincere la Conference. Pronto a volare in Polonia in caso di finale”

21 marzo 2025 09:33

Gonzalo Rodriguez: "Fagioli gran giocatore, ha bisogno di tempo per costruirsi la personalità"

20 marzo 2025 13:56

Pepito Rossi esalta Kean: "Non avrei mai pensato che potesse segnare 20 gol. Può diventare tra i più grandi, si vede che si diverte"

20 marzo 2025 09:52

Rossi: "Io come Gud? No, io più finalizzatore lui anche assist man. Fagioli come Borja ha la giocata semplice in avanti"

20 marzo 2025 09:46

Sentite Rossi: "Firenze la mia seconda casa, l'amore è reciproco. La mia famiglia qui si sente coccolata"

20 marzo 2025 09:44

Rossi promuove Gudmundsson: "Ha i colpi, in questi mesi può essere decisivo per la Fiorentina"

12 marzo 2025 18:38

Rossi: "I risultati non sono quelli sperati. Se non giochi con regolarità poi è difficile giocare bene..."

07 marzo 2025 19:01

Pepito Rossi: "Alla Fiorentina tanti momenti felici. Che ricordi quel poker alla Juve, i tifosi piangevano"

28 febbraio 2025 17:32

Rossi risponde: "La mia versione migliore al Villareal. Alla Fiorentina poco feeling con Paulo Sosa"

19 febbraio 2025 17:12

Borja Valero: "Non so se nel calcio di oggi avrei fatto bene. Spero che la Fiorentina faccia come l'Atalanta"

12 febbraio 2025 17:41

Giani: "Il periodo di Rossi a Firenze poteva essere quello del terzo scudetto della Fiorentina"

12 febbraio 2025 15:00

Rossi: "Kean tanta roba, Palladino e la Fiorentina stanno facendo qualcosa di straordinario"

12 febbraio 2025 14:27

Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"

12 febbraio 2025 13:44

Rossi annuncia: "Il 22 marzo partita di addio al Franchi. Ci saranno anche Batistuta, Cassano e Ferguson"

12 febbraio 2025 13:31

Rinaudo e il fallo che "terminò" la carriera di Rossi: "Ho la coscienza pulita. Non era un brutto fallo"

04 gennaio 2025 14:55

Viviano non ha dubbi: "Pepito Rossi aveva le qualità per essere uno dei top 5 italiani di sempre"

12 dicembre 2024 16:54

Pepito Rossi: “La mitraglia? Firenze sbeffeggiata, Montella usò poche parole negli spogliatoi. Feci impazzire una città”

20 ottobre 2023 07:59

Pepito Rossi: "Analogie di questa Fiorentina con la mia? La voglia di giocare. Jack è il Borja Valero"

15 ottobre 2023 08:15

Rossi incontra Mario Gomez e ricorda i tempi alla Fiorentina: "Mamma mia che coppia..."

29 agosto 2023 16:33

Rossi avverte: "Basta alternanza in attacco, serve un titolare fisso. Bomber ha bisogno di fiducia "

19 agosto 2023 14:58

Rossi: "Sempre grato alla Fiorentina, un'onore la maglia Viola. Il nostro percorso è stato uno dei più belli"

01 agosto 2023 16:00

Gonzalo omaggia Rossi: "Tra i migliori che ho visto in carriera, quel mancino è immortale"

23 luglio 2023 16:21

Il racconto di Caso, oggi stella del Frosinone: "Dieci anni alla Fiorentina, poi chiuso da Chiesa e Sottil"

22 febbraio 2023 16:44

Basile rivela: "Rossi voleva chiudere carriera a Firenze, contratto in beneficenza. Gli è stato detto no"

18 febbraio 2023 00:05

Da Ferrara: Giuseppe Rossi è pronto a tornare alla SPAL. Nei prossimi giorni i test fisici

18 gennaio 2023 20:40

"Gollini non convince, alla Fiorentina è stato proposto Augustin Rossi, portiere del Boca Juniors"

23 dicembre 2022 16:59

Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"

21 dicembre 2022 11:25

La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia

11 novembre 2022 13:32

Rossi: "Non è stato bello quello che ha fatto Jovic, la Fiesole va rispettata come abbiamo sempre fatto"

27 ottobre 2022 15:20

Rossi: "Al Villarreal il miglior momento di forma. Dopo Messi e Ronaldo, c'ero io: mi volevano tutte le big"

