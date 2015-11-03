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Notizie Cosenza Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Infantino al Cosenza saltato perché ha deciso di non ampliare la rosa”

06 settembre 2024 09:58

Dalle Mura lascia Firenze a titolo definitivo dopo 14 anni di viola e si accasa al Cosenza in Serie B

12 luglio 2024 13:03

La Fiorentina scarica Dalle Mura. Il difensore classe 2002 nella prossima stagione giocherà a Cosenza

07 luglio 2024 19:37

Da Cosenza rivelano: "Il Cosenza sta perfezionando l'ingaggio di Dalle Mura della Fiorentina"

05 luglio 2024 15:57

La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia

11 novembre 2022 13:32

Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare

15 marzo 2022 10:39

Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica

24 gennaio 2022 19:10

Caso su Gori: "In futuro sarà centravanti della Fiorentina. La B lo ha fatto maturare"

22 novembre 2021 10:56

Gori: "Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza"

29 ottobre 2021 18:20

Gori: "Il mio sogno è essere il centravanti della Fiorentina. A Cosenza sono partito bene"

08 ottobre 2021 19:50

Gori: "È una Serie B tosta, voglio la doppietta a Perugia. Modulo? Non ho preferenze"

14 settembre 2021 21:41

Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"

19 agosto 2021 08:05

Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza finisce 4-0. Doppietta di Vlahovic, Gonzalez primo gol in viola

13 agosto 2021 22:58

Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza sul 4-0 al Franchi. Al 51' gran gol di Venuti

13 agosto 2021 22:21

Coppa Italia, al 49' Fiorentina-Cosenza 3-0 al Franchi. Vlahovic firma una doppietta

13 agosto 2021 21:56

Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza 2-0. Primo gol in maglia viola per Nico Gonzalez

13 agosto 2021 21:45

Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza 1-0 al Franchi. In gol Vlahovic su assist di Nico Gonzalez

13 agosto 2021 21:12

FORM. UFFICIALE: MODULO 4-3-3, GIOCA MALEH, CALLEJON SULLA FASCIA. GONZALEZ TITOLARE

13 agosto 2021 20:05

I convocati della Fiorentina per il Cosenza: out Lirola, ci sono Milenkovic ed il nuovo acquisto Gonzalez

12 agosto 2021 22:50

La Nazione, coppa Italia titolari i 3 argentini. Ballottaggio Saponara Callejon

11 agosto 2021 10:16

Gazzetta dello Sport, Amrabat a Firenze da lunedì. Il futuro è un'incognita: ci prova il Torino

06 agosto 2021 08:24

Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza si giocherà al Franchi il 13 agosto alle 21.00

04 agosto 2021 13:51

Sky Sport, Gori potrebbe ripartire in prestito: è in cima alla lista del Cosenza

04 agosto 2021 00:46

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza

31 gennaio 2021 10:06

Baez: "Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata, mi sento importante"

26 marzo 2020 00:30

ACF, ufficiale: il giocatore Trovato torna alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza

31 gennaio 2020 20:31

Schetino: "Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto da titolare, non ho mai mollato"

06 maggio 2019 15:49

Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…"

27 marzo 2019 13:59

Ufficiale, Mattia Trovato al Cosenza in prestito

18 luglio 2018 13:59

UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza

13 luglio 2018 17:58

E' fatta per Cerofolini al Cosenza. Il baby della Fiorentina giocherà in prestito in B

07 luglio 2018 20:37

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