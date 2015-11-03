Notizie Cosenza Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Infantino al Cosenza saltato perché ha deciso di non ampliare la rosa”
06 settembre 2024 09:58
Dalle Mura lascia Firenze a titolo definitivo dopo 14 anni di viola e si accasa al Cosenza in Serie B
12 luglio 2024 13:03
La Fiorentina scarica Dalle Mura. Il difensore classe 2002 nella prossima stagione giocherà a Cosenza
07 luglio 2024 19:37
Da Cosenza rivelano: "Il Cosenza sta perfezionando l'ingaggio di Dalle Mura della Fiorentina"
05 luglio 2024 15:57
La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia
11 novembre 2022 13:32
Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare
15 marzo 2022 10:39
Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica
24 gennaio 2022 19:10
Caso su Gori: "In futuro sarà centravanti della Fiorentina. La B lo ha fatto maturare"
22 novembre 2021 10:56
Gori: "Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza"
29 ottobre 2021 18:20
Gori: "Il mio sogno è essere il centravanti della Fiorentina. A Cosenza sono partito bene"
08 ottobre 2021 19:50
Gori: "È una Serie B tosta, voglio la doppietta a Perugia. Modulo? Non ho preferenze"
14 settembre 2021 21:41
Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"
19 agosto 2021 08:05
Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza finisce 4-0. Doppietta di Vlahovic, Gonzalez primo gol in viola
13 agosto 2021 22:58
Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza sul 4-0 al Franchi. Al 51' gran gol di Venuti
13 agosto 2021 22:21
Coppa Italia, al 49' Fiorentina-Cosenza 3-0 al Franchi. Vlahovic firma una doppietta
13 agosto 2021 21:56
Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza 2-0. Primo gol in maglia viola per Nico Gonzalez
13 agosto 2021 21:45
Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza 1-0 al Franchi. In gol Vlahovic su assist di Nico Gonzalez
13 agosto 2021 21:12
FORM. UFFICIALE: MODULO 4-3-3, GIOCA MALEH, CALLEJON SULLA FASCIA. GONZALEZ TITOLARE
13 agosto 2021 20:05
I convocati della Fiorentina per il Cosenza: out Lirola, ci sono Milenkovic ed il nuovo acquisto Gonzalez
12 agosto 2021 22:50
La Nazione, coppa Italia titolari i 3 argentini. Ballottaggio Saponara Callejon
11 agosto 2021 10:16
Gazzetta dello Sport, Amrabat a Firenze da lunedì. Il futuro è un'incognita: ci prova il Torino
06 agosto 2021 08:24
Coppa Italia, Fiorentina-Cosenza si giocherà al Franchi il 13 agosto alle 21.00
04 agosto 2021 13:51
Sky Sport, Gori potrebbe ripartire in prestito: è in cima alla lista del Cosenza
04 agosto 2021 00:46
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza
31 gennaio 2021 10:06
Baez: "Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata, mi sento importante"
26 marzo 2020 00:30
ACF, ufficiale: il giocatore Trovato torna alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza
31 gennaio 2020 20:31
Schetino: "Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto da titolare, non ho mai mollato"
06 maggio 2019 15:49
Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…"
27 marzo 2019 13:59
Ufficiale, Mattia Trovato al Cosenza in prestito
18 luglio 2018 13:59
UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza
13 luglio 2018 17:58
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