07 agosto 2022 13:07

Borja Valero a sorpresa: "Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, anche più di Giuseppe Rossi"

09 giugno 2022 13:45

Gonzalo ricorda Astori: "Vero leader: amava il calcio. Era il primo con cui festeggiavo ogni gol"

12 maggio 2022 23:10

Gonzalo incorona Rossi: "Il mancino più forte di tutti. Era sul tetto del mondo, poi la sfortuna lo ha colpito"

12 maggio 2022 22:54

Pepito Rossi omaggia Vlahovic: "Mi sorprende la sua continuità, pensa al presente, non al futuro"

02 gennaio 2022 18:08

Pepito a Firenze per le feste, e come un bambino che ama il pallone gioca sul prato delle Cascine

29 dicembre 2021 14:12

Piccolo infortunio per Giuseppe Rossi, lo ha annunciato l'allenatore della Spal, starà fuori

17 dicembre 2021 21:09

Video, Giuseppe Rossi da sballo, alla prima partita segna con la maglia della Spal, grande gioia

28 novembre 2021 00:02

La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?

05 maggio 2021 14:52

Rossi: "Vlahovic attaccante moderno in miglioramento. Se vai male, la colpa è di tutti"

12 aprile 2021 21:20

Pepito Rossi: "Nel 2013 squadra da scudetto, peccato gli infortuni. Quest'anno mi aspettavo di più dai viola"

01 aprile 2021 09:12

Rossi: "Firmerei subito per tornare alla Fiorentina. Voglio dimostrare a tutti che posso giocare ancora"

21 dicembre 2020 23:52

Prandelli: "Paolo Rossi compagno ed amico. L'Italia intera piange per il suo eroe, per il suo simbolo"

10 dicembre 2020 11:57

Antognoni: "Voglio ricordare Paolo Rossi con il suo sorriso e con la sua battuta pronta da toscano vero"

10 dicembre 2020 11:46

Esclusiva tifo, alla scoperta del Gruppo Sicilia viola: "Tutta a salire, siculamente viola"

24 ottobre 2020 13:04

Lotti: "Ho chiesto al presidente della Regione Toscana un'ordinanza per far allenare i calciatori"

02 maggio 2020 23:30

Emilia Romagna e Campania riaprono i centri sportivi il 4 Maggio. Fiorentina in attesa dal governatore Rossi

01 maggio 2020 22:56

Rossi: "Il 4-2 emozione unica. Rimpianto? Volevo giocare con Gomez, ci intendevamo a meraviglia"

01 maggio 2020 17:55

Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi

12 aprile 2020 19:21

Toscana, distribuite 10 milioni di mascherine. Saranno obbligatorie per uscire dalle abitazioni

05 aprile 2020 12:45

Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."

31 marzo 2020 19:26

SPAL in caduta libera. Rossi e Matri per risollevare la truppa di Semplici. La situazione

04 febbraio 2020 21:56

Rossi di nuovo in campo? Contatti in corso col Malaga. I dettagli della trattativa

05 gennaio 2020 06:59

Vice presidente Palermo: “Volevo Pepito Rossi in rosanero, ma mi ha detto che lui ha altri programmi”

11 novembre 2019 20:52

Rossi: "Sono arrabbiato, voglio giocare in A. I tifosi viola meritano altre emozioni, alla tripletta piangevano"

13 settembre 2019 17:06

Giuseppe Rossi può tornare in Italia. Ci pensa l'Empoli. Il giocatore tornerebbe volentieri in Toscana..

06 settembre 2019 20:20

(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez?

01 settembre 2019 13:07

G. Rossi: "Adesso sto bene, mi piacerebbe tornare a Firenze. Su Commisso vi dico..."

21 giugno 2019 12:12

"Ecco cosa ci disse Montella nello spogliatoio contro la Juventus. Firenze mi manca tantissimo"

12 aprile 2019 12:54

Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”

16 febbraio 2019 17:06

Solskjaer: “Rossi? Ha fatto un bel gol in allenamento. Chi lo prende fa un’affare”

15 gennaio 2019 06:43

Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."

14 gennaio 2019 12:43

Pepito Rossi svincolato? In attesa di una chiamata si allena con il Manchester United grazie a...

13 gennaio 2019 18:16

Ag. Rossi: “Abbiamo sentito anche la Fiorentina, lui sogna di tornare a Firenze”

24 dicembre 2018 11:04

Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"

22 dicembre 2018 00:19

Rossi: "Mi sto allenando e voglio tornare in Serie A". A Gennaio il giocatore...

