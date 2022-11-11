La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia

Giuseppe Rossi dove la deludente esperienza con la maglia della Spal, è senza squadra. Torna a giocare in serie B?

Si avvicina a grandi falcate la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo questo weekend partirà la sosta per i Mondiali in Qatar, ma la cadetteria non si fermerà. Dunque, i club che attualmente navigano in acque agitate dovranno capire come muoversi da qui alle prossime settimane in modo da raddrizzare la barca, senza abbassare il livello di concentrazione sul campo.

Tra le squadre in questione troviamo sicuramente il Perugia, fanalino di coda della classifica con un magrissimo bottino di 7 punti. Un ruolino di marcia a dir poco insoddisfacente, che a fine stagione vorrebbe dire retrocessione in terza categoria. Nell’ultima gara i biancorossi si sono arresi arresi al Frosinone capolista guidato da mister Fabio Grosso, uscito vincitore grazie alla rete messa a referto nel primo tempo da Marcus Rohden. Ora gli uomini di Castori affrontano il Modena, sempre in trasferta, col ‘Grifo’ che è chiamato a conquistare almeno un pareggio.

Non se la passa benissimo pure il Cosenza terzultimo (a quota 11). Ko all’esordio col Pisa per il nuovo allenatore rossoblù William Viali, il quale non ha sortito subito l’effetto sperato. Le rispettive società sono comprensibilmente preoccupate, di conseguenza non sarebbe da escludere un intervento immediato sul calciomercato dalla lista degli svincolati. Entrambe, in particolare, vorrebbero rinforzare i propri reparti offensivi. E non è ovviamente un caso, perché – dati alla mano – gli attacchi di Cosenza e Perugia sono tra i peggiori del campionato cadetto (rispettivamente 11 e 8 gol siglati in dodici giornate). Un nome da tenere d’occhio è Giuseppe Pepito Rossi: il classe ’87 è rimasto libero dopo aver terminato la sua esperienzia con la maglia della Spal e attende l’occasione giusta per ripartire prima possibile.

Non solo l’ex Fiorentina però: stuzzica anche la pista che porta al nome di Marco Sau (dal 2019 al 2022 in forza al Benevento), anche lui ancora svincolato. Un’idea quella riguardante Sau che, in realtà, circola già da diverse settimane ai piani alti del Cosenza. Staremo a vedere. Lo riporta Serie B News

LA RISPOSTA DI DAZN AI DISSERVIZI

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