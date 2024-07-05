Da Cosenza rivelano: "Il Cosenza sta perfezionando l'ingaggio di Dalle Mura della Fiorentina"
Da Cosenza hanno rivelato una trattativa tra la Fiorentina e la squadra calabrese per il giovane difensore centrale Christian Dalle Mura
Il difensore della Fiorentina Christian Dalle Mura va verso un ritorno in Serie B. Dopo la stagione in prestito con la maglia della Ternana, il centrale classe 2002 dovrebbe ritornare nel campionato cadetto: secondo quando riportato da TifoCosenza.it, il Cosenza sta infatti perfezionando l'ingaggio del giovane prodotto del vivaio viola, dopo averlo cercato già nella stagione 2021/2022. Dunque, Dalle Mura dovrebbe nuovamente lasciare Firenze, dove (per ora) non è mai riuscito a mettersi in mostra in prima squadra.
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