10 dicembre 2018 17:38

(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar

07 dicembre 2018 21:24

Davvero non c'è posto per Rossi in un campionato che vede titolari Gobbi e Meggiorini? I tifosi viola..

06 dicembre 2018 19:02

Rossi: "Tornerei a piedi a Firenze, ho la Fiorentina nel cuore. Pizarro il più forte di tutti"

06 dicembre 2018 14:14

Storia di Fiorentina-Juventus: Casarsa, Antognoni, Batistuta e Rossi. Il video

30 novembre 2018 17:59

Senti Rossi: "In passato mi ha cercato anche la Juve, ora sto bene e voglio trovare una squadra"

20 novembre 2018 11:25

Pepito, calvario finito? Il Cagliari interessato a Giuseppe Rossi per gennaio. L'ex viola spera...

17 ottobre 2018 16:12

(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi...

12 ottobre 2018 19:42

Rossi: "Chiesa non è abituato a fare gol. Insigne l'unico che in campionato segna di piú.."

12 ottobre 2018 17:48

Ag. Rossi: "Sono stati mesi difficili, ma ora Pepito è pronto per una nuova avventura"

02 ottobre 2018 13:18

Rossi scagionato: "Giustizia è fatta". La sostanza assunta è presente solo nel collirio cosi che il tribunale..

01 ottobre 2018 18:28

Clamoroso Giuseppe Rossi, positivo all'antidoping lo scorso maggio. La sostanza assunta...

25 settembre 2018 11:58

Salica dalla festa dei Rossi: "Complimenti per la vittoria, valori trasmessi anche alla Fiorentina"

21 settembre 2018 11:21

Dieci anni fa Diego presentava il nuovo stadio viola. Tutto quello che è successo in dieci anni a Firenze

18 settembre 2018 11:08

Il Genoa boccia e scarica Pepito Rossi. Sarà svincolato, ci pensa il Parma

08 giugno 2018 21:24

Rossi: "La vittoria contro la Juventus come aver vinto la Champions. Ringrazierò sempre i tifosi viola..."

15 maggio 2018 15:21

Giuseppe Rossi: "Non ho esultato per rispetto alla Fiorentina, per Firenze e i tifosi viola"

06 maggio 2018 19:17

Un incubo a Genova: Rossi segna contro la Fiorentina 1-1

06 maggio 2018 16:07

Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

15 marzo 2018 13:58

Non c'è pace per Giuseppe Rossi, nuovo infortunio per Pepito. Almeno un mese di stop

23 gennaio 2018 17:21

Perin: "Sportiello quest'anno sta giocando bene. Rossi? Un fenomeno, senza infortuni..."

11 gennaio 2018 12:11

G. Rossi: "Babbo Natale mi ha già fatto il regalo. Quante reti voglio fare? Mai porsi limiti..."

22 dicembre 2017 14:27

Ballardini: "Sarebbe stato bello far tirare il rigore a Rossi, ieri mi è piaciuto molto"

21 dicembre 2017 13:04

Rossi: "È stato bello tornare in campo. Il rigore? Ero carico per tirarlo, peccato"

21 dicembre 2017 12:22

Domani Pepito Rossi sarà al Franchi: l'ex fenomeno viola torna a sorpresa, dopo le smentite

16 dicembre 2017 20:10

Perinetti su Rossi: "Non giocherà prima di gennaio perché ci sono stati dei problemi burocratici con la Spagna"

15 dicembre 2017 18:25

Giuseppe Rossi non sorride, per problemi burocratici non potrà giocare contro la Fiorentina domenica al Franchi

15 dicembre 2017 18:07

Ag. Rossi: "Per giocare serve il transfer dalla Spagna. In campo contro la Fiorentina? Lui scalpita..."

12 dicembre 2017 17:08

Rossi: "Fiorentina, un pezzo di cuore. Le feste di Natale le passerò a Firenze, un tuffo nel passato..."

06 dicembre 2017 15:27

Il Corriere Fiorentino celebra Chiesa e il ritorno di Rossi: generazione di fenomeni

06 dicembre 2017 12:27

Rossi: "Voglio giocare contro la Fiorentina, ho bellissimi ricordi a Firenze, nessun rimpianto con la maglia viola"

05 dicembre 2017 21:45

Perinetti: "Rossi è stato sfotunato, lo accompagneremo nella sua rinascita"

05 dicembre 2017 12:22

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